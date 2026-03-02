90 रुपए में… गर्भवती पत्नी और 3 बेटियों को काट डाला, आरोपी ने कबूला जुए ने बर्बाद कर दी जिंदगी

Delhi News: देश की राजधानी दिल्ली में गर्भवती पत्नी और तीन बेटियों की हत्या करने वाले शख्स ने पुलिस के सामने जो बयान दिया, वह वाकई हैरान करने वाला है। हत्या के पीछे की जो वजह सामने आई है, उससे प्रतीत होता है कि समाज में शिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण लोग अपना जीवन कैसे गर्त में डाल देते हैं। दरअसल, आरोपी को जुआ खेलने की लत थी, जिसकी वजह से वह कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। आरोपी के कबूलनामे के अनुसार, वह क्रिकेट में सट्टा लगाता था। अचानक उसके पास एक फोन कॉल आता है, जिसके बाद वह अपने और अपने परिवार का जीवन खत्म करने का फैसला कर लेता है। बाजार से कटहल काटने के नाम पर 90 रुपये का चाकू खरीदकर लाया और पत्नी सहित तीनों बेटियों का गला काटकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया।