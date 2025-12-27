सुकेश चंद्रशेखर ने सेटलमेंट के लिए शिकायतकर्ता को भेजी 217 करोड़ की पेशकश!

सुकेश चंद्रशेखर के वकील अनंत मलिक ने कहा है कि इस आवेदन को अपराध स्वीकार करने की श्रेणी में ना रखा जाए। इस मामले में अगली सुनवाई 3 जनवरी 2026 को होनी है। आवेदन में सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के लोधी कॉलोनी थाना स्थित विशेष सेल में दर्ज एफआईआर के आधार पर समझौता करने की अनुमति मांगी है। चंद्रशेखर फिलहाल जेल में हैं, उन पर रैनबेक्सी के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह और मालविंदर सिंह की पत्नियों के साथ धोखाधड़ी करने और उनसे करीब 200 करोड रुपए वसूलने के आरोप हैं। इनके खिलाफ देश के अलग-अलग हिस्सों में जांच चल रही है। अब जेल से ही सुकेश सिंह ने यह प्रस्ताव न्यायालय के माध्यम से शिकायतकर्ताओं को दिया है कि वह 217 करोड रुपए देकर इस मामले का सेटलमेंट करना चाहते हैं।