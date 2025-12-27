27 दिसंबर 2025,

शनिवार

नई दिल्ली

सेना की फायरिंग रेंज में हाद्सा, चार सैन्यकर्मी घायल एक की हालत गंभीर

UP News एक जवान का मुंह और हाथ बुरी तरह से झुलस गया है तीन अन्य को भी गंभीर चोटें आई हैं।

नई दिल्ली

image

Shivmani Tyagi

Dec 27, 2025

Saharanpur

घायलों को जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज ले जाने की तैयारी करते स्वास्थ्यकर्मी

UP News : सहारनपुर में शिवालिक की पहाड़ियों में सेना की फायरिंग रेंज में अभ्यास के दौरान बारूद की चपेट में आने से चार सैन्यकर्मी घायल हो गए। सभी घायलों को जिला चिकित्सालय लाया गया जहां से गंभीर हालत देखते हुए इन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज में इन का उपचार चल रहा है। सीएमओ का कहना है कि एक जवान की हालत अधिक गंभीर है।

बड़कला फायरिंग रेंज में चल रहा था अभ्यास

सहारनपुर के बड़कला रेंज में सेना का अभ्यास स्थल है। यहां सेना के जवान अभ्यास करते हैं। शनिवार की शाम अभ्यास करते हुए यहां दुर्घटना हो गई। इस दुर्घटना में चार जवान घायल हो गए। घायलों के नाम दीपक, सुरेश, प्रवीण और पवित्र बताए गए हैं। इनमें से दीपक की हालत गंभीर है। दीपक का बाया हाथ और मुंह पर काफी चोट आई है। सुरेश को हालत भी खतरे से खाली नहीं है लेकिन पवित्र और प्रवीण को कम चोट हैं।

सभी को किया गया हायर सेंटर रेफर

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार ने अभ्यास के दौरान दुर्घटना होने की पुष्टि करते हुए बताया कि गंभीर हालत को देखते हुए सभी घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। सभी को प्राथमिक उपचार दिया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद इन्हे सहारनपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। सैन्यकर्मियों के घायल होने की सूचना मिलते ही मुख्य विकास अधिकारी समेत अन्य चिकित्सकों की टीम और एम्बूलेंस जिला अस्पताल पहुंच गई थी। लाइफ सपोर्ट एम्बूलेंस में इन सभी घायल सैन्यकर्मियों को हायर सेंटर भिजवाया गया है।

Published on:

27 Dec 2025 11:18 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / सेना की फायरिंग रेंज में हाद्सा, चार सैन्यकर्मी घायल एक की हालत गंभीर

नई दिल्ली
