सेना की फायरिंग रेंज में हाद्सा, चार सैन्यकर्मी घायल एक की हालत गंभीर

घायलों को जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज ले जाने की तैयारी करते स्वास्थ्यकर्मी
UP News : सहारनपुर में शिवालिक की पहाड़ियों में सेना की फायरिंग रेंज में अभ्यास के दौरान बारूद की चपेट में आने से चार सैन्यकर्मी घायल हो गए। सभी घायलों को जिला चिकित्सालय लाया गया जहां से गंभीर हालत देखते हुए इन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज में इन का उपचार चल रहा है। सीएमओ का कहना है कि एक जवान की हालत अधिक गंभीर है।
सहारनपुर के बड़कला रेंज में सेना का अभ्यास स्थल है। यहां सेना के जवान अभ्यास करते हैं। शनिवार की शाम अभ्यास करते हुए यहां दुर्घटना हो गई। इस दुर्घटना में चार जवान घायल हो गए। घायलों के नाम दीपक, सुरेश, प्रवीण और पवित्र बताए गए हैं। इनमें से दीपक की हालत गंभीर है। दीपक का बाया हाथ और मुंह पर काफी चोट आई है। सुरेश को हालत भी खतरे से खाली नहीं है लेकिन पवित्र और प्रवीण को कम चोट हैं।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार ने अभ्यास के दौरान दुर्घटना होने की पुष्टि करते हुए बताया कि गंभीर हालत को देखते हुए सभी घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। सभी को प्राथमिक उपचार दिया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद इन्हे सहारनपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। सैन्यकर्मियों के घायल होने की सूचना मिलते ही मुख्य विकास अधिकारी समेत अन्य चिकित्सकों की टीम और एम्बूलेंस जिला अस्पताल पहुंच गई थी। लाइफ सपोर्ट एम्बूलेंस में इन सभी घायल सैन्यकर्मियों को हायर सेंटर भिजवाया गया है।
