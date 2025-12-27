सेना की फायरिंग रेंज में हाद्सा, चार सैन्यकर्मी घायल एक की हालत गंभीर

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार ने अभ्यास के दौरान दुर्घटना होने की पुष्टि करते हुए बताया कि गंभीर हालत को देखते हुए सभी घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। सभी को प्राथमिक उपचार दिया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद इन्हे सहारनपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। सैन्यकर्मियों के घायल होने की सूचना मिलते ही मुख्य विकास अधिकारी समेत अन्य चिकित्सकों की टीम और एम्बूलेंस जिला अस्पताल पहुंच गई थी। लाइफ सपोर्ट एम्बूलेंस में इन सभी घायल सैन्यकर्मियों को हायर सेंटर भिजवाया गया है।