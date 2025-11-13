Patrika LogoSwitch to English

itel A90 Limited Edition: सस्ते में लॉन्च हुआ नया फोन, मिलेगी मिलिट्री-ग्रेड मजबूती और 5000mAh बैटरी, कीमत मात्र इतनी

itel A90 Limited Edition स्मार्टफोन का नया 128GB वेरिएंट 7,299 में लॉन्च किया गया है। फोन में 6.6-इंच डिस्प्ले, 5000mAh बैटरी और 12GB RAM मिलती है, जानें सभी फीचर्स।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Nov 13, 2025

itel A90 Limited Edition

itel A90 Limited Edition (Image: itel)

itel A90 Limited Edition: आईटेल ने भारत में अपने A90 Limited Edition स्मार्टफोन का नया 128GB स्टोरेज वेरिएंट पेश किया है। यह मॉडल हाल ही में लॉन्च हुए A90 लिमिटेड एडिएशन का अपग्रेड है। कंपनी ने इस नए वेरिएंट को एंट्री-लेवल सेगमेंट में उपलब्ध कराया है जिसे खासतौर पर कम बजट में ज्यादा स्टोरेज और बेहतर मजबूती चाहने वाले यूजर्स को ध्यान में रखकर लॉन्च किया गया है।

नए मॉडल की मुख्य खासियत इसका 128GB इंटरनल स्टोरेज है जो इस रेंज में कम देखने को मिलता है। इसके साथ फोन में 12GB तक (4GB RAM + 8GB वर्चुअल RAM) मेमोरी का विकल्प दिया गया है। कंपनी का कहना है कि बड़ा स्टोरेज रोजमर्रा के फोटो, वीडियो और ऐप्स के लिए पर्याप्त स्पेस देता है।

मिलिट्री-ग्रेड सर्टिफिकेशन से लैस है यह फोन

फोन को मजबूती के लिए MIL-STD 810H मिलिट्री-ग्रेड सर्टिफिकेट मिला है। इसके अलावा यह IP54 रेटिंग के साथ आता है यानी हल्की बारिश, धूल और छोटे-मोटे स्पिलेज से सुरक्षित है। itel ने इसे 'डस्ट, वाटर और ड्रॉप' प्रोटेक्शन की 3P कैटेगरी के तहत रखा है।

itel A90 Limited Edition का डिस्प्ले कैसा है?

A90 Limited Edition में 6.6-इंच का HD+ IPS डिस्प्ले दिया गया है। स्क्रीन 90Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है जिससे स्क्रोलिंग और एनीमेशन थोड़ा स्मूद महसूस होता है। फोन में डायनमिक बार फीचर भी शामिल है जो बैटरी, नोटिफिकेशन और अलर्ट को आसान तरीके से दिखाता है।

itel A90 Limited Edition का कैमरा कितने MP का है?

फोन के पीछे 13MP कैमरा दिया गया है। कंपनी ने इसमें नया स्लाइडिंग जूम बटन जोड़ा है जिससे एक हाथ से जूम कंट्रोल करना आसान होता है। फ्रंट में 8MP सेल्फी कैमरा मिलता है।

itel A90 Limited Edition की बैटरी कैसी है?

itel A90 Limited Edition में 5000mAh बैटरी है। बॉक्स में 10W चार्जर मिलता है जबकि फोन 15W चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

itel A90 Limited Edition की कीमत और उपलब्धता?

128GB वेरिएंट की कीमत 7,299 रुपये रखी गई है। यह फोन देशभर के रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध होगा। itel इस मॉडल पर 100 दिन की फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट सुविधा भी दे रहा है। कलर्स की बात करें Space Titanium, Starlit Black और Aurora Blue शामिल हैं।

फीचरस्पेसिफिकेशंस
प्रोसेसरT7100 ऑक्टा-कोर
ऑपरेटिंग सिस्टमAndroid 14 Go
फिंगरप्रिंट सेंसरसाइड माउंटेड
फेस अनलॉकहां
स्पीकरDTS साउंड सपोर्ट

