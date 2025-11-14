चार्जिंग के दौरान फोन यूज करने से बचें, यहां देखें बैटरी फटने से लेकर 10 खतरों की पूरी लिस्ट

Using Phone While Charging Dangerous (Image: Freepik)
Using Phone While Charging Dangerous: मौजूदा समय में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल तक हर जगह इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। चाहे कॉल करना हो, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना हो, ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो या फिर पेमेंट ट्रांसफर करना हो सभी काम एक ही डिवाइस से हो जाते हैं।
कुल-मिलाकर जिंदगी के हर मोड़ पर स्मार्टफोन हमारे साथ रहता है। यही वजह है कि हममें से कई लोग तो फोन चार्ज पर लगा होने के बाद भी इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चार्जिंग के दौरान फोन का इस्तेमाल करना सिर्फ आदत नहीं, एक खतरनाक भी है? इसका सीधा असर फोन की बैटरी, उसके पार्ट्स और यहां तक कि आपकी सुरक्षा पर भी पड़ सकता है।
नीचे हम आपको उन 10 खतरों के बारे में बताने वाले हैं जो चार्जिंग के दौरान फोन इस्तेमाल करने पर सामने आ सकते हैं।
तेजी से ओवरहीट होने लगता है फोन: चार्जिंग के दौरान फोन का इस्तेमाल करने पर मोबाइल लगातार गर्म होता जाता है। स्क्रीन, प्रोसेसर और चार्जर तीनों पर एक साथ दबाव पड़ता है जिससे तापमान तेजी से बढ़ता है।
बैटरी को करने पड़ते हैं दो काम: चार्ज होते समय बैटरी एक तरफ चार्ज लेती है और दूसरी तरफ ऐप्स और फंक्शन को पावर देती है। यह स्थिति बैटरी पर सीधा लोड डालती है और उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है।
खराब हो सकते हैं इंटरनल कंपोनेंट्स: ज्यादा गर्मी फोन के अंदर मौजूद पार्ट्स को नुकसान पहुंचाती है। लंबे समय तक ऐसा करने पर मदरबोर्ड, चार्जिंग IC या सर्किट खराब हो सकते हैं।
बहुत धीमी हो जाती है चार्जिंग: फोन चार्जर से मिलने वाली पावर का हिस्सा चार्जिंग की बजाय फोन चलाने में खर्च हो जाता है। नतीज बैटरी घंटों में भी ठीक से चार्ज नहीं हो पाती है।
कम होती जाती है बैटरी की लाइफ: चार्जिंग के दौरान हर बार फोन का इस्तेमाल करने पर बैटरी का तापमान बढ़ता है और समय के साथ उसकी कैपेसिटी घटने लगती है। इससे बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होने लगती है।
चार्जिंग पोर्ट को नुकसान: फोन पकड़कर इस्तेमाल करते समय चार्जिंग केबल पर बार-बार खिंचाव पड़ता है जिससे पोर्ट ढीला या खराब हो सकता है। आगे चलकर फोन चार्ज होना भी बंद कर सकता है।
बढ़ जाता है करंट लगने का जोखिम: अगर आप लोकल या खराब चार्जर व केबल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो चार्जिंग के दौरान फोन चलाना खतरनाक हो सकता है। करंट लगने तक की संभावना बन जाती है।
बैटरी फूलने या फटने की आशंका: ओवरहीटिंग और खराब क्वालिटी के चार्जर के साथ इस्तेमाल करने पर लिथियम बैटरियां फूलने लगती हैं। कुछ मामलों में फोन के फटने की घटनाएं भी सामने आई हैं।
शरीर पर भी पड़ता है असर: चार्जिंग के दौरान फोन का इस्तेमाल करते समय आपके बैठने या खड़े रहने की स्थिति एक जैसी रहती है। इससे गर्दन, कंधे और कलाई में दर्द की समस्या बढ़ सकती है।
बढ़ जाता है EMF एक्सपोजर: चार्जिंग के दौरान फोन कॉल पर बात करने से रेडिएशन का स्तर थोड़ा बढ़ सकता है जिससे लंबे समय में स्वास्थ्य पर असर पड़ता है।
स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का जरूरी हिस्सा बन चुका है लेकिन गलत आदतें इसे खतरे में भी डाल सकती हैं। फोन चार्ज करते समय उसे इस्तेमाल न करना सिर्फ सलाह नहीं बल्कि सुरक्षा का नियम है। बेहतर होगा कि चार्जिंग के दौरान फोन को रख दें।
