चार्जिंग के दौरान फोन यूज करने से बचें, यहां देखें बैटरी फटने से लेकर 10 खतरों की पूरी लिस्ट

कुल-मिलाकर जिंदगी के हर मोड़ पर स्मार्टफोन हमारे साथ रहता है। यही वजह है कि हममें से कई लोग तो फोन चार्ज पर लगा होने के बाद भी इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चार्जिंग के दौरान फोन का इस्तेमाल करना सिर्फ आदत नहीं, एक खतरनाक भी है? इसका सीधा असर फोन की बैटरी, उसके पार्ट्स और यहां तक कि आपकी सुरक्षा पर भी पड़ सकता है।