iPhone यूजर्स ध्यान दें! बैटरी बचाने के लिए तुरंत बंद करें ये 3 सेटिंग्स, बढ़ जाएगा बैकअप टाइम

iPhone Battery Saving Tips: अगर आप भी आईफोन यूजर हैं और बार-बार बैटरी खत्म होने की समस्या से परेशान रहते हैं तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। दरअसल, आपके फोन की बैटरी सिर्फ ब्राइटनेस या 5G की वजह से नहीं बल्कि कुछ ऐसी हिडन सेटिंग्स से भी खत्म होती है जो बैकग्राउंड में लगातार एक्टिव रहती हैं। ये सेटिंग्स दिखने में मामूली लगती हैं लेकिन ये ही असली वजह हैं जिससे आपके आईफोन की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है। अगर आप इन कुछ सेटिंग्स को बंद कर दें तो आपकी बैटरी लाइफ न सिर्फ बढ़ेगी बल्कि फोन की परफॉर्मेंस भी पहले से बेहतर हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं इन सेटिंग्स के बारे में और कैसे इन्हें बंद करना है।