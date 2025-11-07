Patrika LogoSwitch to English

iPhone यूजर्स ध्यान दें! बैटरी बचाने के लिए तुरंत बंद करें ये 3 सेटिंग्स, बढ़ जाएगा बैकअप टाइम

iPhone Battery Saving Tips 2025: अगर आपके आईफोन की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन 3 सेटिंग्स को बंद करके आप अपने iPhone की बैटरी लाइफ आसानी से बढ़ा सकते हैं और फोन की परफॉर्मेंस भी बेहतर बना सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Nov 07, 2025

iPhone Battery Saving Tips

iPhone Battery Saving Tips 2025 (Image: Pexels)

iPhone Battery Saving Tips: अगर आप भी आईफोन यूजर हैं और बार-बार बैटरी खत्म होने की समस्या से परेशान रहते हैं तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। दरअसल, आपके फोन की बैटरी सिर्फ ब्राइटनेस या 5G की वजह से नहीं बल्कि कुछ ऐसी हिडन सेटिंग्स से भी खत्म होती है जो बैकग्राउंड में लगातार एक्टिव रहती हैं। ये सेटिंग्स दिखने में मामूली लगती हैं लेकिन ये ही असली वजह हैं जिससे आपके आईफोन की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है। अगर आप इन कुछ सेटिंग्स को बंद कर दें तो आपकी बैटरी लाइफ न सिर्फ बढ़ेगी बल्कि फोन की परफॉर्मेंस भी पहले से बेहतर हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं इन सेटिंग्स के बारे में और कैसे इन्हें बंद करना है।

Background App Refresh को करें बंद

यह फीचर उन ऐप्स को भी बैकग्राउंड में चलाता रहता है जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। इसका मतलब यह है कि आपका फोन लगातार काम कर रहा होता है और बैटरी लगातार घटती है।

इसे बंद करने के लिए नीचे दिए जा रहे स्टेप्स को फॉलो करें।
Settings → General → Background App Refresh → Off

आप चाहें तो सिर्फ कुछ ऐप्स के लिए भी इसे बंद रख सकते हैं। ज्यादातर यूजर्स बताते हैं कि इस सेटिंग को बंद करने के बाद
उन्हें बैटरी बैकअप में सुधार दिखा है।

Auto-Brightness और Motion Effects को करें ऑफ

कई बार ऑटो ब्राइटनेस और मोशन इफेक्ट्स जैसे फीचर्स भी बिना बताए बैटरी खींच लेते हैं। फोन अपने आप ब्राइटनेस एडजस्ट करता है, एनिमेशन दिखाता है और आप सोचते रह जाते हैं कि बैटरी इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गई।

ऑटो ब्राइटनेस बंद करने के लिए कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करें।
Settings → Accessibility → Display & Text Size → Auto-Brightness → Off

Reduce Motion ऑन करने के लिए Settings → Accessibility → Motion → Reduce Motion → On करें।

इससे फोन के एनिमेशन और ट्रांजिशन इफेक्ट्स कम हो जाते हैं और बैटरी कम खफत होती है।

Raise to Wake फीचर को करें डिसेबल

अगर आपका आईफोन हर बार उठाने पर अपने आप ऑन हो जाता है तो समझ लीजिए Raise to Wake फीचर ऑन है। ये छोटा-सा फीचर हर बार फोन उठाने पर स्क्रीन ऑन कर देता है जिससे बैटरी पर लगातार दबाव पड़ता है।

इसे बंद करने करने के लिए नीचे दिए जा रहे स्टेप्स फॉलो करें।
Settings → Display & Brightness → Raise to Wake → Off

अब आपका फोन तभी ऑन होगा जब आप खुद साइड बटन दबाएंगे या स्क्रीन टैप करेंगे।

