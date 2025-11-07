Siri के अपग्रेड के लिए Apple और Google में अरबों की डील, हर साल चुकाएगा 8869 करोड़ रुपये

Apple Google Gemini Deal: टेक दुनिया की दो सबसे बड़ी कंपनियां Apple और Google एक बार फिर साथ आने वाली हैं। इस बार वजह सर्च इंजन नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एप्पल अपने वॉइस असिस्टेंट Siri को पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट बनाने के लिए गूगल के Gemini AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने जा रहा है। इस डील की कीमत करीब 1 बिलियन डॉलर (लगभग 8,869 करोड़ रुपये) प्रति वर्ष बताई जा रही है।