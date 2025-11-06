भारत में इस राज्य से होगी Starlink शुरुआत, गांवों तक पहुंचेगा हाई-स्पीड इंटरनेट

Starlink India: भारत में सैटेलाइट इंटरनेट का सपना अब हकीकत के और करीब पहुंच गया है। एलन मस्क की कंपनी Starlink की एंट्री को लेकर जो चर्चा महीनों से चल रही थी, अब उस पर महाराष्ट्र ने मोहर लगा दी है। राज्य सरकार ने स्टारलिंक के साथ LOI (Letter of Intent) पर हस्ताक्षर करके देश में नई शुरुआत कर दी है।