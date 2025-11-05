Motorola Edge 70 स्मार्टफोन लॉन्च: 5.99mm पतली बॉडी और Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट के साथ हुई एंट्री, iPhone Air को देगा टक्कर!

Motorola Edge 70 में कंपनी ने Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट का इस्तेमाल किया है जो पावर एफिशिएंसी के मामले में भी बेहतर है। इसमें 12GB RAM और 512GB स्टोरेज दिया गया है जिससे मल्टीटास्किंग और गेमिंग दोनों में ही स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। फोन Android 16 पर रन करता है और ब्रांड ने वादा किया है कि इसे जून 2031 तक सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते रहेंगे।