Motorola Edge 70 स्मार्टफोन लॉन्च: 5.99mm पतली बॉडी और Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट के साथ हुई एंट्री, iPhone Air को देगा टक्कर!

Motorola Edge 70 लॉन्च हो गया है। इसमें Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट और 4800mAh बैटरी दी गई है। यह फोन 5.99mm पतले डिजाइन के चलते स्लिम स्मार्टफोन्स में से एक है। जानें कीमत, फीचर्स और मुकाबला।

2 min read
Google source verification

image

Rahul Yadav

Nov 05, 2025

Motorola Edge 70

Motorola Edge 70 Launched, Check Specifications and Features (Image: Motorola UK)

Motorola Edge 70 Launched: टेक ब्रांड मोटोरोला ने अपनी एज सीरीज में एक नया स्मार्टफोन Motorola Edge 70 पेश किया है। कंपनी ने इसे चुनिंदा ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च किया और देखते ही देखते यह फोन सुर्खियों में आ गया। इसके पीछे की वजह फोन का बेहद पतला डिजाइन, डिस्प्ले और परफॉर्मेंस है।

कंपनी का दावा है कि Motorola Edge 70 सिर्फ 5.99mm मोटा और 159 ग्राम हल्का है। यानी ये फोन आज की तारीख में बाजार के सबसे स्लिम स्मार्टफोनों में से एक है। डिजाइन के मामले में यह iPhone Air और Galaxy S25 Edge जैसे प्रीमियम मॉडलों को टक्कर देता है।

Motorola Edge 70 का प्रोसेसर और परफॉर्मेंस

Motorola Edge 70 में कंपनी ने Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट का इस्तेमाल किया है जो पावर एफिशिएंसी के मामले में भी बेहतर है। इसमें 12GB RAM और 512GB स्टोरेज दिया गया है जिससे मल्टीटास्किंग और गेमिंग दोनों में ही स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। फोन Android 16 पर रन करता है और ब्रांड ने वादा किया है कि इसे जून 2031 तक सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते रहेंगे।

Motorola Edge 70 का डिस्प्ले और डिजाइन

इस फोन में 6.67 इंच का pOLED Super HD डिस्प्ले दी गई है जिसका रेजोल्यूशन 1220×2712 पिक्सल है। डिस्प्ले में 120Hz रिफ्रेश रेट, HDR10+ सपोर्ट, और 4500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। मोटोरोला ने स्क्रीन को गोरिल्ला ग्लास 7i से प्रोटेक्ट किया है ताकि झटकों और खरोंचों से बचा रहे।

इसमें एयरक्राफ्ट-ग्रेड एल्यूमिनियम बॉडी और MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन है। साथ ही इसे IP68 और IP69 रेटिंग मिली है यानी यह पानी और धूल से भी सुरक्षित रहेगा।

Motorola Edge 70 का कैमरा कैसा है?

फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप है। जिसमें पहले 50MP का प्राइमरी कैमरा (OIS के साथ) और दूसरा 50MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस शामिल है जिसमें 3-इन-1 लाइट सेंसर दिया गया है। सेल्फी के लिए इसमें 50MP फ्रंट कैमरा दिया गया है जो वीडियो कॉलिंग और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है।

Motorola Edge 70 की बैटरी और चार्जिंग?

Motorola Edge 70 में 4800mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी दी गई है। फोन में 68W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है जिससे डिवाइस कुछ ही मिनटों में काफी हद तक चार्ज हो जाता है। इसके अलावा यह फोन 15W वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है यानी आप इसे बिना केबल के भी आसानी से चार्ज कर सकते हैं।

कंपनी का दावा है कि यह फोन एक बार चार्ज करने पर लगातार 29 घंटे वीडियो प्लेबैक या 66 घंटे म्यूजिक स्ट्रीमिंग दे सकता है।

Motorola Edge 70 की कीमत कितनी है?

ब्रिटेन में इस फोन की कीमत GBP 700 (करीब 80,000 रुपये) रखी गई है जबकि यूरोप और मिडिल ईस्ट में इसकी शुरुआती कीमत EUR 799 (करीब 81,000 रुपये) है। कलर ऑप्शन की बात करें तो यह फोन Pantone Bronze Green, Pantone Lily Pad और Gadget Grey रंगों में उपलब्ध होगा।

मोटोरोला ने पुष्टि की है कि जल्द ही इसे दुनिया के अन्य बाजारों में भी पेश किया जाएगा। अगर यह फोन भारत में लॉन्च होता है तो यह iPhone Air (1,19,900 रुपये) और Galaxy S25 Edge (1,09,999 रुपये) जैसे प्रीमियम स्मार्टफोनों को टक्कर देगा।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Technology / Motorola Edge 70 स्मार्टफोन लॉन्च: 5.99mm पतली बॉडी और Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट के साथ हुई एंट्री, iPhone Air को देगा टक्कर!

