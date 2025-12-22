Electric Blanket: ठंडी रजाई को मिनटों में गर्म करने वाला ये गैजेट बन सकता है ‘मौत’ का कारण, सोने से पहले जरूर करें ये काम

हमारा मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि वक्त रहते जगाना है। हमें अक्सर लगता है कि 'अरे, हमारे साथ ऐसा थोड़ी होगा', लेकिन हकीकत यह है कि खतरा हमारे घर के भीतर ही मौजूद होता है। पिछले साल के कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो कश्मीर समेत देश के कई हिस्सों से ऐसी दुखद घटनाएं सामने आई हैं, जहां रजाई गर्म करने वाला ये मामूली सा गैजेट शॉर्ट सर्किट की वजह से जानलेवा साबित हुआ है। जरा सी लापरवाही, और सुकून की नींद कब भयानक हादसे में बदल जाए, कोई नहीं जानता है।