Gemini बनेगा गूगल का नया स्मार्ट असिस्टेंट, जल्द खत्म होगा Google Assistant का दौर

Google Assistant: अगर आप भी अभी तक अपनी कार, मोबाइल और टीवी जैसे डिवाइसेज में गूगल असिस्टेंट का इस्तेमाल करते थे तो अब नहीं कर पाएंगे। जी हां, आप बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। दरअसल, गूगल जल्द ही अपने पुराने वॉइस असिस्टेंट Google Assistant को पूरी तरह हटाने की तैयारी कर रहा है। इसकी जगह पर एडवांस्ड AI असिस्टेंट Gemini को लाया जाएगा।