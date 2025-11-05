Patrika LogoSwitch to English

Gemini बनेगा गूगल का नया स्मार्ट असिस्टेंट, जल्द खत्म होगा Google Assistant का दौर

गूगल जल्द ही अपने पुराने वॉइस असिस्टेंट Google Assistant को हटाने वाला है, इसकी जगह AI पॉवर्ड Gemini लेगा । जानिए क्या होंगे बदलाव, कौन से नए फीचर्स मिलेंगे?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Nov 05, 2025

Google Assistant

Google Assistant (Image: Pexels)

Google Assistant: अगर आप भी अभी तक अपनी कार, मोबाइल और टीवी जैसे डिवाइसेज में गूगल असिस्टेंट का इस्तेमाल करते थे तो अब नहीं कर पाएंगे। जी हां, आप बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। दरअसल, गूगल जल्द ही अपने पुराने वॉइस असिस्टेंट Google Assistant को पूरी तरह हटाने की तैयारी कर रहा है। इसकी जगह पर एडवांस्ड AI असिस्टेंट Gemini को लाया जाएगा।

अब नहीं मिलेगा Google Assistant का विकल्प

पहले लोग Gemini की जगह Google Assistant चुन सकते थे लेकिन अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। एंड्राइड अथॉरिटी की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, Gemini ऐप के लेटेस्ट वर्जन में एक ऐसा कोड जोड़ा गया है जो साफ इशारा करता है कि जल्द ही ''Digital assistants from Google'' नाम का टॉगल हटा दिया जाएगा। यानी यूजर्स अब असिस्टेंट पर वापस नहीं जा पाएंगे।

Gemini में शामिल हुए Google Assistant के ज्यादातर फीचर्स

गूगल पिछले कुछ महीनों से धीरे-धीरे असिस्टेंट के ज्यादातर फीचर्स को Gemini में शामिल कर रहा है। अब Gemini वह सब कुछ कर सकता है जो असिस्टेंट करता था बल्कि उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट और पावरफुल फीचर्स के साथ आता है।

कंपनी Gemini को और बेहतर दिखाने के लिए उसके डिजाइन में कई बदलाव कर रही है। नए अपडेट में यूजर्स को नया लोडिंग ऐनिमेशन, लंबे मैसेज खोलने या छोटा करने का बटन, और 'जंप टू बॉटम' नाम का बटन मिलेग जिससे आप सीधा चैट के आखिरी तक पहुंच सकेंगे।

इंटरफेस में होगा बदलाव

इतना ही नहीं, गूगल Gemini इंटरफेस में बड़ा विजुअल मेकओवर लाने की योजना बना रहा है। इसमें एक इंस्टाग्राम जैसा स्क्रॉल करने वाला फीड, वेलकम मैसेज और क्रिएट इमेज व डीप रिसर्च जैसे टूल्स के लिए क्विक शॉर्टकट्स शामिल होंगे।

साफ है कि गूगल अब अपने पूरे AI इकोसिस्टम को Gemini के इर्द-गिर्द केंद्रित करना चाहता है। जहां एक तरफ असिस्टेंट का दौर खत्म हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ Gemini गूगल के नए AI भविष्य की शुरुआत है।

Updated on:

05 Nov 2025 01:52 pm

Published on:

05 Nov 2025 01:51 pm

