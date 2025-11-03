PAN Card यूजर्स ध्यान दें! 31 दिसंबर 2025 से पहले नहीं किया ये काम तो बंद हो जाएगा आपका पैन कार्ड

Aadhar PAN Card Link (Image: ChatGPT)
Aadhar PAN Card Link: अगर आपने भी अभी तक तक अपना PAN कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है तो सावधान हो जाइए। आयकर विभाग ने साफ कर दिया है कि अगर 31 दिसंबर 2025 तक लिंकिंग नहीं की गई, तो आपका PAN कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा। जिसका असर आपकी रोजमर्रा की वित्तीय गतिविधियों पर पड़ सकता है। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला।
PAN आज हर व्यक्ति की आर्थिक पहचान का अहम हिस्सा बन चुका है। टैक्स रिटर्न दाखिल करना हो, बैंक अकाउंट खोलना हो या किसी बड़ी रकम का लेन-देन करना हो, हर जगह पैन कार्ड की जरूरत होती है। अगर यह निष्क्रिय हो गया, तो आप इनकम टैक्स फाइलिंग, बैंक ट्रांजेक्शन और निवेश से जुड़ी कई सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे।
सरकार ने यह नियम इसलिए बनाया है ताकि डुप्लीकेट PAN कार्ड्स और टैक्स चोरी जैसी गड़बड़ियों पर रोक लगाई जा सके। आधार से लिंक करने के बाद आपकी पहचान एक ही यूनिक आईडी से वेरीफाई की जा सकती है जिससे धोखाधड़ी के मामले कम होंगे।
अगर आप इस प्रक्रिया को तय समय-सीमा यानी 31 दिसंबर 2025 तक पूरा नहीं करते हैं तो आपका PAN कार्ड 1 जनवरी 2026 से काम करना बंद कर देगा।
