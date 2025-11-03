Patrika LogoSwitch to English

PAN Card यूजर्स ध्यान दें! 31 दिसंबर 2025 से पहले नहीं किया ये काम तो बंद हो जाएगा आपका पैन कार्ड

Aadhar PAN Card Link: अगर आपने 31 दिसंबर 2025 तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से बंद हो जाएगा। जानें पूरी प्रक्रिया और लिंक करने का तरीका।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Nov 03, 2025

Aadhar PAN Card Link

Aadhar PAN Card Link (Image: ChatGPT)

Aadhar PAN Card Link: अगर आपने भी अभी तक तक अपना PAN कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है तो सावधान हो जाइए। आयकर विभाग ने साफ कर दिया है कि अगर 31 दिसंबर 2025 तक लिंकिंग नहीं की गई, तो आपका PAN कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा। जिसका असर आपकी रोजमर्रा की वित्तीय गतिविधियों पर पड़ सकता है। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला।

PAN कार्ड क्यों है जरूरी?

PAN आज हर व्यक्ति की आर्थिक पहचान का अहम हिस्सा बन चुका है। टैक्स रिटर्न दाखिल करना हो, बैंक अकाउंट खोलना हो या किसी बड़ी रकम का लेन-देन करना हो, हर जगह पैन कार्ड की जरूरत होती है। अगर यह निष्क्रिय हो गया, तो आप इनकम टैक्स फाइलिंग, बैंक ट्रांजेक्शन और निवेश से जुड़ी कई सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे।

PAN को आधार से लिंक करना क्यों है जरूरी?

सरकार ने यह नियम इसलिए बनाया है ताकि डुप्लीकेट PAN कार्ड्स और टैक्स चोरी जैसी गड़बड़ियों पर रोक लगाई जा सके। आधार से लिंक करने के बाद आपकी पहचान एक ही यूनिक आईडी से वेरीफाई की जा सकती है जिससे धोखाधड़ी के मामले कम होंगे।

अगर आप इस प्रक्रिया को तय समय-सीमा यानी 31 दिसंबर 2025 तक पूरा नहीं करते हैं तो आपका PAN कार्ड 1 जनवरी 2026 से काम करना बंद कर देगा।

PAN और आधार को लिंक करने की प्रक्रिया क्या है?

  • आधार पैन लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाना होगा।
  • यहां ''Link Aadhaar'' ऑप्शन पर क्लिक करें (यह ऑप्शन होमपेज के बाईं ओर नीचे मिलता है)।
  • अब अपना 10 अंकों का PAN नंबर और 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें।
  • अब स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें और 1000 रुपये का भुगतान करें।
  • इसके बाद सबमिट पर क्लिक करें और आपकी लिंक करने की रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाएगी।

ऐसे चेक करें Aadhar PAN Card Link का स्टेटस

  • उसी वेबसाइट पर ''Link Aadhaar Status'' ऑप्शन चुनें।
  • अपना PAN और आधार नंबर डालें।
  • सबमिट करते ही स्क्रीन पर स्टेटस दिखाई देगा कि आपका PAN आधार से जुड़ा है या नहीं।

इन बातों का रखें ध्यान

  • आधार पैन लिंक के लिए आपके नाम, जन्मतिथि और लिंग दोनों डाक्यूमेंट्स में समान होने चाहिए।
  • अगर कोई गलती है तो पहले UIDAI या PAN पोर्टल पर उसे ठीक करवाएं।
  • लिंकिंग के बाद आप किसी भी समय पोर्टल पर जाकर स्टेटस की पुष्टि कर सकते हैं।

