PAN Card यूजर्स ध्यान दें! 31 दिसंबर 2025 से पहले नहीं किया ये काम तो बंद हो जाएगा आपका पैन कार्ड

Aadhar PAN Card Link: अगर आपने भी अभी तक तक अपना PAN कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है तो सावधान हो जाइए। आयकर विभाग ने साफ कर दिया है कि अगर 31 दिसंबर 2025 तक लिंकिंग नहीं की गई, तो आपका PAN कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा। जिसका असर आपकी रोजमर्रा की वित्तीय गतिविधियों पर पड़ सकता है। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला।