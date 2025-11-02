Lava Agni 4 स्मार्टफोन की लॉन्च डेट कंफर्म, टीजर में दिखी पहली झलक, जानें स्पेसिफिकेशन और फीचर्स

लेटेस्ट टीजर में Lava Agni 4 के बैक पैनल का डिजाइन नजर आया है। इसमें हॉरिजॉन्टल कैप्सूल शेप कैमरा मॉड्यूल दिया गया है जिसमें डुअल कैमरा लेंस और LED फ्लैश को खूबसूरती से सेट किया गया है। पहली नजर में यह डिजाइन काफी हद तक Nothing Phone 2a की याद दिलाता है लेकिन Lava ने इसे अपने तरीके से एक अलग पहचान देने की कोशिश की है।