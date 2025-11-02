Lava Agni 4 स्मार्टफोन की लॉन्च डेट कंफर्म, टीजर में दिखी पहली झलक, जानें स्पेसिफिकेशन और फीचर्स

Lava Agni 4 Launch Date Confirmed (Image: Lava Mobiles/X)
Lava Agni 4 Launch Date Confirmed: भारतीय स्मार्टफोन ब्रांड लावा मोबाइल्स ने आखिरकार अपने नए स्मार्टफोन Lava Agni 4 की लॉन्च डेट का खुलासा कर दिया है। कंपनी ने अपने ऑफिशियल X अकाउंट पर इसका टीजर जारी किया है, जिससे फोन के डिजाइन की झलक भी सामने आ गई है।
लावा का यह नया फोन 20 नवंबर 2025 को भारत में लॉन्च किया जाएगा। खास बात यह है कि इस बार कंपनी ने डिजाइन के मामले में बड़ा बदलाव किया है जो लावा के बाकी फोन्स से काफी अलग दिखता है।
लेटेस्ट टीजर में Lava Agni 4 के बैक पैनल का डिजाइन नजर आया है। इसमें हॉरिजॉन्टल कैप्सूल शेप कैमरा मॉड्यूल दिया गया है जिसमें डुअल कैमरा लेंस और LED फ्लैश को खूबसूरती से सेट किया गया है। पहली नजर में यह डिजाइन काफी हद तक Nothing Phone 2a की याद दिलाता है लेकिन Lava ने इसे अपने तरीके से एक अलग पहचान देने की कोशिश की है।
लीक रिपोर्ट्स के अनुसार, Lava Agni 4 में आपको 6.78 इंच की FHD+ डिस्प्ले मिल सकती है जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट होगा। यह फोन MediaTek Dimensity 8350 चिपसेट से लैस हो सकता है जो इसे गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए एक पावरफुल डिवाइस बना देगा।
कैमरा की बात करें तो इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया जा सकता है जो डुअल कैमरा सेटअप का हिस्सा होगा। वहीं, बैटरी के मामले में यह फोन शानदार 7000mAh की बैटरी के साथ आ सकता है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, Lava Agni 4 की कीमत भारत में 25,000 रुपये से कम रखी जा सकती है। आपको याद दिला दें कि पिछले मॉडल Lava Agni 3 की कीमत 20,999 रुपये थी इसलिए नया मॉडल भी इसी प्राइस रेंज में देखने को मिल सकता है।
20 नवंबर को होने वाले लॉन्च इवेंट में कंपनी Lava Agni 4 के सभी फीचर्स और असली कीमत से पर्दा उठाएगी। उम्मीद है कि यह फोन मिड-रेंज सेगमेंट में एक भारतीय ब्रांड का मजबूत विकल्प बनकर उभरेगा।
