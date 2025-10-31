Patrika LogoSwitch to English

Honor GT 2 Series: लॉन्च से पहले लीक हुए फीचर्स, मिलेगी 9000mAh बैटरी और प्रोसेसर भी होगा पॉवरफुल

Honor GT 2 Series: Honor अपनी GT सीरीज में आमतौर पर दो मॉडल, स्टैंडर्ड वर्जन और Pro वर्जन लॉन्च करता है। इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि कंपनी Honor GT 2 Pro को पेश करेगी जिसमें कैमरा क्वालिटी और डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में अतिरिक्त फीचर्स जोड़े जा सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 31, 2025

Honor GT 2 Series

Honor GT 2 Series (Image: Honor)

Honor GT 2 Series: टेक ब्रांड Honor अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज Honor GT 2 को मार्केट में लाने के लिए तेजी से रहा है। अपकमिंग स्मार्टफोन सीरीज पिछले साल लॉन्च की गई Honor GT का अपडेटेड वर्जन होगी। हालांकि, ब्रांड की तरफ से अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन लीक हुई कई रिपोर्ट्स में इसके फीचर्स, डिजाइन और लॉन्च टाइमलाइन की डिटेल सामने आई है।

Snapdragon 8 Elite चिपसेट से लैस होगा फोन

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Honor GT 2 में क्वालकॉम के लेटेस्ट Snapdragon 8 Elite और Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही इसमें 1.5K रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले, मेटल फ्रेम और बेहतर वॉटर रेसिस्टेंट बॉडी देखने को मिल सकती है।

मिलेगी 9000mAh की बड़ी बैटरी

लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक, Honor GT 2 में कंपनी अब तक की सबसे बड़ी 9000mAh का इस्तेमाल कर सकती है। पिछले मॉडल Honor GT में 5300mAh की बैटरी का इस्तेमाल किया गया था। अगर लीक्स सही होते हैं तो यह स्मार्टफोन लॉन्ग बैटरी बैकअप वाले चुनिंदा मॉडल्स में से एक होगा।

सिक्योरिटी और कैमरा भी होगा अपडेट

Honor GT 2 में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर दिया जा सकता है। साथ ही इसमें 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर भी शामिल होगा जो सिक्योरिटी के मामले में इसे और भी एडवांस बनाएगा। फोन के डिजाइन को लेकर कहा जा रहा है कि यह ‘फुल लेवल वॉटर रेसिस्टेंट’ स्मार्टफोन होगा। जिसका मतलब है हलकी बारिश या पानी के छींटों से सुरक्षित रहेगा।

हालांकि, चार्जिंग स्पीड को लेकर लीक्स में कोई जानकारी नहीं मिली है लेकिन उम्मीद है कि कंपनी इस बार भी अपनी फास्ट चार्जिंग तकनीक बनाए रखेगी। पिछला मॉडल 100W चार्जिंग सपोर्ट के साथ आया था इसलिए Honor GT 2 में भी 100W या उससे ज्यादा चार्जिंग स्पीड देखने को मिल सकती है।

Honor GT 2 Pro की भी हो सकती है एंट्री

Honor अपनी GT सीरीज में आमतौर पर दो मॉडल, स्टैंडर्ड वर्जन और Pro वर्जन लॉन्च करता है। इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि कंपनी Honor GT 2 Pro को पेश करेगी जिसमें कैमरा क्वालिटी और डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में अतिरिक्त फीचर्स जोड़े जा सकते हैं।

कब तक होगा लॉन्च?

पॉपुलर चीनी टिप्स्टर Digital Chat Station के मुताबिक, Honor GT 2 सीरीज को 2025 के अंत से पहले लॉन्च किया जा सकता है। यानी यह फोन साल के आखिरी महीने दिसंबर में ग्लोबल मार्केट में एंट्री कर सकता है।

कैसा था पिछला मॉडल?

पिछले मॉडल की बात करें तो Honor GT में 6.7 इंच का AMOLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया था। वहीं Honor GT Pro में इससे थोड़ा बड़ा 6.78 इंच LTPO OLED डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल के तीन रियर कैमरे, 7200mAh की बैटरी और 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट शामिल था।

