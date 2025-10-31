Honor GT 2 Series: लॉन्च से पहले लीक हुए फीचर्स, मिलेगी 9000mAh बैटरी और प्रोसेसर भी होगा पॉवरफुल

Honor GT 2 Series: टेक ब्रांड Honor अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज Honor GT 2 को मार्केट में लाने के लिए तेजी से रहा है। अपकमिंग स्मार्टफोन सीरीज पिछले साल लॉन्च की गई Honor GT का अपडेटेड वर्जन होगी। हालांकि, ब्रांड की तरफ से अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन लीक हुई कई रिपोर्ट्स में इसके फीचर्स, डिजाइन और लॉन्च टाइमलाइन की डिटेल सामने आई है।