WhatsApp ने पेश किया नया फीचर: अब चैट बैकअप के लिए नहीं होगी पासवर्ड की जरूरत, Passkey से हो जाएगा काम

Whatsapp Passkey Chat Backups: व्हाट्सएप एक इंस्टेंट मैसेजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। भारत में इसके करोड़ों यूजर्स हैं जो अपने पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल तक सभी कामों के लिए इस्तेमाल। इसकी पैरेंट कंपनी मेटा (Meta) लगातार नए-नए अपडेट पेश कर रही है। इसी क्रम में अब एक और नया फीचर लाया गया है। ऐसे में अगर आप भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो यह अपडेट आपके काम का है। यह अपडेट प्राइवेसी को लेकर है।