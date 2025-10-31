WhatsApp ने पेश किया नया फीचर: अब चैट बैकअप के लिए नहीं होगी पासवर्ड की जरूरत, Passkey से हो जाएगा काम

Whatsapp Passkey Chat Backups (Image: Whatsapp Blog)
Whatsapp Passkey Chat Backups: व्हाट्सएप एक इंस्टेंट मैसेजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। भारत में इसके करोड़ों यूजर्स हैं जो अपने पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल तक सभी कामों के लिए इस्तेमाल। इसकी पैरेंट कंपनी मेटा (Meta) लगातार नए-नए अपडेट पेश कर रही है। इसी क्रम में अब एक और नया फीचर लाया गया है। ऐसे में अगर आप भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो यह अपडेट आपके काम का है। यह अपडेट प्राइवेसी को लेकर है।
दरअसल, पहले आपको अपनी चैट का एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड बैकअप सुरक्षित रखने के लिए 64-डिजिट का अजीब की (Key) या कोई मुश्किल पासवर्ड याद रखना पड़ता था। लेकिन पासकी फीचर के आने से आपको इस झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। चलिए जानते हैं कि यह अपडेट क्या है और इससे आपको क्या फायदा मिलने वाला है।
यह नया फीचर WhatsApp के एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन सिस्टम को पहले से भी ज्यादा सुरक्षित बना रहा है। एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को आसान भाषा में कहें तो आपके भेजे गए मैसेज और कॉल सिर्फ आप और जिस व्यक्ति को आप भेज रहे हैं वही देख या सुन सकता है। WhatsApp भी इसे एक्सेस नहीं कर सकता है।
पहले, जब यूजर्स अपने चैट बैकअप को गूगल ड्राइव या आईक्लॉउड पर सुरक्षित करना चाहते थे तो उन्हें एक अलग पासवर्ड या की सेट करनी पड़ती थी। ऐसे में अगर यूजर पासवर्ड भूल गया तो दोबारा बैकआप पाना मुश्किल हो जाता था।
लेकिन अब ऐसा नहीं होगा WhatsApp के नए फीचर से प्रक्रिया काफी आसान हो गई है। अब बैकअप का एन्क्रिप्शन सीधे आपके डिवाइस के सिक्योरिटी सिस्टम से जुड़ जाएगा। इसका मतलब यह है कि, कोई अतिरिक्त पासवर्ड बनाने या याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इस फीचर के आने से यूजर्स को चैट बैकअप सेफ रखना और दोबारा एक्सेस करना आसान हो जाएगा, इसके लिए बस कुछ टैप या फिंगरप्रिंट या फेस आईडी से आसानी से काम हो जाएगा।
इस फीचर का यूज करने के लिए आपको कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे।
इसे ऑन करने के बाद आपका चैट बैकअप अब आपके फोन के सिक्योरिटी सिस्टम से (जैसे फिंगरप्रिंट, फेस आईडी या स्क्रीन लॉक) से जुड़ जाएगा।
