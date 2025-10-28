Patrika LogoSwitch to English

WhatsApp यूजर्स को जल्द मिलेगा नया फीचर, अब प्रोफाइल पर भी लगा सकेंगे कवर फोटो

WhatsApp Cover Photo: टेक वेबसाइट WABetaInfo के अनुसार, यह फीचर Android के व्हाट्सएप बीटा वर्जन 2.25.32.2 पर देखा गया है। हालांकि अभी इसे केवल कुछ टेस्टर्स के लिए रोलआउट किया गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 28, 2025

WhatsApp Cover Photo

WhatsApp Cover Photo (Image: Pexels)

WhatsApp Cover Photo: पॉपुलर इंस्टेंट चैटिंग ऐप WhatsApp अपने यूजर्स के लिए एक नया दिलचस्प फीचर लाने की तैयारी में है। अब यूजर्स को जल्द ही व्हाट्सएप प्रोफाइल पर भी कवर फोटो लगाने का मौका मिल सकता है। यह फीचर बिलकुल वैसे ही होगा जैसे Facebook या LinkedIn पर होता है।

अभी तक ये सुविधा केवल WhatsApp Business अकाउंट्स तक सीमित थी लेकिन अब कंपनी इसे सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध कराने पर काम कर रही है। इस अपडेट के आने के बाद यूजर अपने प्रोफाइल को और ज्यादा कस्टमाइज कर सकेंगे।

यूजर्स खुद चुन पाएंगे अपनी कवर फोटो

रिपोर्ट्स के मुताबिक, WhatsApp एक ऐसा नया फीचर टेस्ट कर रहा है जिसमें यूजर अपनी प्रोफाइल सेटिंग में जाकर कोई भी फोटो कवर इमेज के रूप में अपलोड कर सकेंगे। यह फोटो आपकी प्रोफाइल के ऊपर वाले हिस्से में दिखाई देगी, ठीक उसी तरह जैसे Facebook प्रोफाइल पर दिखती है।

कुछ लीक हुई बीटा जानकारी के अनुसार, इस फीचर के साथ ऐप में एक नई प्राइवेसी सेटिंग भी जोड़ी जाएगी। इसके जरिए यूजर तय कर पाएंगे कि उनकी कवर फोटो कौन देख सकेगा। इसमें वही तीन विकल्प मिलेंगे जो स्टेटस या प्रोफाइल फोटो के लिए मिलते हैं, जिसमें Everyone, My Contacts और Nobody ऑप्शन शामिल होंगे।

अगर आप Everyone चुनते हैं तो आपकी कवर फोटो हर WhatsApp यूजर को दिखाई देगी, भले ही वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में न हों। वहीं My Contacts चुनने पर सिर्फ सेव किए गए नंबर ही फोटो देख पाएंगे और Nobody सेलेक्ट करने पर आपकी कवर फोटो सभी से छिपी रहेगी।

फिलहाल डेवलपमेंट स्टेज में है फीचर

टेक वेबसाइट WABetaInfo के अनुसार, यह फीचर Android के व्हाट्सएप बीटा वर्जन 2.25.32.2 पर देखा गया है। हालांकि अभी इसे केवल कुछ टेस्टर्स के लिए रोलआउट किया गया है और फिलहाल यह एक्सेसिबल नहीं है।

कंपनी इसे टेस्टिंग फेज में रखकर धीरे-धीरे फीडबैक ले रही है जिसके बाद आने वाले अपडेट में यह सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध हो सकता है।

कब तक आएगा ये फीचर?

कवर फोटो फीचर को लेकर यूजर्स में पहले से ही उत्साह देखा जा रहा है। सोशल मीडिया प्रोफाइल की तरह अगर व्हाट्सएप प्रोफाइल पर भी बैकग्राउंड इमेज सेट करने का विकल्प मिल जाता है तो यूजर अपनी पहचान और पसंद को और बेहतर तरीके से दिखा सकेंगे।

देखना दिलचस्प होगा कि कंपनी इस अपडेट को कब तक जारी करती है। लेकिन इतना तो तय है कि WhatsApp का यह कदम ऐप को और ज्यादा पर्सनल और आकर्षक बनाने का काम करेगा।

Hindi News / Technology / WhatsApp यूजर्स को जल्द मिलेगा नया फीचर, अब प्रोफाइल पर भी लगा सकेंगे कवर फोटो

