क्या है Grokipedia? जिसे Elon Musk ने बताया Wikipedia से 10 गुना बेहतर, जानें इसकी खास बातें

Grokipedia Hindi: एलन मस्क एक बार फिर से इंटरनेट पर सुर्खियों मे हैं। दरअसल इस बार उनकी कंपनी xAI ने नया AI प्लेटफॉर्म Grokipedia लॉन्च किया है। यह नया प्लेटफॉर्म Wikipedia का अल्टरनेटिव ऑप्शन बताया जा रहा है। मस्क ने दावा किया है कि ग्रोकपीडिया, विकिपीडिया से 10 गुना ज्यादा बेहतर और न्यूट्रल है। इसे ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया के रूप में लाया गया है जो पूरी तरह आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस की मदद से काम करता है। चलिए जानते हैं इससे जुड़ी पूरी डिटेल के बारे में।