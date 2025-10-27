25 हजार के बजट में आते हैं ये 5 धांसू कैमरा फोन, जानें कौन-सा ऑप्शन रहेगा आपके लिए बेस्ट

Best Camera Phone Under 25000: अगर आप भी अपने लिए एक नया दमदार कैमरे वाला फोन खरीदने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और बजट 25 हजार के आसपास है, तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है। 2025 में मार्केट में कई फ्लैगशिप स्मार्टफोन मौजूद हैं जो DSLR जैसे कैमरा क्वालिटी के साथ आते हैं, लेकिन इनकी कीमतें ज्यादा हैं। इसलिए सब लोग इन्हें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ऐसे में हम आपके लिए 5 बेहतरीन ऑप्शन लेके आए हैं जो बजट में भी हैं, कैमरा भी अच्छा है और परफॉर्मेंस भी बढ़िया है। चलिए जानते इन 5 मॉडल्स के बारे में।