25 हजार के बजट में आते हैं ये 5 धांसू कैमरा फोन, जानें कौन-सा ऑप्शन रहेगा आपके लिए बेस्ट

Best Camera Phone Under 25000: जानिए 2025 के टॉप 5 बजट स्मार्टफोन के बारे में जो दमदार कैमरा के साथ आते हैं।

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 27, 2025

Best Camera Phone Under 25000

Best Camera Phone Under 25000 (Image: Nothing and Other Brands Official Website)

Best Camera Phone Under 25000: अगर आप भी अपने लिए एक नया दमदार कैमरे वाला फोन खरीदने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और बजट 25 हजार के आसपास है, तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है। 2025 में मार्केट में कई फ्लैगशिप स्मार्टफोन मौजूद हैं जो DSLR जैसे कैमरा क्वालिटी के साथ आते हैं, लेकिन इनकी कीमतें ज्यादा हैं। इसलिए सब लोग इन्हें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ऐसे में हम आपके लिए 5 बेहतरीन ऑप्शन लेके आए हैं जो बजट में भी हैं, कैमरा भी अच्छा है और परफॉर्मेंस भी बढ़िया है। चलिए जानते इन 5 मॉडल्स के बारे में।

Nothing Phone (3a) 5G

इस लिस्ट का पहला फोन Nothing Phone (3a) 5G है। यह फोन अपने यूनिक ट्रांसपेरेंट डिजाइन और क्लीन यूआई के लिए पॉपुलर है। Nothing Phone (3a) 5G में 50MP मेन कैमरा और 8MP अल्ट्रावाइड लेंस दिया गया ह जो बेहतरीन डिटेल और कलर एक्सपोजर के साथ फोटो कैप्चर करता है। स्मार्टफोन में लगा 6.77-इंच AMOLED डिस्प्ले, Android 15 का क्लीन UI और 8GB रैम + 128GB स्टोरेज से स्मूद परफॉर्मेंस मिलता है। इसकी कीमत 22,290 रुपये है।

OnePlus Nord CE 5

लिस्ट का दूसरा फोन OnePlus Nord CE 5 है। OnePlus अपने कैमरा, परफॉर्मेंस और स्मूद यूजर एक्सपीरियंस के लिए पॉपुलर है। Nord CE 5 में 50MP मेन कैमरा और 8MP अल्ट्रावाइड लेंस दिया गया है। यह फोन Dimensity 8350 Apex चिपसेट पर रन करता है और 6.77-इंच 120Hz AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें 5200mAh बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। इसकी कीमत 24,999 है।

Realme 15 5G

तीसरे ऑप्शन के तौर पर आप Realme 15 5G को खरीद सकते हैं। Realme ने इस फोन को खास तौर पर कंटेंट क्रिएटर्स और फोटोग्राफी लवर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है। इसमें Sony IMX882 AI कैमरा सेंसर, 50MP प्राइमरी कैमरा और 7 000mAh बैटरी दी गई है। अपने सेगमेंट में यह फोन सबसे बड़ी बैटरी के साथ आता है। इसमें 6.8-इंच 144Hz AMOLED डिस्प्ले दी गई है। ऑफर के बाद इसकी कीमत 25,000 रुपये है।

iQOO Neo 10R

iQOO Neo 10R भी आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन बन सकता है। इसमें Snapdragon 8s Gen 3 चिपसेट, 50MP मेन कैमरा, और 8MP अल्ट्रावाइड लेंस मिलता है। 6.78-इंच 144Hz AMOLED डिस्प्ले और 6,400mAh बैटरी के साथ यह फोन गेमिंग और फोटोग्राफी दोनों के लिए बढ़िया विकल्प है। ऑफर लगाके 24,999 के आसपास आ जाएगा।

Redmi Note 14 Pro 5G

Redmi Note 14 Pro 5G इस प्राइस रेंज का सबसे प्रीमियम फोन कहा जा सकता है। इसमें 50MP Sony कैमरा सेंसर, 1.5K 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले और Dimensity 7300-Ultra चिपसेट दिया गया है। साथ ही इसमें Gorilla Glass Victus 2 है। इस प्राइस रेंज में ऐसी प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी और कैमरा क्वालिटी शायद ही किसी फोन में मिलती है। इसकी कीमत 21,999 रुपये है।

आप कौन सा फोन खरीदें?

अगर आप एक प्रीमियम कैमरा एक्सपीरियंस के साथ डिजाइन को भी अहमियत देते हैं तो Nothing Phone (3a) बेहतर विकल्प है। जो लोग परफॉर्मेंस और बैटरी बैकअप दोनों चाहते हैं उनके लिए Realme 15 5G और iQOO Neo 10R शानदार रहेंगे। वहीं Redmi Note 14 Pro 5G उन यूजर्स के लिए परफेक्ट है जो कम बजट में प्रीमियम फील चाहते हैं। अगर आपका फोकस स्मूद यूजर एक्सपीरियंस और नेचुरल कैमरा आउटपुट पर है तो OnePlus Nord CE 5 एक बेहतर ऑप्शन रहेगा।

