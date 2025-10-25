Patrika LogoSwitch to English

Instagram यूजर्स को मिला नया फीचर, Stories होंगी अब पहले से ज्यादा क्रिएटिव, ऐसे कर पाएंगे इस्तेमाल

Instagram New AI Feature: इंस्टाग्राम ने अपने यूजर्स के लिए नया AI फीचर पेश किया है। इस फीचर की मदद से यूजर अपनी स्टोरीज को और भी क्रिएटिव बना सकेंगे। जानिए कैसे यूजर्स सिर्फ टेक्स्ट कमांड देकर फोटो और वीडियो एडिट कर पाएंगे।

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 25, 2025

Instagram New AI Feature

Instagram New AI Feature (Image: Pexels)

Instagram New AI Feature: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने अपने यूजर्स के लिए एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर पेश किया है। यह नया फीचर यूजर्स की Stories को और भी क्रिएटिव बनाने का काम कर रहा है। अब यूजर्स अपने फोटो और वीडियो को सिर्फ टेक्स्ट कमांड देकर एडिट कर सकेंगे। यह अपडेट धीरे-धीरे सभी यूजर्स के लिए रोलआउट किया जा रहा है। चलिए जानते हैं इस फीचर से जुड़ी पूरी डिटेल के बारे में और यह भी जानेंगे कि आप इसका यूज कैसे कर सकेंगे।

Instagram New AI Feature का कैसे कर सकेंगे इस्तेमाल?

Meta ने इंस्टाग्राम के स्टोरी फीचर में बड़ा बदलाव किया है। नए अपडेट के बाद अब यूजर्स को स्टोरी एडिट मेनू में ही AI टूल्स का विकल्प मिलेगा। पहले ये फीचर केवल Meta AI चैटबॉट में उपलब्ध था। अब जब भी यूजर्स अपनी स्टोरी पोस्ट करेंगे, तो वह एडिट मेनू में मौजूद पेंट या ब्रश आइकन पर टैप करके फोटो या वीडियो में बदलाव कर सकेंगे।

यह फीचर खास तौर पर उन लोगों के लिए यूजफुल होगा जो बिना किसी एडिटिंग ऐप के जल्दी और आसान तरीके से अपनी Stories को क्रिएटिव बनाना चाहते हैं।

‘Restyle’ और प्रीसेट इफेक्ट्स से मिलेगा नया लुक

इस अपडेट में कंपनी ने ‘Restyle’ नाम का नया फीचर और कई प्रीसेट इफेक्ट्स भी ऐड किए हैं। इनकी मदद से यूजर्स अपनी स्टोरीज को अलग-अलग थीम्स और विजुअल इफेक्ट्स के साथ डिजाइन कर सकते हैं।

Meta का कहना है कि यह फीचर फोटो और वीडियो दोनों के लिए काम करेगा। उदाहरण के लिए, यूजर्स AI से बालों का रंग बदलने, फोटो में बैकग्राउंड जोड़ने या किसी ऑब्जेक्ट को हटाने के लिए कह सकते हैं। वहीं वीडियो में भी बर्फबारी, आग के शोलों या फेस्टिव थीम्स जैसे इफेक्ट्स जोड़ने का ऑप्शन मिलेगा।

फेस्टिवल्स के लिए भी ऐड किए गए खास इफेक्ट्स

कंपनी ने इस फीचर को और दिलचस्प बनाने के लिए कई फेस्टिवल स्पेशल इफेक्ट्स भी शामिल किए हैं। इनमें दिवाली, क्रिसमस, और हैलोवीन जैसे त्योहारों से जुड़े फिल्टर और इफेक्ट्स मौजूद हैं। इससे यूजर्स अपनी स्टोरीज को मौसमी या त्योहारों के मूड के हिसाब से सजा सकते हैं।

डेटा प्राइवेसी को लेकर कंपनी ने क्या कहा?

नए फीचर के साथ Meta ने स्पष्ट किया है कि AI टूल्स का इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को AI Terms of Service को स्वीकार करना होगा। इसका मतलब है कि जब यूजर्स इन टूल्स का उपयोग करेंगे, तो कुछ मीडिया डेटा (जैसे फोटो या वीडियो) कंपनी के सिस्टम द्वारा AI मॉडल्स को बेहतर बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

कंपनी ने यह भी कहा है कि यह डेटा केवल तकनीकी सुधार के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और यूजर्स की प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

यूजर्स को मिलेगा नया एडिटिंग एक्सपीरियंस

नया AI अपडेट इंस्टाग्राम को और भी एडवांस और यूजर-फ्रेंडली बनाने में मदद करेगा। अब किसी अलग ऐप की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ एक टेक्स्ट कमांड देकर फोटो या वीडियो एडिट हो जाएगा।

इस फीचर से खास तौर पर उन यूजर्स को फायदा होगा जो अपनी स्टोरीज को तेजी से एडिट करके सोशल मीडिया पर शेयर करना पसंद करते हैं।

Hindi News / Technology / Instagram यूजर्स को मिला नया फीचर, Stories होंगी अब पहले से ज्यादा क्रिएटिव, ऐसे कर पाएंगे इस्तेमाल

