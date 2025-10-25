Instagram यूजर्स को मिला नया फीचर, Stories होंगी अब पहले से ज्यादा क्रिएटिव, ऐसे कर पाएंगे इस्तेमाल

Instagram New AI Feature: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने अपने यूजर्स के लिए एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर पेश किया है। यह नया फीचर यूजर्स की Stories को और भी क्रिएटिव बनाने का काम कर रहा है। अब यूजर्स अपने फोटो और वीडियो को सिर्फ टेक्स्ट कमांड देकर एडिट कर सकेंगे। यह अपडेट धीरे-धीरे सभी यूजर्स के लिए रोलआउट किया जा रहा है। चलिए जानते हैं इस फीचर से जुड़ी पूरी डिटेल के बारे में और यह भी जानेंगे कि आप इसका यूज कैसे कर सकेंगे।