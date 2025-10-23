Dating App(Image-Freepik)
Tea and TeaOnHer Dating App: हाल ही में विवादों में घिरे डेटिंग ऐप्स 'Tea' और TeaOnHer' पर ऐपल ने बड़ी कार्रवाई की है। कंपनी ने दोनों ऐप्स को अपने ऐप स्टोर से हटा दिया है। यह स्टेप उन यूजर्स के लिए झटका साबित हो सकता है जो इन ऐप्स के जरिए ऑनलाइन डेटिंग का एक्सपीरियंस ले रहे थे। फिलहाल ये दोनों ऐप्स गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध हैं, लेकिन अमेरिका जैसे देशों में iPhone यूजर्स के लिए ऐप स्टोर ही मुख्य माध्यम होता है ऐप डाउनलोड करने का। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐपल ने पुष्टि की है कि दोनों ऐप्स को कंटेंट मॉडरेशन और यूजर प्राइवेसी नियमों के उल्लंघन के कारण हटाया गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ऐप्स को लेकर लगातार यूजर्स की शिकायतें मिल रही थीं और उनकी नेगेटिव रेटिंग्स भी बढ़ रही थी। यहां तक कि कुछ यूजर्स द्वारा नाबालिगों की निजी जानकारी साझा किए जाने के आरोप भी सामने आए थे। ऐपल ने डेवलपर्स को इस संबंध में चेतावनी दी थी, लेकिन उनकी ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसके बाद कंपनी ने दोनों ऐप्स को प्लेटफॉर्म से हटाने का फैसला लिया।
Tea App वर्ष 2023 से ही गुपचुप तरीके से काम कर रहा था, लेकिन यह इस साल तब सुर्खियों में आया जब इसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक टूल के रूप में प्रमोट किया गया। इस ऐप में महिलाएं पुरुषों को रेट कर सकती थीं और उनके बारे में अपनी राय शेयर करती थी। जैसे कोई व्यक्ति कितना स्मार्ट या अट्रैक्टिव है या उसका व्यवहार कैसा है। पॉजिटिव रेटिंग पाने वाले यूजर्स को 'ग्रीन सिग्नल' और नेगेटिव रेटिंग पाने वालों को रेड सिग्नल' दिया जाता था।
हालांकि इस ऐप की लोकप्रियता को बड़ा झटका तब लगा जब साल 2025 के बीच में इसका डेटा ब्रीच हुआ था। बताया गया कि हैकर्स ने ऐप के डेटाबेस से 72,000 से अधिक तस्वीरें चुरा ली थी, जिनमें 3,000 सेल्फी, फोटो आईडी, और 59,000 डायरेक्ट मैसेज इमेज शामिल थी। इसके बाद डेवलपर्स ने TeaOnHer नाम से एक नया ऐप लॉन्च किया, जो मूल रूप से पुरुषों के लिए बनाया गया था, ताकि वे महिलाओं के बारे में जानकारी शेयर कर सकें।
Tea और TeaOnHer दोनों डेटिंग ऐप्स हैं, जो खास तौर पर युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हुए थे। इन ऐप्स का मकसद यूजर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना था जहां वे नए लोगों से जुड़कर फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप बना सकें। Tea मूल रूप से महिलाओं के लिए बनाया गया था, जिसमें वो पुरुषों को रेट करते हैं। वहीं TeaOnHer मूल रूप से पुरुषों के लिए बनाया गया था। जिसपर वो महिलाओं के लिए जानकारी शेयर सकते हैं और उनकों रेट कर सकते हैं।
