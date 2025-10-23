Tea and TeaOnHer Dating App: हाल ही में विवादों में घिरे डेटिंग ऐप्स 'Tea' और TeaOnHer' पर ऐपल ने बड़ी कार्रवाई की है। कंपनी ने दोनों ऐप्स को अपने ऐप स्टोर से हटा दिया है। यह स्टेप उन यूजर्स के लिए झटका साबित हो सकता है जो इन ऐप्स के जरिए ऑनलाइन डेटिंग का एक्सपीरियंस ले रहे थे। फिलहाल ये दोनों ऐप्स गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध हैं, लेकिन अमेरिका जैसे देशों में iPhone यूजर्स के लिए ऐप स्टोर ही मुख्य माध्यम होता है ऐप डाउनलोड करने का। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐपल ने पुष्टि की है कि दोनों ऐप्स को कंटेंट मॉडरेशन और यूजर प्राइवेसी नियमों के उल्लंघन के कारण हटाया गया है।