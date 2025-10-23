Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

डेटिंग ऐप इस्तेमाल करने वालों के लिए झटका, क्या है Tea and TeaOnHer Dating App? विवाद के बाद दोनों ऐप्स को ऐप स्‍टोर से हटाया गया

दोनों ऐप्स को लेकर लगातार यूजर्स की शिकायतें मिल रही थीं और उनकी नेगेटिव रेटिंग्स भी बढ़ रही थी। यहां तक कि कुछ यूजर्स द्वारा नाबालिगों की निजी जानकारी साझा किए जाने के आरोप भी सामने आए थे।

2 min read

भारत

image

Anurag Animesh

Oct 23, 2025

Dating App

Dating App(Image-Freepik)

Tea and TeaOnHer Dating App: हाल ही में विवादों में घिरे डेटिंग ऐप्स 'Tea' और TeaOnHer' पर ऐपल ने बड़ी कार्रवाई की है। कंपनी ने दोनों ऐप्स को अपने ऐप स्टोर से हटा दिया है। यह स्टेप उन यूजर्स के लिए झटका साबित हो सकता है जो इन ऐप्स के जरिए ऑनलाइन डेटिंग का एक्सपीरियंस ले रहे थे। फिलहाल ये दोनों ऐप्स गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध हैं, लेकिन अमेरिका जैसे देशों में iPhone यूजर्स के लिए ऐप स्टोर ही मुख्य माध्यम होता है ऐप डाउनलोड करने का। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐपल ने पुष्टि की है कि दोनों ऐप्स को कंटेंट मॉडरेशन और यूजर प्राइवेसी नियमों के उल्लंघन के कारण हटाया गया है।

Tea and TeaOnHer Dating App: मिल रही थी शिकायतें


मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ऐप्स को लेकर लगातार यूजर्स की शिकायतें मिल रही थीं और उनकी नेगेटिव रेटिंग्स भी बढ़ रही थी। यहां तक कि कुछ यूजर्स द्वारा नाबालिगों की निजी जानकारी साझा किए जाने के आरोप भी सामने आए थे। ऐपल ने डेवलपर्स को इस संबंध में चेतावनी दी थी, लेकिन उनकी ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसके बाद कंपनी ने दोनों ऐप्स को प्लेटफॉर्म से हटाने का फैसला लिया।

Tea App वर्ष 2023 से ही गुपचुप तरीके से काम कर रहा था, लेकिन यह इस साल तब सुर्खियों में आया जब इसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक टूल के रूप में प्रमोट किया गया। इस ऐप में महिलाएं पुरुषों को रेट कर सकती थीं और उनके बारे में अपनी राय शेयर करती थी। जैसे कोई व्यक्ति कितना स्मार्ट या अट्रैक्टिव है या उसका व्यवहार कैसा है। पॉजिटिव रेटिंग पाने वाले यूजर्स को 'ग्रीन सिग्नल' और नेगेटिव रेटिंग पाने वालों को रेड सिग्नल' दिया जाता था।

Tea and TeaOnHer Dating App: ऐप का हुआ था डेटा ब्रीच


हालांकि इस ऐप की लोकप्रियता को बड़ा झटका तब लगा जब साल 2025 के बीच में इसका डेटा ब्रीच हुआ था। बताया गया कि हैकर्स ने ऐप के डेटाबेस से 72,000 से अधिक तस्वीरें चुरा ली थी, जिनमें 3,000 सेल्फी, फोटो आईडी, और 59,000 डायरेक्ट मैसेज इमेज शामिल थी। इसके बाद डेवलपर्स ने TeaOnHer नाम से एक नया ऐप लॉन्च किया, जो मूल रूप से पुरुषों के लिए बनाया गया था, ताकि वे महिलाओं के बारे में जानकारी शेयर कर सकें।

क्या है ये Dating App?


Tea और TeaOnHer दोनों डेटिंग ऐप्स हैं, जो खास तौर पर युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हुए थे। इन ऐप्स का मकसद यूजर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना था जहां वे नए लोगों से जुड़कर फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप बना सकें। Tea मूल रूप से महिलाओं के लिए बनाया गया था, जिसमें वो पुरुषों को रेट करते हैं। वहीं TeaOnHer मूल रूप से पुरुषों के लिए बनाया गया था। जिसपर वो महिलाओं के लिए जानकारी शेयर सकते हैं और उनकों रेट कर सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

23 Oct 2025 11:45 am

Hindi News / Technology / डेटिंग ऐप इस्तेमाल करने वालों के लिए झटका, क्या है Tea and TeaOnHer Dating App? विवाद के बाद दोनों ऐप्स को ऐप स्‍टोर से हटाया गया

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

मेटा का बड़ा फैसला, एआई यूनिट में करीब 600 लोगों की जाएगी नौकरी

Meta
विदेश

पानी गरम करने वाला रॉड यूज करते वक्त भूलकर भी न करें ये गलतियां, Immersion Rod दे सकता है झटका

Immersion Rod
टेक्नोलॉजी

Diwali Photography Tips: दीवाली नाइट में फोटो धुंधली आती है? ये टिप्स फॉलो करके देखें, आएगी परफेक्ट पिक्चर

Diwali Photography Tips
टेक्नोलॉजी

WhatsApp Diwali Stickers: अब एनिमेटेड स्टिकर्स से दें दिवाली की बधाई, ऐसे करें डाउनलोड

Whatsapp Animated Diwali Stickers
टेक्नोलॉजी

Gold Quality Check App: धनतेरस पर गोल्ड खरीदते समय रखिए सावधानी, फोन से ऐसे करें शुद्धता की जांच

Gold Quality Check App
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.