Jio यूजर्स के लिए खुशखबरी! आ गया 2026 का न्यू ईयर ऑफर, 103 रुपये से शुरू प्लान में मिलेंगे ये खास फायदे

Jio Happy New Year 2026 Offer (Image: Freepik)
Jio Happy New Year 2026 Offer: देश की सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने फिर से वही किया है, जिसके लिए वो जानी जाती है। नया साल आने में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन मुकेश अंबानी की कंपनी ने जश्न अभी से शुरू कर दिया है। जियो ने अपने करोड़ों ग्राहकों के लिए हैप्पी न्यू ईयर 2026 (Happy New Year 2026) ऑफर लॉन्च कर दिए हैं।
सीधी बात करें तो इस बार कंपनी ने सिर्फ डेटा या कॉलिंग नहीं दी है, बल्कि तकनीक की दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा यानी AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और ढेर सारे OTT ऐप्स भी थाली में परोस दिए हैं। प्लान की शुरुआत भी महज 103 रुपये से हो जाती है। आइए, आपको एक-एक करके इन तीनों नए प्लान्स को डिटेल में बताते हैं।
अगर आप बार-बार रिचार्ज के झंझट से मुक्ति चाहते हैं तो यह प्लान आपके लिए ही बना है। इसकी कीमत 3,599 रुपये है।
फायदे की बात करें तो पूरे साल के लिए रोज 2.5 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली 100 SMSन मिलेंगे। इसके साथ ही अनलिमिटेड 5G भी शामिल रहेगा।
सबसे बड़ा सरप्राइज: कंपनी इस प्लान के साथ आपको Google Gemini Pro का सब्सक्रिप्शन दे रही है जिसकी वैलिडिटी 18 महीनों के लिए रहेगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि मार्केट में इस अकेले सब्सक्रिप्शन की कीमत करीब 35,100 रुपये है जो जियो आपको प्लान के साथ फ्री दे रहा है।
यह प्लान उन लोगों के लिए है जो एक मुश्त बड़ी रकम खर्च नहीं करना चाहते। इसे Super Celebration Monthly Plan नाम दिया गया है। इसकी कीमत 500 रुपय है। वैलिडिटी 28 दिन तक रहेगी।
फायदे की बात करें इसमें आपको रोज 2 GB डेटा मिलता है। लेकिन असली खेल एंटरटेनमेंट का है। इस एक रिचार्ज में आपको 13 OTT ऐप्स का एक्सेस मिलता है जिसमें YouTube Premium, JioHotstar, Amazon Prime Video (मोबाइल), Sony LIV और Zee5 जैसे बड़े नाम शामिल हैं।
सबसे मजेदार बात यह है कि भले ही आप रिचार्ज सिर्फ एक महीने (28 दिन) का करा रहे हैं, लेकिन वो 18 महीने वाला महंगा Gemini Pro AI सब्सक्रिप्शन इसमें भी आपको फ्री मिलेगा।
अगर आपका बजट टाइट है या आपको सिर्फ डेटा चाहिए, तो जियो ने 103 रुपये का सबसे सस्ता प्लान भी उतारा है। इस प्लान में 28 दिनों के लिए कुल 5 GB डेटा दिया जाएगा।
इस प्लान की खूबी यह है कि इसमें आप अपनी पसंद का एंटरटेनमेंट पैक चुन सकते हैं।
इन प्लान्स को एक्टिवेट करना बहुत आसान है। आप घर बैठे MyJio ऐप के जरिए या अपने घर के पास किसी भी जियो स्टोर पर जाकर ये रिचार्ज करवा सकते हैं।
एक जरूरी बात: रिचार्ज करने के बाद वो जो AI (Gemini Pro) सब्सक्रिप्शन मिल रहा है वो अपने आप शुरू नहीं होगा। आपको MyJio ऐप में जाकर उसे क्लेम करना होगा।
बड़ी खबरेंView All
टेक्नोलॉजी
ट्रेंडिंग