Google Translate New Feature: न टाइपिंग की झंझट, न महंगा गैजेट… बस कान में हेडफोन लगाएं और समझें दुनिया की कोई भी भाषा

गूगल ने अपने गूगल ट्रांसलेट ऐप में एक बहुत बड़ा अपडेट किया है। अब आपको भाषा समझने के लिए किसी से पूछने या टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अपने कान में हेडफोन लगाइए और दुनिया की बातें अपनी भाषा में सुनिए। इसके लिए आपको महंगा डिवाइस खरीदने की जरूरत नहीं है, नार्मल हेडफोन ही काफी है।