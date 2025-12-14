14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

Google Translate New Feature: न टाइपिंग की झंझट, न महंगा गैजेट… बस कान में हेडफोन लगाएं और समझें दुनिया की कोई भी भाषा

Google Translate New Feature: अब कोई भी हेडफोन बन जाएगा रियल-टाइम ट्रांसलेटर! Google ने Gemini AI की मदद से लॉन्च किया कमाल का फीचर। भारत में रोल-आउट शुरू, यहां जानें डिटेल्स।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Dec 14, 2025

Google Translate New Feature

Google Translate New Feature (Image: Gemini)

Google Translate New Feature: क्या आपने कभी सोचा है कि काश आपके पास कोई ऐसा गैजेट होता, जिसे कान में लगाते ही सामने वाले की विदेशी भाषा आपको अपनी हिंदी या अंग्रेजी में सुनाई देने लगती? सुनने में यह किसी साइंस-फिक्शन फिल्म का सीन लगता है लेकिन गूगल ने अब इसे हकीकत बना दिया है।

गूगल ने अपने गूगल ट्रांसलेट ऐप में एक बहुत बड़ा अपडेट किया है। अब आपको भाषा समझने के लिए किसी से पूछने या टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अपने कान में हेडफोन लगाइए और दुनिया की बातें अपनी भाषा में सुनिए। इसके लिए आपको महंगा डिवाइस खरीदने की जरूरत नहीं है, नार्मल हेडफोन ही काफी है।

कोई भी नार्मल हेडफोन से हो जाएगा काम

इस खबर की सबसे अच्छी बात यही है। पहले ऐसे फीचर्स के लिए गूगल के महंगे पिक्सेल बड्स की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अब गूगल ने दिल खोलकर यह फीचर सबके लिए दे दिया है।

आपके पास चाहे 100 रुपये वाले तार वाले ईयरफोन हों या हजारों रुपये वाले महंगे ब्लूटूथ हेडफोन यह फीचर हर किसी पर काम करेगा। बस आपके पास एक एंड्रॉयड फोन और गूगल ट्रांसलेट ऐप होना चाहिए। यह आपके सादे हेडफोन को एक रियल-टाइम ट्रांसलेशन डिवाइस में बदल देगा।

कैसे काम करेगा Google Translate New Feature?

इस फीचर का इस्तेमाल करना बहुत आसान है। मान लीजिए आप विदेश में हैं या कोई इंग्लिश/फ्रेंच मूवी देख रहे हैं।

  • अपना हेडफोन फोन से कनेक्ट करें।
  • गूगल ट्रांसलेट ऐप खोलें।
  • वहां Live Translate का बटन दबाएं।

अब सामने वाला जो भी बोलेगा, आपके हेडफोन में उसका अनुवाद तुरंत सुनाई देगा। फिलहाल यह फीचर 70 से ज्यादा भाषाओं को सपोर्ट करता है।

आपकी नेचुरल लैंग्वेज में समझाएगा Gemini

अक्सर मशीनी ट्रांसलेशन में मुहावरे या हंसी-मजाक के अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसे ठीक करने के लिए गूगल ने इसमें अपने सबसे पावरफुल AI Gemini का इस्तेमाल किया है।

इसका फायदा यह होगा कि अगर कोई मुहावरे बोल रहा है या स्थानीय भाषा के स्लैंग इस्तेमाल कर रहा है तो AI उसे समझकर आपको सही मतलब समझाएगा। यानी बातचीत अब एकदम नेचुरल लगेगी।

भारत में रोल-आउट होने लगा ये फीचर

खुशी की खबर यह है कि गूगल ने इस बीटा वर्जन को जिन तीन देशों में सबसे पहले शुरू किया है उनमें अमेरिका और मैक्सिको के साथ भारत भी शामिल है। यानी भारतीय यूजर्स अभी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।

हालांकि, आईफोन (iOS) यूजर्स को थोड़ा दिल छोटा करना पड़ सकता है। कंपनी ने कहा है कि आईफोन और बाकी देशों के लिए यह सुविधा 2026 तक आएगी।

इसके साथ ही, अगर आप कोई नई भाषा सीख रहे हैं तो गूगल अब आपको यह भी बताएगा कि आपका उच्चारण (Pronunciation) सही है या नहीं। अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो देर किस बात की अभी जाकर इसका फायदा उठाएं।

ये भी पढ़ें

WhatsApp में आए 5 बड़े अपडेट: कॉलिंग से लेकर स्टेटस तक सब कुछ बदला, आप भी करें ट्राई
टेक्नोलॉजी
WhatsApp New Features

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

14 Dec 2025 01:54 pm

Hindi News / Technology / Google Translate New Feature: न टाइपिंग की झंझट, न महंगा गैजेट… बस कान में हेडफोन लगाएं और समझें दुनिया की कोई भी भाषा

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

Vi यूजर्स के लिए खुशखबरी! सिर्फ 61 रुपये के रिचार्ज में मिल रहा 25,000 रुपये का फायदा, ये रही पूरी जानकारी

VI Rs 61 Plan Details
टेक्नोलॉजी

लाइफ को आसान बनाने के लिए यूज करें ये 5 फ्री AI टूल्स

AI Is Future Free AI Tools
टेक्नोलॉजी

WhatsApp में आए 5 बड़े अपडेट: कॉलिंग से लेकर स्टेटस तक सब कुछ बदला, आप भी करें ट्राई

WhatsApp New Features
टेक्नोलॉजी

Gmail का नया फीचर: अब एक क्लिक में साफ करें इनबॉक्स, फालतू ईमेल्स से ऐसे पाएं छुटकारा

Gmail Manage Subscriptions Feature
टेक्नोलॉजी

iOS 26.2 Update: पेमेंट और डेटा सुरक्षा में थी बड़ी खामी, Apple ने मानी गलती, जारी किया जरूरी अपडेट

iOS 26.2 Update
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.