iPhone नहीं, सलमान खान का पहला प्यार था यह ‘कीपैड वाला फोन’: टचस्क्रीन से आज भी क्यों चिढ़ते हैं भाईजान?

सच्चाई यह है कि आज के दौर में बिना व्हाट्सएप और ऐप्स के काम चलाना नामुमकिन है, इसलिए सलमान स्मार्टफोन इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन शौक से नहीं, बल्कि जरूरत के लिए। अगर उनके बस में होता, तो शायद वो आज भी उसी बटन वाले फोन से काम चला रहे होते। वो उन लोगों में से नहीं हैं जो फोन के कैमरा मेगापिक्सल या प्रोसेसर की स्पीड देखकर रात की नींद खराब करें।