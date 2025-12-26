iPhone नहीं, सलमान खान का पहला प्यार था यह ‘कीपैड वाला फोन’: टचस्क्रीन से आज भी क्यों चिढ़ते हैं भाईजान?

Salman Khan Birthday: करोड़ों के स्मार्टफोन लॉन्च करने वाले ब्रांड एंबेसडर सलमान खान, असल जिंदगी में अपने पसंदीदा 'कीपैड वाले फोन' का इस्तेमाल करते हुए।
Salman Khan Birthday: कल बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान अपना 60वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। उम्र के इस खास पड़ाव पर जहां उनके स्टारडम की चर्चा हर जुबान पर है, वहीं उनकी टेक-लाइफ का सच भी कम दिलचस्प नहीं है।
स्क्रीन पर आप सलमान खान को धांसू स्मार्टफोन्स के साथ पोज देते देखते होंगे, कभी Realme का नया मॉडल तो कभी कोई और गैजेट। विज्ञापनों में वो जिस टशन के साथ टचस्क्रीन फोन इस्तेमाल करते दिखते हैं, असल जिंदगी की कहानी उससे बिल्कुल उलट है।
यकीन मानिए, करोड़ों दिलों की धड़कन 'भाईजान' को लेकर अक्सर कहा जाता है कि उन्हें टेक्नोलॉजी में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं है। लेकिन रुकिए, यह बात पूरी तरह सच नहीं है। सच बस इतना है कि वो गैजेट्स के पीछे भागने वालों में से नहीं हैं।
किस्सा थोड़ा पुराना है, लेकिन सलमान की पसंद को समझने के लिए जरूरी है। ये बात साल 2011 के आसपास की है। उस समय दुनिया में iPhone और Android अपनी जगह बना रहे थे, लेकिन सलमान का दिल BlackBerry पर आया था। एक इवेंट के दौरान उन्होंने भरे मंच से कबूला था, "I am a BlackBerry boy." (मैं ब्लैकबेरी बॉय हूं)।
वजह साफ थी, उन छोटे-छोटे फिजिकल बटन्स (QWERTY Keypad) पर वो बिना देखे, फटाफट मैसेज टाइप कर लेते थे। वो कट-कट की आवाज उन्हें मॉडर्न ग्लास स्क्रीन में कभी नहीं मिली।
अब सवाल उठता है कि क्या आज 2025 में भी वो पुराना फोन चलाते हैं? तो इसका जवाब है - नहीं, आज उनके पास स्मार्टफोन है। लेकिन यहां मजबूरी शब्द का भाव बिल्कुल सही बैठता है।
सच्चाई यह है कि आज के दौर में बिना व्हाट्सएप और ऐप्स के काम चलाना नामुमकिन है, इसलिए सलमान स्मार्टफोन इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन शौक से नहीं, बल्कि जरूरत के लिए। अगर उनके बस में होता, तो शायद वो आज भी उसी बटन वाले फोन से काम चला रहे होते। वो उन लोगों में से नहीं हैं जो फोन के कैमरा मेगापिक्सल या प्रोसेसर की स्पीड देखकर रात की नींद खराब करें।
एक और गलतफहमी यह है कि सलमान टेक-विरोधी (Anti-Tech) हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो टेक्नोलॉजी की ताकत को बखूबी समझते हैं, तभी तो सोशल मीडिया पर उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं।
फर्क बस इतना है कि वो टेक्नोलॉजी की गाड़ी खुद ड्राइव करने के बजाय पिछली सीट पर बैठना पसंद करते हैं। उनकी सोशल मीडिया पोस्ट्स से लेकर डिजिटल कामकाज तक, सब कुछ उनकी टीम संभालती है। वो खुद माथापच्ची करने में विश्वास नहीं रखते।
यह बात भी कितनी दिलचस्प है कि सलमान खान ने भारत में Realme जैसे ब्रांड को घर-घर पहुंचाया। Realme की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री के पीछे सलमान का चेहरा ही था। लेकिन उनके करीबी और परिवार वाले (जैसे आयुष शर्मा) अक्सर बताते हैं कि भाईजान एक ही फोन को तब तक इस्तेमाल करते हैं जब तक वो पूरी तरह दम न तोड़ दे।
तो अगली बार जब आप सलमान के हाथ में कोई लेटेस्ट फोन देखें, तो याद रखिएगा हो सकता है वो सिर्फ कैमरे के लिए हो, दिल से तो भाई आज भी उस सादगी वाले दौर को मिस करते हैं।
