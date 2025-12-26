अब नहीं मिलेगा सस्ता वाला iPhone, एप्पल ने बंद किए 25 डिवाइस, होम बटन और टच आईडी का दौर हमेशा के लिए खत्म

Apple Discontinued Products 2025 (Image: Gemini)
Apple Discontinued Products 2020: साल 2025 अपने समापन की ओर है, चंद दिनों बाद एक नए साल का आगाज होने वाला है। लेकिन जाते-जाते टेक्नोलॉजी की दुनिया की दिग्गज कंपनी Apple ने अपनी अलमारियों की बड़ी सफाई कर दी है। कंपनी ने चुपचाप इस साल अपने 25 प्रोडक्ट्स को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। इसमें कई ऐसे आईफोन, मैकबुक और स्मार्टवॉच शामिल हैं, जो अब तक लोगों के दिलों पर राज कर रहे थे। सबसे बड़ा झटका उन लोगों को लगा है जो छोटे आईफोन और होम बटन को पसंद करते थे। चलिए, जानते हैं कि एप्पल की इस सफाई का आपके लिए क्या मतलब है।
|कैटेगरी
|डिवाइस का नाम
|बंद करने का कारण/स्थिति
|iPhone
|iPhone 16 Pro & 16 Pro Max
|iPhone 17 Pro सीरीज लॉन्च होने के बाद बंद
|iPhone 15 & 15 Plus
|मिड-रेंज के लिए नई लाइनअप आने के कारण
|iPhone 14 & 14 Plus
|पुराना मॉडल होने के कारण बंद
|iPhone SE (तीसरी पीढ़ी)
|होम बटन (Touch ID) आधारित डिजाइन का अंत
|Mac (लैपटॉप/डेस्कटॉप)
|MacBook Air (M3 चिप)
|13-इंच और 15-इंच दोनों मॉडल बंद
|MacBook Air (M2 चिप)
|पुरानी 13-इंच सीरीज पूरी तरह बंद
|MacBook Pro (14-इंच, M4)
|नए कॉन्फिगरेशन आने के बाद हटाया गया
|Mac Studio (M2 Max/Ultra)
|अपडेटेड वर्जन आने के कारण बंद
|iPad (टैबलेट)
|iPad Pro (M4)
|नए वेरिएंट से रिप्लेस किया गया
|iPad Air (M2)
|अपडेटेड मॉडल आने के कारण बंद
|iPad (10वीं पीढ़ी)
|एंट्री-लेवल सेगमेंट में बदलाव
|Wearables (स्मार्टवॉच)
|Apple Watch Ultra 2
|Ultra 3 लॉन्च होने के बाद बंद
|Apple Watch Series 10
|Series 11 आने पर बंद
|Apple Watch SE 2
|SE 3 से रिप्लेस किया गया
|ऑडियो व एक्सेसरीज
|AirPods Pro (दूसरी पीढ़ी)
|AirPods Pro 3 लॉन्च होने के बाद बंद
|Vision Pro (M2)
|नए हार्डवेयर वर्जन के कारण बंद
|Lightning से 3.5mm केबल
|USB-C ट्रांजिशन के कारण पूरी तरह बंद
इस साल की सबसे बड़ी और भावुक कर देने वाली खबर iPhone SE सीरीज का बंद होना है। एप्पल ने फरवरी में iPhone 16e लॉन्च करने के बाद iPhone SE (3rd Gen) को बंद कर दिया।
इसके साथ ही, आईफोन की दुनिया से टच आईडी (Touch ID), होम बटन और लाइटनिंग पोर्ट वाले फोन का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। जो लोग छोटे स्क्रीन (6 इंच से कम) वाले फोन पसंद करते थे, उनके लिए अब एप्पल के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। 2016 से शुरू हुआ iPhone SE का सफर 2025 में थम गया है।
एप्पल ने 2025 में कुल 7 आईफोन मॉडल्स को बंद किया है। अगर आप इनमें से कोई फोन खरीदने का प्लान बना रहे थे, तो अब आपको बाजार में बचे हुए स्टॉक से ही काम चलाना होगा।
खास बात यह है कि 'Plus' मॉडल धीरे-धीरे गायब हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि एप्पल अब प्लस की जगह नए स्लिम 'iPhone Air' पर फोकस कर रहा है।
सिर्फ फोन ही नहीं, लैपटॉप और टैबलेट सेक्शन में भी बड़ी छंटनी हुई है। एप्पल ने M3 चिप वाले MacBook Air (13 और 15 इंच दोनों) को बंद कर दिया है। इसके अलावा पुराने M2 वाले मैकबुक एयर की भी बिक्री रोक दी गई है।
वहीं, iPad में M4 चिप वाले iPad Pro और M2 वाले iPad Air के आने के बाद पुराने मॉडल्स को हटा दिया गया है।
अगर आप Apple Watch लेने की सोच रहे हैं, तो जान लीजिए कि Apple Watch Series 10, Watch Ultra 2 और Watch SE 2 अब आधिकारिक तौर पर इतिहास बन चुके हैं। इनकी जगह नए मॉडल्स ने ले ली है, हालांकि इस बार चिप में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया।
इसके साथ ही, पुराने केबल्स का भी अंत हो गया है। लाइटनिंग टू 3.5mm हेडफोन जैक वाला एडाप्टर अब नहीं मिलेगा, जिसका मतलब है कि एप्पल अब पूरी तरह से USB-C पर शिफ्ट हो चुका है।
अगर आपके पास ऊपर लिस्ट में दिया गया कोई भी डिवाइस है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपका डिवाइस काम करता रहेगा और उसे सॉफ्टवेयर अपडेट भी मिलेंगे। 'Discontinued' का मतलब है कि एप्पल ने अब इन्हें बनाना और अपने आधिकारिक स्टोर पर बेचना बंद कर दिया है।
