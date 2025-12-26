अब नहीं मिलेगा सस्ता वाला iPhone, एप्पल ने बंद किए 25 डिवाइस, होम बटन और टच आईडी का दौर हमेशा के लिए खत्म

Apple Discontinued Products 2020: साल 2025 अपने समापन की ओर है, चंद दिनों बाद एक नए साल का आगाज होने वाला है। लेकिन जाते-जाते टेक्नोलॉजी की दुनिया की दिग्गज कंपनी Apple ने अपनी अलमारियों की बड़ी सफाई कर दी है। कंपनी ने चुपचाप इस साल अपने 25 प्रोडक्ट्स को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। इसमें कई ऐसे आईफोन, मैकबुक और स्मार्टवॉच शामिल हैं, जो अब तक लोगों के दिलों पर राज कर रहे थे। सबसे बड़ा झटका उन लोगों को लगा है जो छोटे आईफोन और होम बटन को पसंद करते थे। चलिए, जानते हैं कि एप्पल की इस सफाई का आपके लिए क्या मतलब है।