Apple का डबल गेम! पहली बार आएगा मुड़ने वाला iPhone, लेकिन अपनी ही ‘प्रो सीरीज’ की साख बचाने के लिए कंपनी ने चला ये बड़ा दांव

यह क्या काम करेगा? इसे हमारी आंखों की पुतली की तरह समझिए। जब धूप ज्यादा होगी, तो लेंस का छेद छोटा हो जाएगा और अंधेरे में यह बड़ा हो जाएगा। इससे रात में खींची गई फोटो और भी साफ आएंगी और बैकग्राउंड ब्लर बिल्कुल प्रोफेशनल कैमरे जैसा नेचुरल मिलेगा। इसके अलावा, जो नया कैमरा कंट्रोल बटन आया है, उसके टच-जेस्चर को हटाकर थोड़ा सिंपल और यूजर-फ्रेंडली बनाया जा सकता है।