टेक्नोलॉजी

Apple का डबल गेम! पहली बार आएगा मुड़ने वाला iPhone, लेकिन अपनी ही 'प्रो सीरीज' की साख बचाने के लिए कंपनी ने चला ये बड़ा दांव

iPhone 18 Pro Leaks in Hindi: आईफोन 18 कब आएगा? लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक यह सितंबर 2026 में फोल्डेबल आईफोन के साथ लॉन्च होगा। जानिए प्रो मॉडल्स में होंगे कौन से बड़े बदलाव।

भारत

image

Rahul Yadav

Dec 25, 2025

iPhone 18 Pro Leaks in Hindi

iPhone 18 Pro Leaks in Hindi (Image: Gemini)

iPhone 18 Pro Leaks in Hindi: साल 2025 अब अपने समापन की ओर है और टेक्नोलॉजी की दुनिया में 2026 की आहट सुनाई देने लगी है। सिलिकॉन वैली से आ रही खबरें बता रही हैं कि अगला साल एप्पल के इतिहास का सबसे बड़ा साल होने वाला है।

खबर पक्की है कि 2026 में एप्पल अपना पहला फोल्डेबल आईफोन (मुड़ने वाला फोन) लॉन्च करने जा रहा है। यह अपने आप में बड़ी खबर है। लेकिन क्यूपर्टिनो (Apple HQ) में बैठे इंजीनियरों को एक डर सता रहा है, "अगर सारी लाइमलाइट फोल्डेबल फोन ले गया, तो हमारे सबसे कमाऊ घोड़े यानी 'iPhone Pro मॉडल' को कौन पूछेगा?"

इसी डर को खत्म करने और प्रो सीरीज की बादशाहत कायम रखने के लिए, कंपनी ने एक 'डबल गेम' खेला है। लीक्स की मानें तो iPhone 18 Pro को इतना धाकड़ बनाया जा रहा है कि फोल्डेबल फोन भी इसके आगे पानी भरता नजर आए। आइए जानते हैं, ऐपल के इस सीक्रेट प्लान में क्या खास है।

iPhone 18 Pro Features: गुडबाय डायनामिक आईलैंड?

    iPhone 18 Pro और 18 Pro Max में जो सबसे बड़ा बदलाव दिखने वाला है, वो है इसका फ्रंट लुक। पिछले कुछ सालों से स्क्रीन के ऊपर जो डायनामिक आईलैंड हम देख रहे हैं, उसका साइज अब बहुत छोटा होने वाला है।

    रिपोर्ट्स का दावा है कि एप्पल अब फेसआईडी सेंसर को डिस्प्ले के नीचे छिपाने की तकनीक पर काम कर रहा है। इसका मतलब है कि फोन का फ्रंट लुक एकदम क्लीन और बेदाग होगा। वहीं, पीछे रियर (पीछे की तरफ) से जो अलग-अलग शेड्स दिखते थे, उन्हें हटाकर एक जैसा यूनिफाइड लुक दिया जाएगा, जो इसे हाथ में पकड़ने पर और भी प्रीमियम फील देगा।

    iPhone 18 Pro Leaks: परफॉर्मेंस में मिलेगी रफ्तार?

      दिखावा अपनी जगह है, लेकिन एप्पल जानता है कि प्रो यूजर को ताकत चाहिए। अपकमिंग मॉडल्स में A20 Pro चिपसेट लगाया जाएगा। सुनने में यह सिर्फ एक चिप लगती है, लेकिन इसके पीछे की टेक्नोलॉजी हैरान करने वाली है।

      यह चिप 2nm (नैनोमीटर) प्रोसेस पर बनी होगी। आसान भाषा में समझें तो यह चिप बिजली बहुत कम खाएगी लेकिन परफॉर्मेंस इतनी तेज देगी कि भारी-भरकम गेमिंग हो या 4K वीडियो एडिटिंग, सब कुछ मक्खन की तरह चलेगा। साथ ही, बेहतर 5G स्पीड के लिए इसमें नया C2 मॉडम भी दिया जा सकता है।

      iPhone 18 Pro Camera Upgrade: अब फोन बनेगा असली DSLR?

      फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए यह अपडेट किसी सपने से कम नहीं है। iPhone 18 Pro के मेन कैमरे में वेरिएबल अपर्चर मिलने की उम्मीद है।

      यह क्या काम करेगा? इसे हमारी आंखों की पुतली की तरह समझिए। जब धूप ज्यादा होगी, तो लेंस का छेद छोटा हो जाएगा और अंधेरे में यह बड़ा हो जाएगा। इससे रात में खींची गई फोटो और भी साफ आएंगी और बैकग्राउंड ब्लर बिल्कुल प्रोफेशनल कैमरे जैसा नेचुरल मिलेगा। इसके अलावा, जो नया कैमरा कंट्रोल बटन आया है, उसके टच-जेस्चर को हटाकर थोड़ा सिंपल और यूजर-फ्रेंडली बनाया जा सकता है।

      iPhone 18 Pro Battery Life Improvement: मोटी होगी, पर लंबी चलेगी

      Apple ने iPhone 17 Pro Max में बड़ी बैटरी दी थी, लेकिन 18 सीरीज में इसे और बढ़ाया जा सकता है। हो सकता है कि बड़ी बैटरी की वजह से फोन का साइज थोड़ा मोटा हो जाए, लेकिन अगर एक बार चार्ज करने पर फोन दो दिन चले, तो शायद ही किसी को मोटाई से शिकायत होगी।

      एप्पल की रणनीति बिल्कुल साफ है। वो चाहते हैं कि जो लोग दुनिया को अपनी जेब में मोड़कर रखना चाहते हैं, वो Foldable iPhone खरीदें। लेकिन जो लोग पावर, प्रोफेशनल कैमरा और रफ एंड टफ परफॉर्मेंस चाहते हैं, उनके लिए iPhone 18 Pro ही असली राजा बना रहे।

      ये सभी जानकारियां इंडस्ट्री लीक्स और रिपोर्ट्स पर आधारित हैं, एप्पल ने अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

