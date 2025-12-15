15 दिसंबर 2025,

सोमवार

टेक्नोलॉजी

iPhone 16 Pro Price Drop: आईफोन 16 प्रो खरीदने का ड्रीम होगा पूरा, ऑफर्स खत्म होने से पहले जान लें डिटेल्स

iPhone 16 Pro Price Drop: 1 लाख रुपये वाला आईफोन 16 प्रो अब 50,000 रुपये से भी कम में मिल सकता है? डील का पूरा गणित यहां समझें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Dec 15, 2025

iPhone 16 Pro Price Drop

iPhone 16 Pro Price Drop (Image: Apple)

iPhone 16 Pro Price Drop: अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो iPhone 16 Pro को सिर्फ इसलिए नहीं खरीद पा रहे थे क्योंकि इसकी कीमत 1 लाख रुपये के पार थी, तो खुश हो जाइए। आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। iPhone 16 Pro पर डिस्काउंट का वो दौर वापस आ गया है, जिसका सबको इंतजार था। यकीन मानिए, अगर आपने सही ऑफर्स का इस्तेमाल कर लिया, तो यह चमचमाता प्रीमियम फोन आपको 50,000 रुपये से भी कम कीमत में मिल सकता है।

भले ही मार्केट में iPhone 17 सीरीज आ चुकी है और उसमें कुछ नए फीचर्स भी हैं, लेकिन सच तो यह है कि iPhone 16 Pro आज भी एक बेहतरीन फोन है। और जब यह इतनी कम कीमत पर मिल रहा हो तो इसे खरीदना समझदारी हो सकता है।

आखिर इतने सस्ते में कैसे मिलेगा iPhone 16 Pro?

अब आप सोच रहे होंगे कि 1 लाख वाला फोन 50 हजार में कैसे? तो चलिए, इसे आसान शब्दों में समझते हैं।

ऑनलाइन मार्केट में iPhone 16 Pro की कीमत अभी करीब 1,09,900 रुपये दिख रही है। लेकिन आपको यह पूरी रकम नहीं चुकानी है।

बैंक ऑफर: सबसे पहले, चुनिंदा बैंक कार्ड्स का इस्तेमाल करने पर आपको सीधे 4,000 रुपये की छूट मिल जाएगी।

सबसे बड़ा डिस्काउंट: अगर आपके पास कोई पुराना स्मार्टफोन है और आप उसे एक्सचेंज करते हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको 68,050 रुपये तक का मैक्सिमम डिस्काउंट दे रहे हैं।

अगर आप इन दोनों ऑफर्स (बैंक + एक्सचेंज) को मिला दें तो फोन की कीमत गिरकर 45,000 रुपये के आसपास आ जाती है। एक फ्लैगशिप प्रो मॉडल के लिए यह डील बेहतर हो सकती है।

क्या iPhone 17 के आने के बाद इसे खरीदना सही है?

iPhone 17 Pro की कीमत तो आसमान छू रही है लेकिन iPhone 16 Pro आज भी परफॉर्मेंस के मामले में किसी से कम नहीं है। इसमें आपको आपको दमदार फीचर मिलते हैं। इसलिए इसे खरीदना एक बेहतर डील हो सकती है।

शानदार डिस्प्ले: 6.3-इंच की प्रो-मोशन डिस्प्ले जो मक्खन की तरह चलती है।

प्रोसेसर: A18 Pro चिपसेट, जिसमें 16-कोर न्यूरल इंजन है। यह वही तकनीक है जो एप्पल इंटेलिजेंस (AI) को चलाती है।

कैमरा: फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए इसमें 48MP का मेन कैमरा, 48MP का अल्ट्रा-वाइड और 12MP का 5x टेलीफोटो लेंस है।

सिनेमेटिक वीडियो: आप इससे 4K क्वालिटी में 120 फ्रेम प्रति सेकंड पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें

Jio यूजर्स के लिए खुशखबरी! आ गया 2026 का न्यू ईयर ऑफर, 103 रुपये से शुरू प्लान में मिलेंगे ये खास फायदे
टेक्नोलॉजी
Jio Happy New Year 2026 Offer

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

15 Dec 2025 03:33 pm

Hindi News / Technology / iPhone 16 Pro Price Drop: आईफोन 16 प्रो खरीदने का ड्रीम होगा पूरा, ऑफर्स खत्म होने से पहले जान लें डिटेल्स

