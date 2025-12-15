iPhone 16 Pro Price Drop: आईफोन 16 प्रो खरीदने का ड्रीम होगा पूरा, ऑफर्स खत्म होने से पहले जान लें डिटेल्स

iPhone 16 Pro Price Drop: अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो iPhone 16 Pro को सिर्फ इसलिए नहीं खरीद पा रहे थे क्योंकि इसकी कीमत 1 लाख रुपये के पार थी, तो खुश हो जाइए। आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। iPhone 16 Pro पर डिस्काउंट का वो दौर वापस आ गया है, जिसका सबको इंतजार था। यकीन मानिए, अगर आपने सही ऑफर्स का इस्तेमाल कर लिया, तो यह चमचमाता प्रीमियम फोन आपको 50,000 रुपये से भी कम कीमत में मिल सकता है।