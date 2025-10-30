रिलायंस ने गूगल से मिलाया हाथ, करोड़ो Jio यूजर्स को फ्री में मिलेगा 35,100 रुपये वाला AI Pro का सब्सक्रिप्शन

Google AI Pro Subscription Free: भारत में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस और तेज हो गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने गूगल के साथ मिलकर करोड़ों Jio यूजर्स को फ्री में Google AI Pro एक्सेस देने की घोषणा की है। इस ऑफर की कीमत करीब 35,100 रुपये है और यह 18 महीनों तक फ्री रहेगा। चलिए जानते हैं इससे जुड़ी पूरी डिटेल के बारे में और आप Jio यूजर हैं तो इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं।