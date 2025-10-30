Patrika LogoSwitch to English

रिलायंस ने गूगल से मिलाया हाथ, करोड़ो Jio यूजर्स को फ्री में मिलेगा 35,100 रुपये वाला AI Pro का सब्सक्रिप्शन

रिलायंस ने गूगल के साथ साझेदारी कर Jio यजर्स के लिए बड़ा तोहफा दिया है। यूजर्स को 35,100 रुपये की कीमत वाला Google AI Pro Subscription बिल्कुल फ्री दिया जाएगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 30, 2025

Google AI Pro Subscription Free

Google AI Pro Subscription Free (Image Source: Social Media)

Google AI Pro Subscription Free: भारत में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस और तेज हो गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने गूगल के साथ मिलकर करोड़ों Jio यूजर्स को फ्री में Google AI Pro एक्सेस देने की घोषणा की है। इस ऑफर की कीमत करीब 35,100 रुपये है और यह 18 महीनों तक फ्री रहेगा। चलिए जानते हैं इससे जुड़ी पूरी डिटेल के बारे में और आप Jio यूजर हैं तो इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं।

कंपनी ने बताया है कि जल्द ही योग्य Jio यूजर्स को 35,100 रुपये की कीमत वाला Google AI Pro सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। यह ऑफर 18 महीनों के लिए वैलिड होगा और इसे सीधे MyJio ऐप से एक्टिवेट किया जा सकेगा।

क्या है नया Google AI Pro Subscription ऑफर?

Google AI Pro Subscription प्लान में गूगल के कई टॉप AI टूल्स शामिल हैं। Gemini 2.5 Pro मॉडल जो गूगल का सबसे नया और एडवांस्ड AI सिस्टम है। इसके साथ यूजर्स को Nano Banana और Veo 3.1 जैसे AI इमेज और वीडियो जेनरेटर मिलेंगे।

इसके अलावा, Notebook LM टूल से छात्र और प्रोफेशनल लोग अपने प्रोजेक्ट और रिसर्च का काम आसानी से कर सकेंगे। वहीं, 2 TB क्लाउड स्टोरेज से वे अपना डेटा सुरक्षित रख पाएंगे।

आसान भाषा में कहें तो, यह ऑफर सिर्फ चैटबॉट्स या बेसिक AI तक सीमित नहीं है बल्कि एक पूरा डिजिटल टूलकिट है जो क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन तीनों को एक साथ लाने का काम करता है।

किन यूजर्स को मिलेगा फायदा?

रिलायंस ने बताया कि शुरुआत में यह ऑफर 18 से 25 साल के उन Jio यूजर्स के लिए होगा जो अनलिमिटेड 5G प्लान का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद इसे धीरे-धीरे पूरे देश में शुरू किया जाएगा। कंपनी का कहना है कि वह इस सुविधा जल्द से जल्द सभी यूजर्स तक पहुंचाना चाहती है।

कंपनी ने बताया, जैसे ही यह फीचर लॉन्च होगा, योग्य यूजर्स को MyJio ऐप पर एक नोटिफिकेशन मिलेगा। वहां से वे कुछ ही क्लिक में इस ऑफर को आसानी से एक्टिवेट कर सकेंगे।

गूगल और रिलायंस की साझेदारी

यह पहली बार नहीं है जब गूगल और रिलायंस साथ काम कर रहे हों। इससे पहले दोनों ने मिलकर JioPhone Next लॉन्च किया था जिसने भारत में सस्ते स्मार्टफोन्स की परिभाषा बदल दी थी। अब ये दोनों कंपनियां AI के क्षेत्र में भी मिलकर एक नई शुरुआत करने जा रही हैं।

रिलायंस की नई इकाई Reliance Intelligence और Google Cloud मिलकर भारत में AI हार्डवेयर एक्सेलेरेटर (TPUs) की पहुंच बढ़ाएंगे। इससे देश की कंपनियां और संस्थान अपने बड़े AI मॉडल्स को यहीं भारत में ट्रेन और चलाने (डिप्लॉय) में सक्षम हो सकेंगे।

