Instagram ला रहा है नया फीचर, अब यूजर खुद तय कर सकेंगे कि उनकी फीड में क्या दिखेगा?

Instagram का यह Tune Your Algorithm फीचर यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाएगा, वह तय कर सकेंगे कि उन्हें क्या देखना है और क्या नहीं।

2 min read
भारत

image

Rahul Yadav

Oct 30, 2025

Instagram Testing Tune Your Algorithm Feature

Instagram Testing Tune Your Algorithm Feature (Image: Pexels)

Instagram Testing Tune Your Algorithm Feature: इंस्टाग्राम लगातार अपने यूजर्स के लिए नए-नए फीचर्स की पेशकश करता रहता है। इसी कड़ी में कंपनी एक ऐसे फीचर को टेस्ट कर रही है जिससे यूजर्स तय कर सकेंगे कि, उनकी रील फीड में क्या दिखेगा और क्या नहीं। इस अपकमिंग फीचर का नाम Tune Your Algorithm है। चलिए जानते हैं क्या है ये फीचर क्या है और कैसे काम करेगा?

Instagram का Tune Your Algorithm फीचर क्या है?

यह नया फीचर यूजर्स को उनके Reels और Explore Feed को अपनी पसंद के हिसाब से एडजस्ट करने की सुविधा देगा। यूजर्स को यहां पर एक टॉपिक्स की लिस्ट दिखाई जाएगी, जिसमें से वे चुन सकते हैं कि उन्हें किस तरह का कंटेंट ज्यादा पसंद है। इसी तरह वे उन चीजों को हटा भी सकते हैं जिन्हें वे अब और नहीं देखना चाहते हैं। इससे इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम आपके अनुसार काम करेगा और आपकी फीड ज्यादा पर्सनलाइज्ड और दिलचस्प बनेगी।

कैसे काम करेगा यह नया अपडेट?

स्टेप 1: इंस्टाग्राम ऐप में 'Tune Your Algorithm' सेक्शन ओपन करें।
स्टेप 2: यहां आपको सुझाए गए टॉपिक्स की एक लिस्ट दिखाई देगी।
स्टेप 3: जिन टॉपिक्स में आपकी रुचि है उन्हें सेलेक्ट कर लें।
स्टेप 4: जिन टॉपिक्स में दिलचस्पी नहीं है उन्हें अनचेक करें।

बस अब इंस्टाग्राम आपकी पसंद के हिसाब से रील्स दिखाना शुरू कर देगा । फिलहाल अभी इस फीचर को केवल रील्स सेक्शन में टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन आने वाले महीनों में इंस्टाग्राम इसे एक्सप्लोर टैब में भी लाने की योजना बना रहा है ताकि पूरा ऐप आपकी पसंद के हिसाब से पर्सनलाइज्ड हो सके।

Threads पर भी आएगा ये फीचर?

इंस्टाग्राम के हेड एडम मोसेरी ने इस नए फीचर की घोषणा Threads पर की है। उन्होंने बताया कि यह अपडेट यूजर्स को अपनी फीड पर दिखने वाले कंटेंट को कंट्रोल करने का एक नया और प्रभावी तरीका देगा। मोसेरी ने यह भी संकेत दिया कि आने वाले समय में यह फीचर Threads ऐप में भी जोड़ा जा सकता है।

Tech news

Published on:

30 Oct 2025 03:33 pm

Hindi News / Technology / Instagram ला रहा है नया फीचर, अब यूजर खुद तय कर सकेंगे कि उनकी फीड में क्या दिखेगा?

टेक्नोलॉजी

