Instagram ला रहा है नया फीचर, अब यूजर खुद तय कर सकेंगे कि उनकी फीड में क्या दिखेगा?

यह नया फीचर यूजर्स को उनके Reels और Explore Feed को अपनी पसंद के हिसाब से एडजस्ट करने की सुविधा देगा। यूजर्स को यहां पर एक टॉपिक्स की लिस्ट दिखाई जाएगी, जिसमें से वे चुन सकते हैं कि उन्हें किस तरह का कंटेंट ज्यादा पसंद है। इसी तरह वे उन चीजों को हटा भी सकते हैं जिन्हें वे अब और नहीं देखना चाहते हैं। इससे इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम आपके अनुसार काम करेगा और आपकी फीड ज्यादा पर्सनलाइज्ड और दिलचस्प बनेगी।