OnePlus 15 की लॉन्च डेट कंफर्म: 50MP ट्रिपल कैमरा, दमदार प्रोसेसर के साथ इस दिन आ रहा ये नया फ्लैगशिप फोन

OnePlus 15 India Launch Date Confirmed (Image: OnePlus)
OnePlus 15 India Launch Date Confirmed: वनप्लस ने आखिरकार अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 की लॉन्च डेट का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स पर पुष्टि की है कि OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर 2025 को शाम 7 बजे लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च इवेंट के तुरंत बाद, यानी रात 8 बजे से, इस फोन की बिक्री Amazon और OnePlus की आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू हो जाएगी।
OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर 2025 को लॉन्च किया जाएगा और उसी दिन से ऑनलाइन सेल भी शुरू होगी। यूजर्स इसे Amazon और OnePlus.com से खरीद पाएंगे। यह फोन भारत का पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा जिसमें Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट दिया गया है। कंपनी ने बताया कि फोन का भारतीय वेरिएंट OxygenOS 16 पर रन करेगा जबकि चीन में यह ColorOS 16 के साथ लॉन्च होगा।
OnePlus 15 में कंपनी ने अब तक का सबसे पावरफुल चिपसेट Snapdragon 8 Elite Gen 5 दिया है जो इसे फरफॉर्मेंस के मामले में बेहद तेज और स्मूद बनाएगा।
डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.78 इंच का 1.5K LTPO फ्लैट AMOLED स्क्रीन मिलेगी, जिसकी रिफ्रेश रेट 165Hz और पीक ब्राइटनेस 1800 निट्स होगी। फोन में अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है। इसके अलावा, यह डिवाइस IP66 / IP68 / IP69 / IP69K रेटिंग के साथ आएगा यानि यह पानी और धूल से पूरी तरह सुरक्षित रहेगा।
OnePlus 15 में 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जिसमें 50MP प्राइमरी कैमरा (OIS के साथ), 50MP अल्ट्रा-वाइड लेंस और 50MP टेलीफोटो लेंस शामिल होंगे। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 32MP का फ्रंट कैमरा होगा जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को भी सपोर्ट करता है।
बैटरी की बात करें तो फोन में 7300mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी जो 120W फास्ट चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग दोनों को सपोर्ट करेगी। यानि यह फोन कुछ ही मिनटों में पूरी तरह चार्ज हो जाएगा।
OnePlus 15 की कीमत क्या होगी इसकी जानकारी लॉन्चिंग के बाद ही सामने आएगी। अगर हम चीन की बात करें तो इसकी शुरुआती कीमत 3,999 युआन (लगभग 49,500 रुपये) रखी गई है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि भारत में इसकी कीमत भी 50,000 रुपये के आसपास रह सकती है।
