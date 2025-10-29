OnePlus 15 की लॉन्च डेट कंफर्म: 50MP ट्रिपल कैमरा, दमदार प्रोसेसर के साथ इस दिन आ रहा ये नया फ्लैगशिप फोन

OnePlus 15 India Launch Date Confirmed: वनप्लस ने आखिरकार अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 की लॉन्च डेट का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स पर पुष्टि की है कि OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर 2025 को शाम 7 बजे लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च इवेंट के तुरंत बाद, यानी रात 8 बजे से, इस फोन की बिक्री Amazon और OnePlus की आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू हो जाएगी।