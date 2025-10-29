Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

OnePlus 15 की लॉन्च डेट कंफर्म: 50MP ट्रिपल कैमरा, दमदार प्रोसेसर के साथ इस दिन आ रहा ये नया फ्लैगशिप फोन

वनप्लस ने भारत में अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 की लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है। यह फोन 13 नवंबर 2025 को लॉन्च होगा, देखें फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की डिटेल।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 29, 2025

OnePlus 15 India Launch Date Confirmed

OnePlus 15 India Launch Date Confirmed (Image: OnePlus)

OnePlus 15 India Launch Date Confirmed: वनप्लस ने आखिरकार अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 की लॉन्च डेट का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स पर पुष्टि की है कि OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर 2025 को शाम 7 बजे लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च इवेंट के तुरंत बाद, यानी रात 8 बजे से, इस फोन की बिक्री Amazon और OnePlus की आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू हो जाएगी।

OnePlus 15 में मिलेगा पावरफुल प्रोसेसर

OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर 2025 को लॉन्च किया जाएगा और उसी दिन से ऑनलाइन सेल भी शुरू होगी। यूजर्स इसे Amazon और OnePlus.com से खरीद पाएंगे। यह फोन भारत का पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा जिसमें Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट दिया गया है। कंपनी ने बताया कि फोन का भारतीय वेरिएंट OxygenOS 16 पर रन करेगा जबकि चीन में यह ColorOS 16 के साथ लॉन्च होगा।

OnePlus 15 में कंपनी ने अब तक का सबसे पावरफुल चिपसेट Snapdragon 8 Elite Gen 5 दिया है जो इसे फरफॉर्मेंस के मामले में बेहद तेज और स्मूद बनाएगा।

OnePlus 15 का डिस्प्ले

डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.78 इंच का 1.5K LTPO फ्लैट AMOLED स्क्रीन मिलेगी, जिसकी रिफ्रेश रेट 165Hz और पीक ब्राइटनेस 1800 निट्स होगी। फोन में अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है। इसके अलावा, यह डिवाइस IP66 / IP68 / IP69 / IP69K रेटिंग के साथ आएगा यानि यह पानी और धूल से पूरी तरह सुरक्षित रहेगा।

OnePlus 15 का कैमरा और बैटरी स्पेसिफिकेशन

OnePlus 15 में 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जिसमें 50MP प्राइमरी कैमरा (OIS के साथ), 50MP अल्ट्रा-वाइड लेंस और 50MP टेलीफोटो लेंस शामिल होंगे। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 32MP का फ्रंट कैमरा होगा जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को भी सपोर्ट करता है।

बैटरी की बात करें तो फोन में 7300mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी जो 120W फास्ट चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग दोनों को सपोर्ट करेगी। यानि यह फोन कुछ ही मिनटों में पूरी तरह चार्ज हो जाएगा।

OnePlus 15 की कीमत कितनी होगी?

OnePlus 15 की कीमत क्या होगी इसकी जानकारी लॉन्चिंग के बाद ही सामने आएगी। अगर हम चीन की बात करें तो इसकी शुरुआती कीमत 3,999 युआन (लगभग 49,500 रुपये) रखी गई है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि भारत में इसकी कीमत भी 50,000 रुपये के आसपास रह सकती है।

ये भी पढ़ें

Indian Railways के सुपर ऐप RailOne से ऐसे करें टिकट बुकिंग: रिजर्व, जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट सब मिलेगी एक जगह
टेक्नोलॉजी
RailOne Ticket Booking

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

29 Oct 2025 08:37 pm

Hindi News / Technology / OnePlus 15 की लॉन्च डेट कंफर्म: 50MP ट्रिपल कैमरा, दमदार प्रोसेसर के साथ इस दिन आ रहा ये नया फ्लैगशिप फोन

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

सरकार की नई पहल: OLA-UBER को टक्कर देने आ रही ‘Bharat Taxi’, ड्राइवर और पैसेंजर्स दोनों को होगा फायदा

Bharat Taxi Coming Soon
ऑटोमोबाइल

अनजान नंबर से आने वाली कॉल में अब दिखेगा कॉलर का नाम, सरकार ला रही है नया सिस्टम

TRAI and DOT Mandatory Caller Name
टेक्नोलॉजी

Indian Railways के सुपर ऐप RailOne से ऐसे करें टिकट बुकिंग: रिजर्व, जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट सब मिलेगी एक जगह

RailOne Ticket Booking
टेक्नोलॉजी

YouTube पर चल रहा ‘घोस्ट नेटवर्क’, ट्यूटोरियल वीडियो के लिंक पर भूलकर भी न करें क्लिक, मिनटों में हो सकती है लूट

YouTube Ghost Network
टेक्नोलॉजी

WhatsApp यूजर्स को जल्द मिलेगा नया फीचर, अब प्रोफाइल पर भी लगा सकेंगे कवर फोटो

WhatsApp Cover Photo
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.