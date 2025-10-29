Indian Railways के सुपर ऐप RailOne से ऐसे करें टिकट बुकिंग: रिजर्व, जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट सब मिलेगी एक जगह

RailOne Ticket Booking: भारतीय रेलवे अब यात्रियों के लिए अपनी सभी सेवाओं को एक ही जगह लाने में जुटा है। इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ समय पहले रेलवे का नया सुपर ऐप RailOne को लॉन्च किया गया था, जो अब लोगों के बीच तेजी से पॉपुलर हो रहा है। इस ऐप के जरिए यूजर्स को रेलवे से जुड़ी कई जरूरी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाती हैं। इसमें जैसे रिजर्व टिकट बुकिंग, जनरल टिकट और यहां तक कि प्लेटफॉर्म टिकट भी मिल जाता है।