Indian Railways के सुपर ऐप RailOne से ऐसे करें टिकट बुकिंग: रिजर्व, जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट सब मिलेगी एक जगह

RailOne Ticket Booking (Image: Grok AI)
RailOne Ticket Booking: भारतीय रेलवे अब यात्रियों के लिए अपनी सभी सेवाओं को एक ही जगह लाने में जुटा है। इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ समय पहले रेलवे का नया सुपर ऐप RailOne को लॉन्च किया गया था, जो अब लोगों के बीच तेजी से पॉपुलर हो रहा है। इस ऐप के जरिए यूजर्स को रेलवे से जुड़ी कई जरूरी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाती हैं। इसमें जैसे रिजर्व टिकट बुकिंग, जनरल टिकट और यहां तक कि प्लेटफॉर्म टिकट भी मिल जाता है।
अगर आप ट्रेन से सफर करने की सोच रहे हैं और अभी तक RailOne ऐप इस्तेमाल नहीं किया है तो यह ऐप आपके काम आ सकता है। चलिए जानते हैं कि आप इस ऐप से टिकट कैसे बुक कर सकते हैं।
RailOne ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। Android यूजर्स इसे Google Play Store से डाउनलोड कर सकते हैं। iPhone यूजर्स के लिए यह Apple App Store पर उपलब्ध है।
डाउनलोड करने के बाद ऐप कुछ जरूरी परमिशन जैसे लोकेशन और नोटिफिकेशन एक्सेस मांगेगा। इनकी अनुमति देने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं।
अगर आपका पहले से IRCTC अकाउंट है तो बस अपने पुराने यूजरनेम और पासवर्ड से RailOne में लॉगिन कर लें। नए यूजर्स के लिए भी प्रक्रिया आसान है। मोबाइल नंबर डालकर OTP वेरिफाई करें और ऐप में एंट्री पा जाएंगे।
अगर आप लोकल ट्रेन या जनरल कोच से यात्रा करना चाहते हैं तो RailOne ऐप से यह भी संभव है। होम स्क्रीन से 'Unreserved Ticket' पर जाएं, अपनी यात्रा की जानकारी डालें और पेमेंट करें। आपको एक QR टिकट मिलेगा जो ऐप में सेव रहेगा इसे दिखाकर आप यात्रा कर सकते हैं।
RailOne ऐप के जरिए अब प्लेटफॉर्म टिकट भी ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। इसके लिए ऐप में स्टेशन चुनें, टिकट की संख्या डालें और पेमेंट करें। आपको डिजिटल QR टिकट मिल जाएगा जो ऐप में ही सेव रहेगा, यानी अब टिकट विंडो पर लाइन लगाने की जरूरत नहीं है।
आपकी सारी बुकिंग्स 'My Bookings' सेक्शन में दिखाई देंगी। यहीं से आप अपनी मौजूदा और पुरानी टिकटें देख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर टिकट कैंसिल भी कर सकते हैं।
RailOne ऐप की सबसे खास बात यही है कि यह यात्रियों को हर जरूरी रेलवे सेवा एक ही जगह मुहैया कराती है। अब अलग-अलग वेबसाइट या ऐप खोलने की झंझट खत्म हो गया है। रिजर्व टिकट से लेकर प्लेटफॉर्म पास तक, सबकुछ आपके मोबाइल पर कुछ क्लिक्स पर उपलब्ध है।
बड़ी खबरेंView All
टेक्नोलॉजी
ट्रेंडिंग