जल्द लॉन्च होगा e-Aadhaar ऐप: घर बैठे करें आधार कार्ड अपडेट, नहीं लगानी पड़ेगी लंबी लाइन

e-Aadhaar App (Image: IANS)
e-Aadhaar App Coming Soon: भारत सरकार जल्द ही नागरिकों के लिए एक नया e-Aadhaar मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रही है, जिसके जरिए लोग अपने आधार कार्ड की जानकारी जैसे पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर को सीधे अपने स्मार्टफोन से अपडेट कर सकेंगे।
इस ऐप के आने से लोगों को अब आधार केंद्रों की लंबी कतारों में इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यह पूरा प्रोसेस डिजिटल और पेपरलेस होगा।
अब तक आधार कार्ड की किसी भी जानकारी को बदलने या अपडेट करने के लिए लोगों को आधार सेवा केंद्र या किसी अधिकृत केंद्र पर जाना पड़ता था। कई बार छोटे-छोटे बदलाव जैसे पता या फोन नंबर बदलवाने में भी काफी समय लगता था।
e-Aadhaar ऐप इन सभी परेशानियों को खत्म करेगा। इसके जरिए नागरिक अपने फोन से ही आधार की जानकारी में बदलाव कर सकेंगे, इसके लिए किसी फिजिकल डाक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होगी।
इस मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए यूजर अपने आधार से जुड़ी जरूरी डिटेल्स (पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर) को खुद अपडेट कर सकेंगे। यह ऐप सीधे सरकार के ऑफिशियल डेटाबेस से जुड़ा होगा, जिससे डाक्यूमेंट्स जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या जन्म प्रमाण पत्र को ऑटोमेटिक तरीके से वेरिफाई किया जा सकेगा। इससे अपडेट प्रोसेस तेज, सुरक्षित और ज्यादा सटीक हो जाएगा।
आधार डेटा की सुरक्षा हमेशा से एक बड़ी चिंता का विषय रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए e-Aadhaar ऐप में AI आधारित सिक्योरिटी सिस्टम शामिल किया जाएगा। इसमें फेशियल रिकग्निशन और AI ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि केवल सही व्यक्ति ही अपने आधार में बदलाव कर सके।
हालांकि, बायोमेट्रिक अपडेट्स जैसे फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन के लिए अभी भी नजदीकी केंद्र पर जाना जरूरी रहेगा, ताकि सुरक्षा स्तर से कोई समझौता न हो।
रिपोर्ट्स के अनुसार, e-Aadhaar ऐप 2025 के अंत तक Android और iOS दोनों प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हो सकता है।
इसके लॉन्च के बाद भारतीय नागरिकों को अपने आधार से जुड़ी जानकारी को तेज, सुरक्षित और आसान तरीके से अपडेट करने की सुविधा मिलेगी।
