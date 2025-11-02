जल्द लॉन्च होगा e-Aadhaar ऐप: घर बैठे करें आधार कार्ड अपडेट, नहीं लगानी पड़ेगी लंबी लाइन

इस मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए यूजर अपने आधार से जुड़ी जरूरी डिटेल्स (पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर) को खुद अपडेट कर सकेंगे। यह ऐप सीधे सरकार के ऑफिशियल डेटाबेस से जुड़ा होगा, जिससे डाक्यूमेंट्स जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या जन्म प्रमाण पत्र को ऑटोमेटिक तरीके से वेरिफाई किया जा सकेगा। इससे अपडेट प्रोसेस तेज, सुरक्षित और ज्यादा सटीक हो जाएगा।