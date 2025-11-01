Aadhaar Card को लेकर बदले नियम, अब घर बैठे कर सकेंगे अपडेट, जानिए नई फीस और आधार-पैन लिंक की डेडलाइन

Aadhaar Card Rules Changes November (Image: IANS)
Aadhaar Card Rules Changes November: आज 1 नवंबर से नए महीने की शुरुआत के साथ ही आधार कार्ड को लेकर सरकार ने कई अहम बदलाव किए हैं। अब आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी को अपडेट करवाने के लिए नागरिकों को आधार सेवा केंद्र जाने की जरूरत नहीं होगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने प्रक्रिया को और आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए डेमोग्राफिक अपडेट की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध करवा दी है।
UIDAI के अनुसार, अब आधार कार्डधारक अपने नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी को ऑनलाइन ही सुधार या अपडेट कर सकेंगे। इस बदलाव के बाद अब नागरिकों को केवल उन्हीं मामलों में केंद्र पर जाना होगा, जिनमें बायोमैट्रिक अपडेट (जैसे फिंगरप्रिंट या फोटो) की जरूरत हो।
UIDAI ने आधार अपडेट से जुड़ी फीस में भी संशोधन किया है। अब फिंगरप्रिंट और फोटो जैसे बायोमैट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपये शुल्क देना होगा। हालांकि, अगर बच्चे की उम्र 5 से 7 साल है और यह पहली बार अपडेट हो रहा है तो इसके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा। इसी तरह, 15 से 17 वर्ष के कार्डधारकों को भी दो बार तक का अपडेट निशुल्क किया जा सकेगा।
अगर कोई व्यक्ति नाम, पता, जेंडर, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर या ईमेल में बदलाव करवाना चाहता है तो यह अपडेट बायोमैट्रिक के साथ करवाने पर फ्री रहेगा। लेकिन अगर इसे अलग से किया जाता है तो 75 रुपये शुल्क देना होगा।
UIDAI ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी नागरिकों को 31 दिसंबर 2025 से पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है। समय सीमा के बाद पैन कार्ड को आधार से लिंक न कराने पर कई सरकारी सेवाओं और वित्तीय प्रक्रियाओं में परेशानी आ सकती है।
UIDAI की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, कार्डधारक अपने नाम, जेंडर, जन्मतिथि और पते से जुड़े डॉक्यूमेंट्स को आधार पोर्टल पर मुफ्त में अपलोड कर सकते हैं। हालांकि, यह सुविधा 14 जून 2026 तक ही निशुल्क उपलब्ध होगी।
UIDAI ने आधार कार्ड रिप्रिंट की फीस भी तय कर दी है। अब किसी भी नागरिक को रिप्रिंट कराने के लिए 40 रुपये का भुगतान करना होगा।
इसके अलावा, होम एनरोलमेंट सर्विस के तहत अगर कोई नया व्यक्ति अपने घर पर आधार बनवाना चाहता है, तो उसे 700 रुपये शुल्क देना होगा। वहीं, उसी पते पर अन्य सदस्यों के लिए यह शुल्क 350 रुपये प्रति व्यक्ति रहेगी।
