Aadhaar Card को लेकर बदले नियम, अब घर बैठे कर सकेंगे अपडेट, जानिए नई फीस और आधार-पैन लिंक की डेडलाइन

UIDAI ने आधार अपडेट से जुड़ी फीस में भी संशोधन किया है। अब फिंगरप्रिंट और फोटो जैसे बायोमैट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपये शुल्क देना होगा। हालांकि, अगर बच्चे की उम्र 5 से 7 साल है और यह पहली बार अपडेट हो रहा है तो इसके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा। इसी तरह, 15 से 17 वर्ष के कार्डधारकों को भी दो बार तक का अपडेट निशुल्क किया जा सकेगा।