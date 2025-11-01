Apple Watch ने बचाई MP के युवक की जान, जानें कैसे हाई हार्ट रेट का अलर्ट बना ‘लाइफ सेवर’

Apple Watch Saved MP Man Life (Image: ChatGPT)
Apple Watch Saved Life: कहते हैं कि तकनीक सही समय पर काम करे तो वह किसी की जान भी बचा सकती है। ऐसा ही एक वाकिया मध्य प्रदेश के नैनपुर के रहने वाले 26 वर्षीय साहिल के साथ हुआ, जिनकी जान Apple Watch Series 9 की वजह से बच गई।
साहिल एक चावल व्यापारी हैं और हाल ही में जबलपुर में मीटिंग करने गए थे। मीटिंग खत्म होने के बाद उन्होंने फिल्म देखने का प्लान बनाया। फिल्म के दौरान शाम करीब 5 बजे अचानक उनकी Apple Watch ने उन्हें चेतावनी दी कि उनकी हार्ट रेट असामान्य रूप से बढ़ी हुई है, पिछले 10 से 15 मिनट से यह 150 BPM से ऊपर बनी हुई थी।
साहिल ने बताया कि वे उस समय आराम से एसी हॉल में फिल्म देख रहे थे और किसी भी तरह की शारीरिक गतिविधि नहीं कर रहे थे।
वॉच से मिले इस अलर्ट ने उन्हें चौंका दिया। उन्होंने तय किया कि ट्रेन पकड़ने के बजाय पहले डॉक्टर के पास जाना बेहतर होगा और यही फैसला उनकी जिंदगी का सबसे अहम फैसला साबित हुआ।
साहिल डॉक्टर के पास पहुंचे और अपनी वॉच से निकला ECG रिपोर्ट दिखाया। हालांकि डॉक्टर को रिपोर्ट सामान्य लगी, फिर भी उन्होंने ब्लड प्रेशर चेक करने की सलाह दी। जब जांच हुई, तो पता चला कि उनका ब्लड प्रेशर 180/120 था जो बेहद खतरनाक स्तर माना जाता है। डॉक्टर ने तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती कर लिया और आगे के टेस्ट करवाए।
डॉक्टरों का कहना है कि अगर साहिल उसी हालत में ट्रेन से यात्रा करते, तो उन्हें स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज का खतरा हो सकता था। साहिल मानते हैं कि अगर Apple Watch ने समय पर अलर्ट नहीं दिया होता तो शायद वे आज जिन्दा न होते।
इस घटना से भावुक होकर साहिल ने सीधे Apple के CEO टिम कुक को ईमेल भेजा और पूरा मामला बताया। उन्होंने लिखा कि ''Apple Watch ने सच में मेरी जान बचाई है। अगर उस समय वॉच अलर्ट न देती तो मैं खतरे को कभी समझ ही नहीं पाता।''
साहिल अब अपने दोस्तों और परिवार को भी स्मार्टवॉच पहनने की सलाह दे रहे हैं। उनका मानना है कि ये सिर्फ एक गैजेट नहीं बल्कि एक जीवनरक्षक डिवाइस भी साबित हो सकती है।
