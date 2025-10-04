समुद्र में डूब रहा था 26 साल का इंजीनियर, Apple Watch ने ऐसे बचाई जान

Apple Watch Saves Life in India: टेक्नोलॉजी आमतौर पर हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए जानी जाती है, लेकिन कई बार यह जिंदगी बचाने का काम भी कर जाती है। ऐसा ही चमत्कार मुंबई के 26 वर्षीय डेवलपर क्षितिज जोदापे के साथ हुआ है। पुडुचेरी में स्कूबा डाइविंग के दौरान उनकी जान पर खतरा मंडराने लगा, लेकिन समय रहते उनकी Apple Watch Ultra ने अलर्ट देकर उन्हें मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला और कैसे Apple Watch ने ऐसे बचाई युवक की जान।