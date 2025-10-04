Patrika LogoSwitch to English

समुद्र में डूब रहा था 26 साल का इंजीनियर, Apple Watch ने ऐसे बचाई जान

Apple Watch Saves Life: एप्पल वॉच ने पुडुचेरी में स्कूबा डाइविंग के दौरान डूब रहे 26 वर्षीय डेवलपर की जान बचाई, जिसके बाद डेवलपर में एप्पल के सीईओ टिम कुक को मेल लिखकर आभार जताया है, जिसका रिप्लाई स्वयं एप्पल के सीईओ ने किया है, पढ़ें पूरी खबर।

2 min read

भारत

image

Rahul Yadav

Oct 04, 2025

Apple Watch Saves Life in India

Apple Watch Saves Life in India (Image: Gemini)

Apple Watch Saves Life in India: टेक्नोलॉजी आमतौर पर हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए जानी जाती है, लेकिन कई बार यह जिंदगी बचाने का काम भी कर जाती है। ऐसा ही चमत्कार मुंबई के 26 वर्षीय डेवलपर क्षितिज जोदापे के साथ हुआ है। पुडुचेरी में स्कूबा डाइविंग के दौरान उनकी जान पर खतरा मंडराने लगा, लेकिन समय रहते उनकी Apple Watch Ultra ने अलर्ट देकर उन्हें मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला और कैसे Apple Watch ने ऐसे बचाई युवक की जान।

पानी के अंदर बिगड़ी स्थिति

सितंबर में क्षितिज अपने डाइविंग इंस्ट्रक्टर के साथ पुडुचेरी में डाइव कर रहे थे। अचानक उनकी वेट बेल्ट खुल गई और उनका शरीर तेजी से ऊपर उठने लगा। यह बेहद खतरनाक स्थिति होती है क्योंकि अचानक ऊपर आने से डीकंप्रेशन सिकनेस, फेफड़ों पर प्रेशर या सतह पर नाव से टकराने जैसे खतरे हो सकते हैं।

Apple Watch Ultra ने दिया अलर्ट

ठीक उसी समय, क्षितिज की Apple Watch Ultra ने ‘Rapid Ascent Alert’ ट्रिगर किया। घड़ी ने न सिर्फ स्क्रीन पर चेतावनी दिखाई बल्कि तेज वाइब्रेशन और बीप साउंड से ध्यान खींचा। उनका इंस्ट्रक्टर समय रहते अलार्म की आवाज सुनकर वापस आया और बेल्ट पकड़कर उन्हें संभाला। अगर कुछ सेकंड की भी देरी होती तो स्थिति जानलेवा साबित हो सकती थी।

Oceanic+ App बना लाइफसेवर

क्षितिज ने बताया कि Apple Watch Ultra का Oceanic+ App असली हीरो साबित हुआ है। यह ऐप डाइविंग के दौरान गहराई, ऑक्सीजन लेवल, तापमान और स्पीड जैसे रीयल-टाइम डेटा देता है। अगर डाइवर बहुत तेज ऊपर जा रहा हो तो यह तुरंत Excessive Ascent Rate Alarm देता है। अलर्ट के साथ मजबूत वाइब्रेशन और कलर-कोडेड वार्निंग सिस्टम (पीला = सावधानी, लाल = तुरंत रुकें) डाइवर को सही समय पर सतर्क कर देता है।

टिम कुक को लिखा मेल

इस घटना के बाद क्षितिज ने अपनी कृतज्ञता जताने के लिए Apple के CEO टिम कुक को मेल लिखा। उन्होंने लिखा कि अगर यह वॉच समय पर अलार्म न देती तो शायद आज वे जिंदा न होते। बताया जा रहा है कि टिम कुक ने खुद उनके मेल का जवाब दिया और खुशी जताई कि वॉच ने सही समय पर सही काम किया।

टेक्नोलॉजी पर बढ़ा भरोसा

क्षितिज का अनुभव यह साबित करता है कि Apple Watch सिर्फ एक लग्जरी स्मार्टवॉच या फिटनेस ट्रैकर नहीं है, बल्कि कई बार यह लाइफ-सेविंग डिवाइस भी बन जाती है। पहले भी हार्ट अटैक, एक्सीडेंट और गिरने जैसी स्थितियों में Apple Watch ने यूजर्स की जान बचाई है। अब यह घटना दिखाती है कि सही टेक्नोलॉजी समुद्र की गहराई में भी आपका सबसे भरोसेमंद साथी बन सकती है।

