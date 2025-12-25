सबसे पहली और बड़ी गलती हम अक्सर यही करते हैं। फोन बजता है, उधर से कोई मीठी बातों में उलझाता है और हम फ्लो में आकर ओटीपी बता देते हैं। याद रखिए, अगर कोई आपके आधार का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, तो आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जरूर आएगा। यह ओटीपी आपके लिए सुरक्षा कवच है। इसे किसी के साथ शेयर न करें, चाहे सामने वाला खुद को बैंक अधिकारी ही क्यों न बताए। ओटीपी नहीं देंगे, तो ठग कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे।