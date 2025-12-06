अब घर बैठे मिनटों में अपडेट होगा आधार, UIDAI ने खत्म किया सबसे बड़ा झंझट, ये रहा पूरा प्रोसेस

Aadhaar Card Update: आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कराना हो या घर का पता बदलवाना हो, यह काम अब तक किसी जंग जीतने से कम नहीं था। सुबह-सुबह आधार सेंटर जाना, लंबी लाइन में लगना और फिर डॉक्यूमेंट्स दिखने पढ़ते थे। लेकिन, UIDAI (Unique Identification Authority of India) अब करोड़ों भारतीयों की यह सिरदर्दी हमेशा के लिए खत्म करने जा रही है। अब न तो आपको किसी सेंटर के चक्कर काटने होंगे और न ही घंटों कतार में खड़ा होना पड़ेगा।