टेक्नोलॉजी

अब घर बैठे मिनटों में अपडेट होगा आधार, UIDAI ने खत्म किया सबसे बड़ा झंझट, ये रहा पूरा प्रोसेस

Aadhaar Card Update: आधार कार्ड अपडेट के लिए अब नहीं काटने पड़ेंगे दफ्तर के चक्कर, घर बैठे ऐसे कर सकेंगे बदलाव, देखें पूरा स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस।

भारत

image

Rahul Yadav

Dec 06, 2025

Aadhaar Card Update

Aadhaar Card Update (Image: Gemini)

Aadhaar Card Update: आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कराना हो या घर का पता बदलवाना हो, यह काम अब तक किसी जंग जीतने से कम नहीं था। सुबह-सुबह आधार सेंटर जाना, लंबी लाइन में लगना और फिर डॉक्यूमेंट्स दिखने पढ़ते थे। लेकिन, UIDAI (Unique Identification Authority of India) अब करोड़ों भारतीयों की यह सिरदर्दी हमेशा के लिए खत्म करने जा रही है। अब न तो आपको किसी सेंटर के चक्कर काटने होंगे और न ही घंटों कतार में खड़ा होना पड़ेगा।

अब नहीं काटने होंगे आधार सेंटर के चक्कर

UIDAI ने साफ कर दिया है कि अब मोबाइल नंबर और घर का पता अपडेट करने के लिए आधार सेंटर जाने की बाध्यता खत्म होने वाली है। यह पूरा काम अब आपके स्मार्टफोन से, घर बैठे-बैठे हो जाएगा। यह खबर उन बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जिन्हें सेंटर तक जाने में भारी परेशानी होती थी।

न फॉर्म भरना, न साइन करना: बस चेहरे से होगा वेरिफिकेशन

इस नई प्रक्रिया में आपको पते या पहचान के लिए डाक्यूमेंट्स अपलोड करने या ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। UIDAI फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा ला रही है। यानी अब आपका चेहरा ही आपका आईडी प्रूफ होगा। सिस्टम आपके लाइव चेहरे को स्कैन करेगा और आधार के डेटाबेस में मौजूद आपकी फोटो से मैच करेगा। जैसे ही चेहरा मिल जाएगा, आपका काम हो जाएगा।

mAadhaar ऐप से घर बैठे अपडेट करने का पूरा तरीका

UIDAI ने बताया है कि यह सुविधा mAadhaar App पर उपलब्ध होगी। इसका स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस कुछ ऐसा होगा।

ऐप डाउनलोड करें: सबसे पहले अपने फोन में (Android या iOS) mAadhaar App इंस्टॉल करें।

लॉगिन और पिन: अपना आधार नंबर डालें और सुरक्षा के लिए एक 6-डिजिट का पिन सेट करें।

OTP वेरिफिकेशन: जब आप मोबाइल नंबर या पता बदलने के विकल्प पर जाएंगे, तो आपके मौजूदा नंबर (या नए नंबर) पर एक OTP आएगा।

फेस स्कैन: इसके बाद ऐप का कैमरा खुलेगा। आपको अपना चेहरा सामने रखना होगा। ऐप लाइव फेस डेटा कैप्चर करेगा और उसे वेरीफाई करेगा।

फेस मैच होते ही आपकी रिक्वेस्ट ले ली जाएगी और कुछ ही समय में आपका आधार अपडेट हो जाएगा।

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

पुतिन की कार की पिछली सीट पर रखा था वो ‘काला बैग’, जो एक बटन में हिला सकता है पूरी दुनिया!

Putin Nuclear Briefcase
ऑटोमोबाइल

Airtel यूजर्स के लिए बुरी खबर, कंपनी ने चुपके से हटा ये दिए 2 प्लान

Airtel Prepaid Plans Update
टेक्नोलॉजी

वो 5 मिनट जब स्टीव जॉब्स ने खोला लिफाफा और हमेशा के लिए बदल गई लैपटॉप की दुनिया!

Steve Jobs MacBook Air Envelope
टेक्नोलॉजी

जेब में न्यूक्लियर कोड, लेकिन मोबाइल नहीं, पुतिन को स्मार्टफोन से आखिर किस बात का है डर?

Putin India Visit 2025
टेक्नोलॉजी

Putin India Visit: पुतिन का मास्टरस्ट्रोक, अब रूस में भी चलेगा आपका Google Pay और PhonePe? यहां समझें कैसे काम करेगा सिस्टम

Putin India Visit UPI Payment Russia Google Pay PhonePe
टेक्नोलॉजी
