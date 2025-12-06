अब घर बैठे मिनटों में अपडेट होगा आधार, UIDAI ने खत्म किया सबसे बड़ा झंझट, ये रहा पूरा प्रोसेस

Aadhaar Card Update (Image: Gemini)
Aadhaar Card Update: आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कराना हो या घर का पता बदलवाना हो, यह काम अब तक किसी जंग जीतने से कम नहीं था। सुबह-सुबह आधार सेंटर जाना, लंबी लाइन में लगना और फिर डॉक्यूमेंट्स दिखने पढ़ते थे। लेकिन, UIDAI (Unique Identification Authority of India) अब करोड़ों भारतीयों की यह सिरदर्दी हमेशा के लिए खत्म करने जा रही है। अब न तो आपको किसी सेंटर के चक्कर काटने होंगे और न ही घंटों कतार में खड़ा होना पड़ेगा।
UIDAI ने साफ कर दिया है कि अब मोबाइल नंबर और घर का पता अपडेट करने के लिए आधार सेंटर जाने की बाध्यता खत्म होने वाली है। यह पूरा काम अब आपके स्मार्टफोन से, घर बैठे-बैठे हो जाएगा। यह खबर उन बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जिन्हें सेंटर तक जाने में भारी परेशानी होती थी।
इस नई प्रक्रिया में आपको पते या पहचान के लिए डाक्यूमेंट्स अपलोड करने या ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। UIDAI फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा ला रही है। यानी अब आपका चेहरा ही आपका आईडी प्रूफ होगा। सिस्टम आपके लाइव चेहरे को स्कैन करेगा और आधार के डेटाबेस में मौजूद आपकी फोटो से मैच करेगा। जैसे ही चेहरा मिल जाएगा, आपका काम हो जाएगा।
UIDAI ने बताया है कि यह सुविधा mAadhaar App पर उपलब्ध होगी। इसका स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस कुछ ऐसा होगा।
ऐप डाउनलोड करें: सबसे पहले अपने फोन में (Android या iOS) mAadhaar App इंस्टॉल करें।
लॉगिन और पिन: अपना आधार नंबर डालें और सुरक्षा के लिए एक 6-डिजिट का पिन सेट करें।
OTP वेरिफिकेशन: जब आप मोबाइल नंबर या पता बदलने के विकल्प पर जाएंगे, तो आपके मौजूदा नंबर (या नए नंबर) पर एक OTP आएगा।
फेस स्कैन: इसके बाद ऐप का कैमरा खुलेगा। आपको अपना चेहरा सामने रखना होगा। ऐप लाइव फेस डेटा कैप्चर करेगा और उसे वेरीफाई करेगा।
फेस मैच होते ही आपकी रिक्वेस्ट ले ली जाएगी और कुछ ही समय में आपका आधार अपडेट हो जाएगा।
