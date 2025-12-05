इंटरनेट पर आधी चीजें गंदी हैं… पुतिन ने बताई मोबाइल न रखने की ऐसी वजह, जानकर दंग रह जाएंगे आप

आमतौर पर माना जाता है कि आज के दौर में बिना गैजेट्स के काम करना मुश्किल है, लेकिन पुतिन आज भी महत्वपूर्ण फैसलों के लिए कागज और कलम पर ही भरोसा करते हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव के मुताबिक, पुतिन स्मार्टफोन रखने को स्वेच्छा से खुद की नुमाइश (Voluntary Exhibitionism) करना मानते हैं। पुतिन तक सारी खुफिया जानकारी लाल रंग के फोल्डर्स में कागज पर प्रिंट होकर आती है। बात करने के लिए वो पुराने जमाने के सुरक्षित येलो लैंडलाइन फोन्स का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हैक करना नामुमकिन है।