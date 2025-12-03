दिसंबर 2025 में 15,000 रुपये से कम कीमत वाले टॉप पांच 5G स्मार्टफोन्स और उनकी कमियां-खूबियां

Best 5G Smartphones Under 15000 (Image: Smartphones Official Website)
Best 5G Smartphones Under 15000: भारतीय स्मार्टफोन बाजार में अगर सबसे ज्यादा हलचल किसी प्राइस सेगमेंट में है तो वह 15,000 रुपये का बजट है। आज के समय में ग्राहक सिर्फ एक कामचलाऊ फोन नहीं, बल्कि एक ऐसा डिवाइस चाहते हैं जिसमें 5G की सुपरफास्ट स्पीड हो, अच्छी फोटोग्राफी हो और बैटरी कम से कम पूरा दिन तो चले ही। लेकिन बाजार में इतने सारे विकल्प मौजूद हैं कि एक आम खरीदार का कंफ्यूज होना लाजमी है। हमने आपकी इस उलझन को सुलझाने के लिए टॉप 5 ऑप्शंस की लिस्ट तैयार की है, इसमें दिसंबर 2025 तक उपलब्ध बेहतरीन विकल्पों को चुना है। इस लिस्ट में हाल ही में लॉन्च हुआ शाओमी का नया फोन भी शामिल है।
तो चलिए जानते हैं कि आखिर 15 हजार से कम कीमत में (Best 5G phone under 15000) आपके लिए कौन-सा स्मार्टफोन बेहतर रहेगा।
अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथ में बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो तो Redmi 15C 5G एक बेहतरीन चुनाव है। दिसंबर 2025 में लॉन्च हुआ यह फोन लेटेस्ट सॉफ्टवेयर Android 15 (HyperOS 2) के साथ आता है, जिसका मतलब है कि आपको आने वाले कई सालों तक नए फीचर्स मिलते रहेंगे।
इस फोन में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर, 6000mAh वाली बड़ी बैटरी और 6.9 इंच का बड़ा 120Hz HD+ IPS डिस्प्ले मिलता है। अगर आप फोन पर वीडियो देखना ज्यादा पसंद करते हैं और चाहते हैं कि फोन बार-बार चार्ज न करना पड़े, तो यह डिवाइस आपके लिए सही हो सकता है। हालांकि, इसकी चार्जिंग स्पीड 33W है, जो कुछ कंपटीटर्स के मुकाबले थोड़ी धीमी लग सकती है।
खूबियां
कमियां
अक्सर देखा जाता है कि बजट फोन गेमिंग करते समय धीमे हो जाते हैं, लेकिन iQOO Z9x 5G में ऐसी दिक्कत कम देखने को मिलती है। यह फोन परफॉर्मेंस के मामले में इस लिस्ट का सबसे ताकतवर खिलाड़ी है, क्योंकि इसमें Snapdragon 6 Gen 1 प्रोसेसर लगा है। अगर आप BGMI या COD जैसे गेम्स खेलते हैं या फोन पर भारी मल्टीटास्किंग करते हैं तो यह फोन बिना रुके स्मूथ चलता है।
परफॉर्मेंस के साथ-साथ इसमें भी बड़ी 6000mAh बैटरी और 44W की फास्ट चार्जिंग मिलती है। बस ध्यान रहे कि इसमें AMOLED डिस्प्ले की जगह 120Hz IPS LCD पैनल है लेकिन गेमिंग की स्पीड के आगे यह समझौता किया जा सकता है।
खूबियां
कमी
सैमसंग ने Galaxy F15 के जरिए उन यूजर्स को टारगेट किया है जो कंटेंट कंजम्पशन यानी वीडियो देखने के शौकीन हैं। इस प्राइस रेंज में यह उन चुनिंदा फोन्स में से है जो Super AMOLED डिस्प्ले ऑफर करता है। इसका मतलब है कि नेटफ्लिक्स या यूट्यूब पर वीडियो देखते समय आपको जो कलर्स और ब्लैक लेवल्स मिलते हैं, वे किसी भी LCD फोन में नहीं मिलेंगे।
इसके अलावा सैमसंग 4 साल तक ओएस अपडेट और लगभग 5 साल सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा करता है, जो इसे लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट बनाता है। हालांकि, बॉक्स में चार्जर न मिलना और नॉच-स्टाइल डिजाइन कुछ लोगों को थोड़ा पुराना लग सकता है, लेकिन ब्रांड वैल्यू और सॉफ्टवेयर सपोर्ट के हिसाब से यह एक मजबूत विकल्प है।
खूबियां
कमियां
अगर आप व्लॉगिंग करते हैं या चलते-फिरते फोटो खींचना पसंद करते हैं तो मोटोरोला का Moto G64 5G एक शानदार पैकेज है। इस फोन की सबसे बड़ी यूएसपी इसका 50MP कैमरा है जो OIS (ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन) फीचर के साथ आता है। इस फीचर की मदद से हिलते हुए हाथों से ली गई वीडियो और फोटो भी स्थिर और साफ आती हैं जो आमतौर पर इस बजट के फोन्स में देखने को नहीं मिलता है।
इसके अलावा, मोटोरोला का स्टॉक-जैसा एंड्रॉयड इंटरफेस बहुत ही साफ-सुथरा है, जिसमें फालतू के विज्ञापन या ब्लोटवेयर ऐप्स नहीं मिलते। बेस मॉडल में 8GB रैम और 128GB स्टोरेज देना इसे और भी वैल्यू-फॉर-मनी बनाता है।
खूबियां
कमियां
रियलमी का यह फोन खासतौर पर युवाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो लुक्स और चार्जिंग स्पीड को प्राथमिकता देते हैं। Realme Narzo 70x 5G देखने में काफी प्रीमियम लगता है और हाथ में पकड़ने पर अच्छा फील देता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत 45W की SUPERVOOC चार्जिंग है, जो फोन को काफी तेजी से चार्ज कर देती है।
अगर आप सुबह की जल्दबाजी में फोन चार्ज करना भूल जाते हैं तो यह फोन मिनटों में घंटों का बैकअप देने के लिए तैयार हो जाता है। इसका 120Hz डिस्प्ले भी काफी स्मूथ अनुभव देता है, हालांकि सॉफ्टवेयर में पहले से इंस्टॉल कई ऐप्स कुछ यूज़र्स को खटक सकते हैं।
खूबियां
कमियां
नीचे दी गई टेबल में आप एक नजर में सभी फोन्स की कीमत और उनकी सबसे बड़ी खासियत देख सकते हैं।
|स्मार्टफोन मॉडल
|भारत में कीमत (लगभग)
|मुख्य खासियत/USP
|Redmi 15C 5G
|12,499 रुपये
|लेटेस्ट Android 15 और 6000 mAh बैटरी
|iQOO Z9x 5G
|12,999 रुपये
|बेहतरीन गेमिंग (Snapdragon 6 Gen 1)
|Samsung Galaxy F15 5G
|11,999 रुपये
|Super AMOLED डिस्प्ले
|Moto G64 5G
|14,999 रुपये
|50 MP OIS कैमरा (व्लॉगिंग के लिए बेहतरीन)
|Realme Narzo 70x 5G
|11,999 रुपये
|45W फास्ट चार्जिंग और स्टाइलिश लुक्स
अगर आप एक लाइन में जवाब चाहते हैं तो अपनी जरूरत के हिसाब से फैसला लें।
