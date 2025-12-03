3 दिसंबर 2025,

बुधवार

टेक्नोलॉजी

दिसंबर 2025 में 15,000 रुपये से कम कीमत वाले टॉप पांच 5G स्मार्टफोन्स और उनकी कमियां-खूबियां

Best 5G Smartphones Under 15000: दिसंबर 2025 में 15,000 से कम कीमत वाले बेस्ट 5जी स्मार्टफोन्स की लिस्ट देखें। Redmi 15C 5G, Samsung F15 और iQOO Z9x में किसे खरीदना सही है? जानें फीचर्स और कीमत।

5 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Dec 03, 2025

Top 5 5G Smartphones under 15000 in India including Redmi 15C

Best 5G Smartphones Under 15000 (Image: Smartphones Official Website)

Best 5G Smartphones Under 15000: भारतीय स्मार्टफोन बाजार में अगर सबसे ज्यादा हलचल किसी प्राइस सेगमेंट में है तो वह 15,000 रुपये का बजट है। आज के समय में ग्राहक सिर्फ एक कामचलाऊ फोन नहीं, बल्कि एक ऐसा डिवाइस चाहते हैं जिसमें 5G की सुपरफास्ट स्पीड हो, अच्छी फोटोग्राफी हो और बैटरी कम से कम पूरा दिन तो चले ही। लेकिन बाजार में इतने सारे विकल्प मौजूद हैं कि एक आम खरीदार का कंफ्यूज होना लाजमी है। हमने आपकी इस उलझन को सुलझाने के लिए टॉप 5 ऑप्शंस की लिस्ट तैयार की है, इसमें दिसंबर 2025 तक उपलब्ध बेहतरीन विकल्पों को चुना है। इस लिस्ट में हाल ही में लॉन्च हुआ शाओमी का नया फोन भी शामिल है।

तो चलिए जानते हैं कि आखिर 15 हजार से कम कीमत में (Best 5G phone under 15000) आपके लिए कौन-सा स्मार्टफोन बेहतर रहेगा।

List of Top 5 5G Mobiles Under 15000 in India

1. Xiaomi Redmi 15C 5G Price and Features: बिल्कुल नया और अपडेटेड विकल्प

अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथ में बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो तो Redmi 15C 5G एक बेहतरीन चुनाव है। दिसंबर 2025 में लॉन्च हुआ यह फोन लेटेस्ट सॉफ्टवेयर Android 15 (HyperOS 2) के साथ आता है, जिसका मतलब है कि आपको आने वाले कई सालों तक नए फीचर्स मिलते रहेंगे।

इस फोन में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर, 6000mAh वाली बड़ी बैटरी और 6.9 इंच का बड़ा 120Hz HD+ IPS डिस्प्ले मिलता है। अगर आप फोन पर वीडियो देखना ज्यादा पसंद करते हैं और चाहते हैं कि फोन बार-बार चार्ज न करना पड़े, तो यह डिवाइस आपके लिए सही हो सकता है। हालांकि, इसकी चार्जिंग स्पीड 33W है, जो कुछ कंपटीटर्स के मुकाबले थोड़ी धीमी लग सकती है।

खूबियां

  • लेटेस्ट Android 15/HyperOS 2 और Dimensity 6300 की वजह से लंबी सॉफ्टवेयर लाइफ और स्थिर परफॉर्मेंस।
  • 6000mAh बैटरी और 120Hz डिस्प्ले इस प्राइस पर मजबूत कॉम्बो देते हैं।

कमियां

  • केवल HD+ रेजोल्यूशन, इसलिए शार्पनेस फुल-HD+ स्क्रीन जितनी नहीं लगती है।
  • 33W चार्जिंग ठीक है, लेकिन कंपटीटर्स में ज्यादा तेज विकल्प मौजूद हैं।

2. iQOO Z9x 5G Review: Best for Gaming?: गेमर्स और परफॉर्मेंस के दीवानों के लिए

अक्सर देखा जाता है कि बजट फोन गेमिंग करते समय धीमे हो जाते हैं, लेकिन iQOO Z9x 5G में ऐसी दिक्कत कम देखने को मिलती है। यह फोन परफॉर्मेंस के मामले में इस लिस्ट का सबसे ताकतवर खिलाड़ी है, क्योंकि इसमें Snapdragon 6 Gen 1 प्रोसेसर लगा है। अगर आप BGMI या COD जैसे गेम्स खेलते हैं या फोन पर भारी मल्टीटास्किंग करते हैं तो यह फोन बिना रुके स्मूथ चलता है।

परफॉर्मेंस के साथ-साथ इसमें भी बड़ी 6000mAh बैटरी और 44W की फास्ट चार्जिंग मिलती है। बस ध्यान रहे कि इसमें AMOLED डिस्प्ले की जगह 120Hz IPS LCD पैनल है लेकिन गेमिंग की स्पीड के आगे यह समझौता किया जा सकता है।

खूबियां

  • Snapdragon 6 Gen 1, 120Hz डिस्प्ले और 6000mAh बैटरी की वजह से गेमिंग और मल्टीटास्किंग दोनों में स्मूथ परफॉर्मेंस मिलती है।
  • 44W फास्ट चार्जिंग बैटरी को जल्दी टॉप-अप कर देती है।

कमी

  • AMOLED की जगह IPS LCD पैनल, इसलिए कलर और ब्लैक-लेवल उतने गहरे नहीं लगते हैं।।

3. Samsung Galaxy F15 5G Specifications: बेहतरीन डिस्प्ले और ब्रांड का भरोसा

सैमसंग ने Galaxy F15 के जरिए उन यूजर्स को टारगेट किया है जो कंटेंट कंजम्पशन यानी वीडियो देखने के शौकीन हैं। इस प्राइस रेंज में यह उन चुनिंदा फोन्स में से है जो Super AMOLED डिस्प्ले ऑफर करता है। इसका मतलब है कि नेटफ्लिक्स या यूट्यूब पर वीडियो देखते समय आपको जो कलर्स और ब्लैक लेवल्स मिलते हैं, वे किसी भी LCD फोन में नहीं मिलेंगे।

इसके अलावा सैमसंग 4 साल तक ओएस अपडेट और लगभग 5 साल सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा करता है, जो इसे लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट बनाता है। हालांकि, बॉक्स में चार्जर न मिलना और नॉच-स्टाइल डिजाइन कुछ लोगों को थोड़ा पुराना लग सकता है, लेकिन ब्रांड वैल्यू और सॉफ्टवेयर सपोर्ट के हिसाब से यह एक मजबूत विकल्प है।

खूबियां

  • Super AMOLED डिस्प्ले कंटेंट देखने वालों के लिए बड़ा प्लस है।
  • 4 साल OS और 5 साल सिक्योरिटी अपडेट्स इस बजट में काफी रेयर है।

कमियां

  • बॉक्स में चार्जर शामिल नहीं है।
  • नॉच डिजाइन थोड़ा पुराना महसूस हो सकता है।

4. Moto G64 5G Camera Performance: फोटोग्राफी और क्लीन एक्सपीरियंस

अगर आप व्लॉगिंग करते हैं या चलते-फिरते फोटो खींचना पसंद करते हैं तो मोटोरोला का Moto G64 5G एक शानदार पैकेज है। इस फोन की सबसे बड़ी यूएसपी इसका 50MP कैमरा है जो OIS (ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन) फीचर के साथ आता है। इस फीचर की मदद से हिलते हुए हाथों से ली गई वीडियो और फोटो भी स्थिर और साफ आती हैं जो आमतौर पर इस बजट के फोन्स में देखने को नहीं मिलता है।

इसके अलावा, मोटोरोला का स्टॉक-जैसा एंड्रॉयड इंटरफेस बहुत ही साफ-सुथरा है, जिसमें फालतू के विज्ञापन या ब्लोटवेयर ऐप्स नहीं मिलते। बेस मॉडल में 8GB रैम और 128GB स्टोरेज देना इसे और भी वैल्यू-फॉर-मनी बनाता है।

खूबियां

  • OIS वाला 50MP कैमरा इस प्राइस रेंज में शानदार है।
  • क्लीन, कम-ब्लोटवेयर वाला सॉफ्टवेयर और 6000mAh बैटरी इसे भरोसेमंद डेली-यूज फोन बनाते हैं।

कमियां

  • IPS LCD पैनल है, AMOLED डिस्प्ले नहीं मिलती, तेज धूप में ब्राइटनेस औसत मानी जाती है।
  • 6000mAh बैटरी के कारण फोन थोड़ा भारी लगता है।

5. Realme Narzo 70x 5G Battery and Charging: फास्ट चार्जिंग और स्टाइलिश लुक्स

रियलमी का यह फोन खासतौर पर युवाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जो लुक्स और चार्जिंग स्पीड को प्राथमिकता देते हैं। Realme Narzo 70x 5G देखने में काफी प्रीमियम लगता है और हाथ में पकड़ने पर अच्छा फील देता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत 45W की SUPERVOOC चार्जिंग है, जो फोन को काफी तेजी से चार्ज कर देती है।

अगर आप सुबह की जल्दबाजी में फोन चार्ज करना भूल जाते हैं तो यह फोन मिनटों में घंटों का बैकअप देने के लिए तैयार हो जाता है। इसका 120Hz डिस्प्ले भी काफी स्मूथ अनुभव देता है, हालांकि सॉफ्टवेयर में पहले से इंस्टॉल कई ऐप्स कुछ यूज़र्स को खटक सकते हैं।

ये भी पढ़ें

Xiaomi ने भारत में लॉन्च किया Redmi 15C 5G: इसमें है 6000mAh बैटरी और बड़ा डिस्प्ले, जानें कीमत
टेक्नोलॉजी
Redmi 15C 5G Launched in India

खूबियां

  • 45W फास्ट चार्जिंग जल्दी टॉप-अप करने वालों के लिए बेहतरीन है।
  • 120Hz डिस्प्ले और प्रीमियम-लुक डिजाइन युवाओं को खास पसंद आता है।

कमियां

  • सॉफ्टवेयर में प्री-इंस्टॉल्ड ऐप्स ज्यादा हैं, जो ब्लोटवेयर जैसा महसूस हो सकता है।
  • लो-लाइट कैमरा परफॉर्मेंस औसत है।

Best 5G Smartphones Under 15000 Price List

नीचे दी गई टेबल में आप एक नजर में सभी फोन्स की कीमत और उनकी सबसे बड़ी खासियत देख सकते हैं।

स्मार्टफोन मॉडलभारत में कीमत (लगभग)मुख्य खासियत/USP
Redmi 15C 5G12,499 रुपयेलेटेस्ट Android 15 और 6000 mAh बैटरी
iQOO Z9x 5G12,999 रुपयेबेहतरीन गेमिंग (Snapdragon 6 Gen 1)
Samsung Galaxy F15 5G11,999 रुपयेSuper AMOLED डिस्प्ले
Moto G64 5G14,999 रुपये50 MP OIS कैमरा (व्लॉगिंग के लिए बेहतरीन)
Realme Narzo 70x 5G11,999 रुपये45W फास्ट चार्जिंग और स्टाइलिश लुक्स
नोट: कीमतें ऑफर्स और सेल के दौरान बदल सकती हैं। खरीदने से पहले ऑनलाइन साइट पर लेटेस्ट प्राइस जरूर चेक करें।

15 हजार में कौन सा 5G फोन सबसे बेस्ट है?

अगर आप एक लाइन में जवाब चाहते हैं तो अपनी जरूरत के हिसाब से फैसला लें।

  • यदि आपको बिल्कुल लेटेस्ट सॉफ्टवेयर और सबसे ज्यादा बैटरी बैकअप चाहिए, तो Redmi 15C 5G ले लीजिए।
  • अगर आप गेमिंग करते हैं और फोन हैंग नहीं होना चाहिए, तो iQOO Z9x बेस्ट है।
  • अगर वीडियो देखने का शौक है और अच्छी स्क्रीन चाहिए, तो Samsung Galaxy F15 चुनें।
  • अगर कैमरा और क्लीन सॉफ्टवेयर प्राथमिकता है तो Moto G64 सही रहेगा।
  • और अगर फास्ट चार्जिंग चाहिए तो Realme Narzo 70x की तरफ जाएं।

ये भी पढ़ें

हैशटैग का खेल खत्म? इंस्टाग्राम करने जा रहा है बड़ा बदलाव, रीच पर पड़ सकता है असर
टेक्नोलॉजी
Instagram Hashtag Limit 2025

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

03 Dec 2025 11:27 pm

Hindi News / Technology / दिसंबर 2025 में 15,000 रुपये से कम कीमत वाले टॉप पांच 5G स्मार्टफोन्स और उनकी कमियां-खूबियां

