Year Ender 2025: राजस्थान की कुल आबादी के बराबर इस अकेले यूट्यूबर का ‘परिवार’, बॉलीवुड के दिग्गज भी रेस में पीछे

बिजू की कामयाबी का राज सादगी है। जहां बड़े-बड़े प्रोडक्शन हाउस करोड़ो खर्च करके वीडियो बनाते हैं, वहीं बिजू अपने घर-परिवार, हंसी-मजाक और छोटी-छोटी कहानियों को कैमरे में कैद करते हैं। और सबसे मजे की बात? इनके वीडियो में भाषा की कोई दीवार नहीं है। 2025 में खामोशी यानी साइलेंट कॉमेडी ग्लोबल भाषा बन गई है। बिजू हों या कोरियाई ग्रुप KIMPRO, इन्होंने बिना एक शब्द बोले, सिर्फ अपने हाव-भाव और साउंड इफेक्ट्स से करोड़ों भारतीयों को अपना दीवाना बना लिया है।