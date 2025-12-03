Xiaomi ने भारत में लॉन्च किया Redmi 15C 5G: इसमें है 6000mAh बैटरी और बड़ा डिस्प्ले, जानें कीमत

Redmi 15C 5G में 6.9 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसमें टीयूवी राइनलैंड सर्टिफिकेशन भी मौजूद है। पावर बैकअप के लिए फोन में 6,000mAh की बैटरी दी गई है। इसके साथ बॉक्स में 33W का चार्जर मिलता है। यह फोन रिवर्स चार्जिंग फीचर को भी सपोर्ट करता है जिससे इसे पावर बैंक की तरह इस्तेमाल करके अन्य डिवाइस चार्ज किए जा सकते हैं।