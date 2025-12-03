3 दिसंबर 2025,

Xiaomi ने भारत में लॉन्च किया Redmi 15C 5G: इसमें है 6000mAh बैटरी और बड़ा डिस्प्ले, जानें कीमत

Redmi 15C 5G Price in India: शाओमी का नया बजट 5G फोन लॉन्च। कम दाम में मिलेगी 6000mAh की तगड़ी बैटरी। जानें कैसे हैं फीचर्स?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Dec 03, 2025

Redmi 15C 5G Launched in India

Redmi 15C 5G Launched in India (Image: Redmi)

Redmi 15C 5G Launched in India: शाओमी ने भारतीय बाजार में अपना नया बजट स्मार्टफोन Redmi 15C 5G लॉन्च किया है। इसे Redmi 14C के अपग्रेड वर्जन के तौर पर पेश किया गया है। कंपनी ने इस फोन को खास तौर पर बजट सेगमेंट में बड़ी बैटरी, बड़ी स्क्रीन और 5G कनेक्टिविटी की मांग को देखते हुए बाजार में उतारा है।

डिस्प्ले और बैटरी

Redmi 15C 5G में 6.9 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसमें टीयूवी राइनलैंड सर्टिफिकेशन भी मौजूद है। पावर बैकअप के लिए फोन में 6,000mAh की बैटरी दी गई है। इसके साथ बॉक्स में 33W का चार्जर मिलता है। यह फोन रिवर्स चार्जिंग फीचर को भी सपोर्ट करता है जिससे इसे पावर बैंक की तरह इस्तेमाल करके अन्य डिवाइस चार्ज किए जा सकते हैं।

परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर

प्रोसेसर की बात करें तो इसमें MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट लगा है। सॉफ्टवेयर के मामले में यह फोन Android 15 पर आधारित लेटेस्ट Xiaomi HyperOS 2 पर काम करता है। कंपनी ने जानकारी दी है कि यूजर्स को 2 साल तक एंड्रॉयड अपडेट और 4 साल तक सिक्योरिटी पैच दिए जाएंगे।

कैमरा और अन्य फीचर्स

फोटोग्राफी के लिए फोन के पिछले हिस्से में डुअल कैमरा सेटअप है जिसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। फोन को धूल और पानी के छींटों से बचाने के लिए IP64 रेटिंग मिली है। सुरक्षा के लिए इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है और कनेक्टिविटी के लिए 3.5mm हेडफोन जैक भी मौजूद है।

कीमत और उपलब्धता Redmi 15C 5G को तीन स्टोरेज वेरियंट में लॉन्च किया गया है, कीमत के लिए नीचे टेबल देखें।

रैमस्टोरेजकीमत (रुपये)
4GB128GB12,499
6GB128GB13,999
8GB128GB15,499

यह फोन मूनलाइट ब्लू, डस्क पर्पल और मिडनाइट ब्लैक रंगों में उपलब्ध होगा। इसकी बिक्री 11 दिसंबर से Amazon India, Mi.com और रिटेल स्टोर्स पर शुरू होगी।

Hindi News / Technology / Xiaomi ने भारत में लॉन्च किया Redmi 15C 5G: इसमें है 6000mAh बैटरी और बड़ा डिस्प्ले, जानें कीमत

