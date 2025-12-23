इंस्टामार्ट पर शॉपिंग का पागलपन: किसी ने पी 16 लाख की Red Bull, तो कोई कंडोम पर किया लाखों खर्च, वैलेंटाइन पर हर मिनट बिके 666 गुलाब

Swiggy Instamart Viral Orders 2025: हम भारतीयों की शॉपिंग करने की आदतें वाकई गजब की हैं। कभी हम दस रुपये बचाने के लिए मोलभाव करते हैं, तो कभी लाखों रुपये बस एक क्लिक में उड़ा देते हैं। 'स्विगी इंस्टामार्ट' (Swiggy Instamart) ने साल 2025 के जो आंकड़े जारी किए हैं, उन्हें पढ़कर आप अपना सिर पकड़ लेंगे। यह रिपोर्ट सिर्फ खरीदारी की लिस्ट नहीं, बल्कि लोगों के अजीबोगरीब शौक और बदलती आदतों का एक आईना है।