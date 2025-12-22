22 दिसंबर 2025,

सोमवार

अब ChatGPT ढूंढेगा किराये का घर और बुक करेगा सामान: लॉन्च हुआ नया फीचर, जानें इसे कैसे करें एक्टिवेट

ChatGPT App Store लॉन्च हो गया है। अब ChatGPT की मदद से किराये का घर ढूंढना, ग्रॉसरी ऑर्डर करना और ऐप्स कनेक्ट कर काम करना हुआ आसान। जानें नया फीचर कैसे काम करता है।

भारत

image

Rahul Yadav

Dec 22, 2025

ChatGPT App Store

ChatGPT App Store (Image: ChatGPT)

ChatGPT App Store: अब तक आप ChatGPT से सवाल पूछते थे, जवाब पाते थे और फिर बाकी कामों के लिए दूसरे ऐप खोलते थे। लेकिन यह आदत अब बदलने वाली है। AI की दुनिया में बड़ा नाम बन चुकी कंपनी OpenAI ने ChatGPT के लिए अपना नया ऐप स्टोर लॉन्च कर दिया है।

इसका मतलब साफ है अब चैट करते-करते ही आप किराये का घर ढूंढ सकते हैं, ग्रॉसरी ऑर्डर कर सकते हैं और ऑफिस की प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं। यानी चैट सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं रहेगी।

बिना ऐप इंस्टॉल किए मिलेगा बड़ा फायदा

इस ऐप स्टोर की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहां मौजूद ऐप्स को आपको फोन या लैपटॉप में अलग से इंस्टॉल नहीं करना होगा। बस एक बार Connect बटन दबाइए और ऐप इस्तेमाल के लिए तैयार।

इस प्लेटफॉर्म पर Adobe, Canva और Google Drive जैसे बड़े और भरोसेमंद नाम शामिल हैं। हाल ही में Adobe के Photoshop और Acrobat से जुड़े फीचर्स ChatGPT में जोड़े गए थे। उसी के बाद से इस ऐप डायरेक्टरी के लॉन्च की चर्चा तेज हो गई थी।

चैट करते-करते होंगे रोजमर्रा के काम

OpenAI का कहना है कि ChatGPT को अब सिर्फ सवाल-जवाब वाला टूल नहीं रखा जाएगा। इसे एक ऐसा डिजिटल असिस्टेंट बनाया जा रहा है, जो काम भी करवाए।

मान लीजिए आप नया घर ढूंढ रहे हैं। अब आपको अलग वेबसाइट खोलने की जरूरत नहीं। चैट के दौरान ही अपार्टमेंट सर्च हो जाएगा। किराने का सामान मंगवाना है? बात करते-करते ऑर्डर हो जाएगा। ऑफिस के लिए आइडिया लिखा है? वही कंटेंट सीधे स्लाइड डेक में बदल सकता है।

फिलहाल ऐप स्टोर को Featured, Lifestyle और Productivity जैसी तीन कैटेगरी में बांटा गया है, ताकि यूजर्स को सही ऐप चुनने में आसानी हो।

कैसे करें ChatGPT ऐप स्टोर का इस्तेमाल

अगर आप वेब पर ChatGPT इस्तेमाल करते हैं, तो सीधे chatgpt.com/apps पर जा सकते हैं। मोबाइल यूजर्स के लिए ऐप के लेफ्ट साइडबार में प्रोफाइल के अंदर Apps का ऑप्शन दिया गया है।

  • सबसे पहले Browse Apps पर जाएं।
  • इसके बाद अपनी जरूरत के ऐप पर Connect बटन दबाएं।
  • ऐप कनेक्ट होते ही चैट बॉक्स में @ लिखकर उस ऐप का नाम टाइप करें।
  • इसके बाद अपना काम शुरू करें।
  • एक बार कनेक्शन हो जाने पर ऐप को बार-बार जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
  • एक बार कनेक्शन हो गया, तो ऐप बार-बार जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

पुराने फीचर्स को भी किया गया अपडेट

OpenAI यहीं नहीं रुका है। कंपनी एक ऐसे फीचर पर भी काम कर रही है, जिसमें ChatGPT खुद समझ जाएगा कि आपकी बातचीत के हिसाब से कौन सा ऐप काम आएगा और वही सुझा देगा।

इसके साथ ही पुराने कनेक्टर्स के नाम भी बदले गए हैं। अब Google Drive या Dropbox जैसे टूल्स को Apps with file search और Apps with sync के नाम से पहचाना जाएगा।

प्राइवेसी को लेकर क्या कहा कंपनी ने?

डेटा सुरक्षा को लेकर कंपनी ने साफ किया है कि ये ऐप्स ChatGPT के Memory फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यूजर ने सेटिंग्स में AI को बेहतर बनाने वाला विकल्प ऑन किया है, तो कुछ डेटा भविष्य के मॉडल ट्रेनिंग में इस्तेमाल हो सकता है।

Sam Altman की अगुवाई वाली इस कंपनी का यह कदम साफ दिखाता है कि ChatGPT को आने वाले समय में सिर्फ चैटबॉट नहीं, बल्कि एक ऑल-इन-वन डिजिटल साथी बनाने की तैयारी है।

