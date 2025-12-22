अब ChatGPT ढूंढेगा किराये का घर और बुक करेगा सामान: लॉन्च हुआ नया फीचर, जानें इसे कैसे करें एक्टिवेट

ChatGPT App Store (Image: ChatGPT)
ChatGPT App Store: अब तक आप ChatGPT से सवाल पूछते थे, जवाब पाते थे और फिर बाकी कामों के लिए दूसरे ऐप खोलते थे। लेकिन यह आदत अब बदलने वाली है। AI की दुनिया में बड़ा नाम बन चुकी कंपनी OpenAI ने ChatGPT के लिए अपना नया ऐप स्टोर लॉन्च कर दिया है।
इसका मतलब साफ है अब चैट करते-करते ही आप किराये का घर ढूंढ सकते हैं, ग्रॉसरी ऑर्डर कर सकते हैं और ऑफिस की प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं। यानी चैट सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं रहेगी।
इस ऐप स्टोर की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहां मौजूद ऐप्स को आपको फोन या लैपटॉप में अलग से इंस्टॉल नहीं करना होगा। बस एक बार Connect बटन दबाइए और ऐप इस्तेमाल के लिए तैयार।
इस प्लेटफॉर्म पर Adobe, Canva और Google Drive जैसे बड़े और भरोसेमंद नाम शामिल हैं। हाल ही में Adobe के Photoshop और Acrobat से जुड़े फीचर्स ChatGPT में जोड़े गए थे। उसी के बाद से इस ऐप डायरेक्टरी के लॉन्च की चर्चा तेज हो गई थी।
OpenAI का कहना है कि ChatGPT को अब सिर्फ सवाल-जवाब वाला टूल नहीं रखा जाएगा। इसे एक ऐसा डिजिटल असिस्टेंट बनाया जा रहा है, जो काम भी करवाए।
मान लीजिए आप नया घर ढूंढ रहे हैं। अब आपको अलग वेबसाइट खोलने की जरूरत नहीं। चैट के दौरान ही अपार्टमेंट सर्च हो जाएगा। किराने का सामान मंगवाना है? बात करते-करते ऑर्डर हो जाएगा। ऑफिस के लिए आइडिया लिखा है? वही कंटेंट सीधे स्लाइड डेक में बदल सकता है।
फिलहाल ऐप स्टोर को Featured, Lifestyle और Productivity जैसी तीन कैटेगरी में बांटा गया है, ताकि यूजर्स को सही ऐप चुनने में आसानी हो।
अगर आप वेब पर ChatGPT इस्तेमाल करते हैं, तो सीधे chatgpt.com/apps पर जा सकते हैं। मोबाइल यूजर्स के लिए ऐप के लेफ्ट साइडबार में प्रोफाइल के अंदर Apps का ऑप्शन दिया गया है।
OpenAI यहीं नहीं रुका है। कंपनी एक ऐसे फीचर पर भी काम कर रही है, जिसमें ChatGPT खुद समझ जाएगा कि आपकी बातचीत के हिसाब से कौन सा ऐप काम आएगा और वही सुझा देगा।
इसके साथ ही पुराने कनेक्टर्स के नाम भी बदले गए हैं। अब Google Drive या Dropbox जैसे टूल्स को Apps with file search और Apps with sync के नाम से पहचाना जाएगा।
डेटा सुरक्षा को लेकर कंपनी ने साफ किया है कि ये ऐप्स ChatGPT के Memory फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यूजर ने सेटिंग्स में AI को बेहतर बनाने वाला विकल्प ऑन किया है, तो कुछ डेटा भविष्य के मॉडल ट्रेनिंग में इस्तेमाल हो सकता है।
Sam Altman की अगुवाई वाली इस कंपनी का यह कदम साफ दिखाता है कि ChatGPT को आने वाले समय में सिर्फ चैटबॉट नहीं, बल्कि एक ऑल-इन-वन डिजिटल साथी बनाने की तैयारी है।
