अब ChatGPT ढूंढेगा किराये का घर और बुक करेगा सामान: लॉन्च हुआ नया फीचर, जानें इसे कैसे करें एक्टिवेट

ChatGPT App Store: अब तक आप ChatGPT से सवाल पूछते थे, जवाब पाते थे और फिर बाकी कामों के लिए दूसरे ऐप खोलते थे। लेकिन यह आदत अब बदलने वाली है। AI की दुनिया में बड़ा नाम बन चुकी कंपनी OpenAI ने ChatGPT के लिए अपना नया ऐप स्टोर लॉन्च कर दिया है।