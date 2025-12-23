अब घर की तिजोरी नहीं, आपका क्लाउड स्टोरेज खंगालेगा इनकम टैक्स विभाग, 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगी डिजिटल रेड

Income Tax New Rules from April 2026: आपने फिल्मों में इनकम टैक्स की रेड तो देखी होगी? वो सीन याद कीजिए जहां अधिकारी दीवारों को ठोककर देखते हैं, सोफे के गद्दे फाड़ते हैं और चावल के डिब्बों में छिपा सोना ढूंढते हैं। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी आपके घर की दीवारें नहीं, बल्कि आपके डिजिटल पासवर्ड तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं।