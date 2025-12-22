itel Vista Tab 30: 12 हजार से कम में आया कॉलिंग वाला टैबलेट, कंपनी साथ में फ्री दे रही 2000 रुपये का गिफ्ट

itel Vista Tab 30 Launched: अगर आप स्टूडेंट हैं और ऑनलाइन क्लास के लिए फोन की छोटी स्क्रीन से परेशान हो चुके हैं, या फिर घर के बड़ों के लिए यूट्यूब-वीडियो देखने के लिए कोई बड़ा गैजेट ढूंढ रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है। बजट सेगमेंट में अपनी पहचान बना चुकी कंपनी itel ने एक नया टैबलेट Vista Tab 30 बाजार में उतार दिया है।