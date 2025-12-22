itel Vista Tab 30: 12 हजार से कम में आया कॉलिंग वाला टैबलेट, कंपनी साथ में फ्री दे रही 2000 रुपये का गिफ्ट

itel Vista Tab 30 Launched in India (Image: itel)
itel Vista Tab 30 Launched: अगर आप स्टूडेंट हैं और ऑनलाइन क्लास के लिए फोन की छोटी स्क्रीन से परेशान हो चुके हैं, या फिर घर के बड़ों के लिए यूट्यूब-वीडियो देखने के लिए कोई बड़ा गैजेट ढूंढ रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है। बजट सेगमेंट में अपनी पहचान बना चुकी कंपनी itel ने एक नया टैबलेट Vista Tab 30 बाजार में उतार दिया है।
चलिए, आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है।
अक्सर 10 से 12 हजार रुपये के बजट में आने वाले लेटेस्ट टैबलेट्स में सिम कार्ड सपोर्ट कम ही देखने को मिलता है। ज्यादातर बड़े ब्रांड्स इस प्राइस रेंज में अपने 'Wi-Fi Only' मॉडल ही पेश करते हैं, और कॉलिंग मॉडल के लिए ग्राहकों को ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ती है।
ऐसे में itel का नया टैब उन यूजर्स के लिए एक राहत हो सकता है, जो कम बजट में कॉलिंग की सुविधा तलाश रहे हैं। कंपनी ने इसे 11,999 रुपये में लॉन्च किया है और इसमें 4G सिम कनेक्टिविटी दी गई है।
नया टैबलेट खरीदने के बाद सबसे बड़ी सिरदर्दी होती है उसके लिए सही कवर ढूंढना। दुकानदार अक्सर कवर और स्क्रीन गार्ड के नाम पर हजार-पांच सौ रुपये ऊपर से खर्च करवा देते हैं। यहां कंपनी ने ग्राहकों का दिल जीत लिया है।
टैबलेट के बॉक्स में ही आपको एक लेदर फिनिश वाला बेहतरीन कवर मुफ्त मिल रहा है। कंपनी का दावा है कि अगर आप इसे अलग से खरीदते तो आपको करीब 1,999 रुपये खर्च करने पड़ते। यानी सुरक्षा की टेंशन खत्म।
मनोरंजन के लिहाज से देखें तो इसमें 11 इंच की बड़ी FHD स्क्रीन दी गई है। अगर आप फिल्में देखने के शौकीन हैं तो आपको यह साइज काफी पसंद आएगा। इसकी ब्राइटनेस भी ठीक-ठाक है, घर के अंदर इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
अब बात करते हैं बैटरी की। इसमें 7000mAh की बड़ी बैटरी लगाई गई है, जो दिनभर का साथ तो निभा देगी, लेकिन यहां एक पेंच है। चार्जिंग के लिए टाइप-सी पोर्ट तो है, मगर चार्जर सिर्फ 10 वाट का है। इसका मतलब है कि इतनी बड़ी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए आपको थोड़ा सब्र रखना होगा।
कंपनी इसे 12GB रैम के साथ प्रमोट कर रही है। लेकिन रुकिए, इसमें असली यानी फिजिकल रैम 4GB ही है। बाकी की 8GB वर्चुअल रैम है, जो स्टोरेज का हिस्सा इस्तेमाल करती है।
हालांकि, 128GB की इंटरनल स्टोरेज देना इस बजट में एक बड़ी बात है। इसमें Unisoc T606 प्रोसेसर लगा है। साफ शब्दों में कहें तो अगर आप इस पर भारी-भरकम गेमिंग करने की सोच रहे हैं, तो यह निराश करेगा। लेकिन अगर काम पढ़ाई, वेब ब्राउजिंग या फिर यूट्यूब देखने के इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है।
पीछे 8 मेगापिक्सल और आगे 5 मेगापिक्सल का कैमरा है। जाहिर है, टैबलेट से हम डीएसएलआर (DSLR) जैसी फोटो की उम्मीद नहीं करते। यह कैमरा डॉक्यूमेंट स्कैन करने और वीडियो कॉलिंग करने के लिए बिल्कुल फिट है।
वैसे, कागजों पर तो ये फीचर्स बजट के हिसाब से ठीक लग रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में कैसा है, हम जल्द ही इस टैबलेट को टेस्ट करके इसका डिटेल्ड रिव्यू आपके लिए लेकर आएंगे, ताकि आप सही फैसला ले सकें।
