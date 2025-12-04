Realme P4x 5G भारत में लॉन्च: 7000mAh की बड़ी बैटरी और 144Hz डिस्प्ले, जानिए कीमत और फीचर्स

डिजाइन और अन्य फीचर्स इतनी बड़ी बैटरी होने के कारण अक्सर फोन का वजन बढ़ जाता है। Realme P4x 5G का वजन 208 ग्राम है और इसकी मोटाई 8.39mm है। धूल और पानी के हल्के छीटों से बचाव के लिए इसे IP64 रेटिंग मिली हुई है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 5G, 4G LTE, ब्लूटूथ और डुअल स्पीकर्स जैसे फीचर्स शामिल हैं। यह फोन मैट सिल्वर, एलीगेंट पिंक और लेक ग्रीन रंगों में उपलब्ध होगा।