4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

Realme P4x 5G भारत में लॉन्च: 7000mAh की बड़ी बैटरी और 144Hz डिस्प्ले, जानिए कीमत और फीचर्स

Realme P4x 5G भारत में लॉन्च हो गया है। 7000mAh की बैटरी, 144Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरे वाले इस फोन की कीमत और फीचर्स जानें। लॉन्च ऑफर्स की पूरी जानकारी यहां पढ़ें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Dec 04, 2025

Realme P4x 5G Price in India

Realme P4x 5G Price in India (Image: Realme)

Realme P4x 5G India Launch: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी रियलमी ने अपनी पी-सीरीज का विस्तार करते हुए भारतीय बाजार में नया हैंडसेट Realme P4x 5G लॉन्च कर दिया है। इस फोन को मिड-बजट सेगमेंट में उतारा गया है। इस नए डिवाइस की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी बैटरी क्षमता बताई जा रही है, जो सामान्य स्मार्टफोन्स के मुकाबले काफी ज्यादा है।

आइए जानते हैं इस फोन के फीचर्स, स्पेसिफिकेशन्स और कीमत के बारे में।

बैटरी और चार्जिंग क्षमता

Realme P4x 5G में कंपनी ने 7,000mAh की बैटरी दी है। आमतौर पर इस रेंज के फोन्स में 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है ऐसे में यह फोन उन यूजर्स के लिए एक विकल्प हो सकता है जो ज्यादा बैकअप चाहते हैं। इस बड़ी बैटरी को चार्ज करने के लिए फोन के साथ 45W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। इसके अलावा, इसमें रिवर्स चार्जिंग का फीचर भी मौजूद है।

डिस्प्ले और प्रोसेसर

फोन के फ्रंट में 6.72 इंच का फुल-एचडी एलसीडी डिस्प्ले दिया गया है। अच्छी परफॉर्मेंस के लिए इसमें 144Hz का रिफ्रेश रेट है, जो स्क्रीन को स्मूथ बनाता है। कंपनी का दावा है कि इसकी पीक ब्राइटनेस 1,000 निट्स तक जा सकती है।

प्रोसेसिंग पावर की बात करें तो इसमें MediaTek Dimensity 7400 Ultra चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है। यह फोन अधिकतम 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। यूजर्स चाहें तो माइक्रो-एसडी कार्ड लगाकर स्टोरेज को 2TB तक बढ़ा भी सकते हैं।

कैमरा सेटअप

फोटोग्राफी के लिए फोन के पिछले हिस्से में डुअल कैमरा सेटअप है। इसमें प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का है, जबकि साथ में एक 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन के फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा मौजूद है।

डिजाइन और अन्य फीचर्स इतनी बड़ी बैटरी होने के कारण अक्सर फोन का वजन बढ़ जाता है। Realme P4x 5G का वजन 208 ग्राम है और इसकी मोटाई 8.39mm है। धूल और पानी के हल्के छीटों से बचाव के लिए इसे IP64 रेटिंग मिली हुई है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 5G, 4G LTE, ब्लूटूथ और डुअल स्पीकर्स जैसे फीचर्स शामिल हैं। यह फोन मैट सिल्वर, एलीगेंट पिंक और लेक ग्रीन रंगों में उपलब्ध होगा।

कीमत और उपलब्धता

Realme P4x 5G को तीन अलग-अलग वेरिएंट्स में पेश किया गया है, जिनकी कीमतें नीचे दी गई टेबल में देख सकते हैं।

रैमस्टोरेजकीमत (₹)
6GB128GB15,499 रुपये
8GB128GB16,999 रुपये
8GB256GB17,999 रुपये

कंपनी ने लॉन्च ऑफर के तहत बेस मॉडल (6GB/128GB) की कीमत 13,499 रुपये रखी है। इस फोन की बिक्री 12 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट और रियलमी के ऑनलाइन स्टोर पर शुरू होगी।

ये भी पढ़ें

दिसंबर 2025 में 15,000 रुपये से कम कीमत वाले टॉप पांच 5G स्मार्टफोन्स और उनकी कमियां-खूबियां
टेक्नोलॉजी
Top 5 5G Smartphones under 15000 in India including Redmi 15C

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

04 Dec 2025 01:34 pm

Hindi News / Technology / Realme P4x 5G भारत में लॉन्च: 7000mAh की बड़ी बैटरी और 144Hz डिस्प्ले, जानिए कीमत और फीचर्स

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

क्यों कम हो रहे हैं आपके X फॉलोअर्स? अनुपम खेर के सवाल पर खुला राज

Anupam Kher Lost Followers on X
टेक्नोलॉजी

दिसंबर 2025 में 15,000 रुपये से कम कीमत वाले टॉप पांच 5G स्मार्टफोन्स और उनकी कमियां-खूबियां

Top 5 5G Smartphones under 15000 in India including Redmi 15C
टेक्नोलॉजी

Redmi 15C 5G Price in India: शाओमी का सस्ता 5G फोन लॉन्च, मिलेगी 6000mAh की बैटरी

Redmi 15C 5G Launched in India
टेक्नोलॉजी

टेडी बियर ने की गंदी बात… कहीं आपके बच्चे के हाथ में भी तो नहीं ऐसा खतरनाक खिलौना?

Kumma AI Teddy Bear
टेक्नोलॉजी

क्या हैशटैग का खेल खत्म? इंस्टाग्राम ला रहा है नई लिमिट

Instagram Hashtag Limit 2025
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.