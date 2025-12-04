Realme P4x 5G भारत में लॉन्च: 7000mAh की बड़ी बैटरी और 144Hz डिस्प्ले, जानिए कीमत और फीचर्स

Realme P4x 5G Price in India (Image: Realme)
Realme P4x 5G India Launch: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी रियलमी ने अपनी पी-सीरीज का विस्तार करते हुए भारतीय बाजार में नया हैंडसेट Realme P4x 5G लॉन्च कर दिया है। इस फोन को मिड-बजट सेगमेंट में उतारा गया है। इस नए डिवाइस की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी बैटरी क्षमता बताई जा रही है, जो सामान्य स्मार्टफोन्स के मुकाबले काफी ज्यादा है।
आइए जानते हैं इस फोन के फीचर्स, स्पेसिफिकेशन्स और कीमत के बारे में।
Realme P4x 5G में कंपनी ने 7,000mAh की बैटरी दी है। आमतौर पर इस रेंज के फोन्स में 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है ऐसे में यह फोन उन यूजर्स के लिए एक विकल्प हो सकता है जो ज्यादा बैकअप चाहते हैं। इस बड़ी बैटरी को चार्ज करने के लिए फोन के साथ 45W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। इसके अलावा, इसमें रिवर्स चार्जिंग का फीचर भी मौजूद है।
फोन के फ्रंट में 6.72 इंच का फुल-एचडी एलसीडी डिस्प्ले दिया गया है। अच्छी परफॉर्मेंस के लिए इसमें 144Hz का रिफ्रेश रेट है, जो स्क्रीन को स्मूथ बनाता है। कंपनी का दावा है कि इसकी पीक ब्राइटनेस 1,000 निट्स तक जा सकती है।
प्रोसेसिंग पावर की बात करें तो इसमें MediaTek Dimensity 7400 Ultra चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है। यह फोन अधिकतम 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। यूजर्स चाहें तो माइक्रो-एसडी कार्ड लगाकर स्टोरेज को 2TB तक बढ़ा भी सकते हैं।
फोटोग्राफी के लिए फोन के पिछले हिस्से में डुअल कैमरा सेटअप है। इसमें प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का है, जबकि साथ में एक 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन के फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा मौजूद है।
डिजाइन और अन्य फीचर्स इतनी बड़ी बैटरी होने के कारण अक्सर फोन का वजन बढ़ जाता है। Realme P4x 5G का वजन 208 ग्राम है और इसकी मोटाई 8.39mm है। धूल और पानी के हल्के छीटों से बचाव के लिए इसे IP64 रेटिंग मिली हुई है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 5G, 4G LTE, ब्लूटूथ और डुअल स्पीकर्स जैसे फीचर्स शामिल हैं। यह फोन मैट सिल्वर, एलीगेंट पिंक और लेक ग्रीन रंगों में उपलब्ध होगा।
Realme P4x 5G को तीन अलग-अलग वेरिएंट्स में पेश किया गया है, जिनकी कीमतें नीचे दी गई टेबल में देख सकते हैं।
|रैम
|स्टोरेज
|कीमत (₹)
|6GB
|128GB
|15,499 रुपये
|8GB
|128GB
|16,999 रुपये
|8GB
|256GB
|17,999 रुपये
कंपनी ने लॉन्च ऑफर के तहत बेस मॉडल (6GB/128GB) की कीमत 13,499 रुपये रखी है। इस फोन की बिक्री 12 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट और रियलमी के ऑनलाइन स्टोर पर शुरू होगी।
