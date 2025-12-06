17 साल पहले एक ‘लिफाफे’ ने कैसे खत्म कर दी थी CD/DVD की दुनिया? पढ़िए टेक हिस्ट्री का वो दिलचस्प किस्सा

Steve Jobs MacBook Air Envelope: क्या आपको वो दौर याद है जब ईंट जैसे भारी लैपटॉप हुआ करते थे? मूवी देखनी हो या कोई सॉफ्टवेयर डालना हो, लैपटॉप के साइड से एक ट्रे का बहार आना जरूरी होता था। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि बिना CD ड्राइव के कंप्यूटर चल सकता है। लेकिन ठीक 17 साल पहले, जनवरी महीने में एक आदमी ने स्टेज पर आकर एक लिफाफा खोला और उस दौर की टेक्नोलॉजी को हमेशा के लिए पुराना बना दिया।