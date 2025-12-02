Apple ने अपनी सबसे बड़ी मुसीबत सुलझाने के लिए गूगल के पूर्व इंजीनियर को बुलाया, जानें क्या है पूरा मामला

Amar Subramanya Apple AI VP: सिलिकॉन वैली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की रेस अब एक आर-पार की जंग में बदल चुकी है। इस रेस में पिछड़ रही iPhone निर्माता कंपनी Apple ने एक बड़ा दांव खेला है। कंपनी ने अपनी सबसे बड़ी मुसीबत यानी लड़खड़ाती AI तकनीक को ठीक करने के लिए गूगल के दिग्गज और बेंगलुरु से पढ़े अमर सुब्रमण्य को अपना नया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नियुक्त किया है।