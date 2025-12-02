Sanchar Saathi App क्या है? जिसे हर फोन में इंस्टाल करवाना चाहती है सरकार, जानिए आपके लिए क्या बदलेगा

Sanchar Saathi App (Image: Sanchar Sathi)
Sanchar Saathi App: अगर आप जल्द ही नया स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। अब आपको अपने नए फोन की सुरक्षा के लिए प्ले स्टोर पर भटकना नहीं पड़ेगा। भारत सरकार ने मोबाइल सुरक्षा को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। दूरसंचार विभाग (DoT) ने साफ कर दिया है कि भारत में बिकने वाले हर मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप पहले से ही इंस्टाल होना चाहिए।
सरकार ने एपल, सैमसंग, शाओमी, ओप्पो और विवो जैसी सभी मोबाइल निर्माता कंपनियों को सख्त निर्देश दिए हैं। आदेश के मुताबिक, कंपनियों को अगले 90 दिनों के भीतर यह सुनिश्चित करना होगा कि जब कोई ग्राहक फोन का डिब्बा खोले तो उसे स्क्रीन पर यह सरकारी ऐप पहले से मिले। साथ ही कंपनियों को 120 दिनों के भीतर इसकी अनुपालन रिपोर्ट (Compliance Report) भी जमा करनी होगी।
खास बात यह है कि इस ऐप को इस तरह सिस्टम का हिस्सा बनाया जाएगा कि इसे आसानी से डिलीट या डिसेबल (बंद) न किया जा सके। जो फोन फिलहाल दुकानों में बिकने के लिए रखे हैं, उनमें भी सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए इसे पहुंचाया जाएगा।
आसान भाषा में समझें तो यह आपके मोबाइल का 'डिजिटल सुरक्षा गार्ड' है। यह सुविधा मई 2023 में एक वेब पोर्टल के रूप में शुरू हुई थी। इसकी जबरदस्त सफलता को देखते हुए अब इसे हर फोन में अनिवार्य किया जा रहा है। यह ऐप सीधे सरकार के CEIR (सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर) सिस्टम से जुड़ा है, जो देश के हर मोबाइल के IMEI नंबर का डेटा रखता है।
इस ऐप के 1.14 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और गूगल प्ले स्टोर से इसे 1 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया है।
सरकार की इस पहल से आम मोबाइल यूजर की जिंदगी आसान और सुरक्षित होने वाली है।
चोरी हुए फोन की टेंशन खत्म: अगर आपका फोन खो जाए या चोरी हो जाए, तो पहले पुलिस के चक्कर काटने पड़ते थे। अब यह ऐप पहले से फोन में होगा। अब तक इसके जरिए 42.14 लाख से ज्यादा मोबाइल ब्लॉक किए जा चुके हैं और 26.11 लाख से ज्यादा खोए हुए फोन ट्रेस किए जा चुके हैं।
फर्जी सिम का पता लगाएं: क्या आपको पता है कि आपकी आईडी पर कितने सिम चल रहे हैं? यह ऐप आपको बताएगा। अब तक करीब 2.88 करोड़ लोगों ने यह चेक किया है और इसमें से 2.54 करोड़ मामले सुलझाए जा चुके हैं (यानी फर्जी कनेक्शन बंद किए गए हैं)।
पुराने फोन की जांच: अगर आप सेकंड हैंड फोन खरीद रहे हैं, तो ऐप में उसका IMEI नंबर डालकर चेक कर सकते हैं कि वह चोरी का तो नहीं है।
इंटरनेशनल कॉल फ्रॉड: अगर आपके पास भारतीय नंबर (+91) से कॉल आता है लेकिन वह असल में विदेश से किया गया है तो आप इस ऐप पर उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए किसी OTP की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
कुल मिलाकर, यह ऐप सरकार की तरफ से आपको दिया गया एक फ्री सुरक्षा कवच है। अब साइबर ठगी और मोबाइल चोरी से बचने की ताकत सीधे आपकी जेब में होगी।
