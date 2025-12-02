Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

Sanchar Saathi App क्या है? जिसे हर फोन में इंस्टाल करवाना चाहती है सरकार, जानिए आपके लिए क्या बदलेगा

सरकार ने सभी नए स्मार्टफोन में Sanchar Saathi App अनिवार्य कर दिया है। जानिए यह ऐप कैसे आपके चोरी हुए फोन को ब्लॉक करेगा, फर्जी सिम की पहचान करेगा और आपको साइबर फ्रॉड से बचाएगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Dec 02, 2025

Sanchar Saathi App

Sanchar Saathi App (Image: Sanchar Sathi)

Sanchar Saathi App: अगर आप जल्द ही नया स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। अब आपको अपने नए फोन की सुरक्षा के लिए प्ले स्टोर पर भटकना नहीं पड़ेगा। भारत सरकार ने मोबाइल सुरक्षा को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। दूरसंचार विभाग (DoT) ने साफ कर दिया है कि भारत में बिकने वाले हर मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप पहले से ही इंस्टाल होना चाहिए।

कंपनियों को सरकार का सख्त आदेश

सरकार ने एपल, सैमसंग, शाओमी, ओप्पो और विवो जैसी सभी मोबाइल निर्माता कंपनियों को सख्त निर्देश दिए हैं। आदेश के मुताबिक, कंपनियों को अगले 90 दिनों के भीतर यह सुनिश्चित करना होगा कि जब कोई ग्राहक फोन का डिब्बा खोले तो उसे स्क्रीन पर यह सरकारी ऐप पहले से मिले। साथ ही कंपनियों को 120 दिनों के भीतर इसकी अनुपालन रिपोर्ट (Compliance Report) भी जमा करनी होगी।

खास बात यह है कि इस ऐप को इस तरह सिस्टम का हिस्सा बनाया जाएगा कि इसे आसानी से डिलीट या डिसेबल (बंद) न किया जा सके। जो फोन फिलहाल दुकानों में बिकने के लिए रखे हैं, उनमें भी सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए इसे पहुंचाया जाएगा।

आखिर क्या है Sanchar Saathi App?

आसान भाषा में समझें तो यह आपके मोबाइल का 'डिजिटल सुरक्षा गार्ड' है। यह सुविधा मई 2023 में एक वेब पोर्टल के रूप में शुरू हुई थी। इसकी जबरदस्त सफलता को देखते हुए अब इसे हर फोन में अनिवार्य किया जा रहा है। यह ऐप सीधे सरकार के CEIR (सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर) सिस्टम से जुड़ा है, जो देश के हर मोबाइल के IMEI नंबर का डेटा रखता है।

इस ऐप के 1.14 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और गूगल प्ले स्टोर से इसे 1 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया है।

Sanchar Saathi App से आपके लिए क्या बदलेगा?

सरकार की इस पहल से आम मोबाइल यूजर की जिंदगी आसान और सुरक्षित होने वाली है।

चोरी हुए फोन की टेंशन खत्म: अगर आपका फोन खो जाए या चोरी हो जाए, तो पहले पुलिस के चक्कर काटने पड़ते थे। अब यह ऐप पहले से फोन में होगा। अब तक इसके जरिए 42.14 लाख से ज्यादा मोबाइल ब्लॉक किए जा चुके हैं और 26.11 लाख से ज्यादा खोए हुए फोन ट्रेस किए जा चुके हैं।

फर्जी सिम का पता लगाएं: क्या आपको पता है कि आपकी आईडी पर कितने सिम चल रहे हैं? यह ऐप आपको बताएगा। अब तक करीब 2.88 करोड़ लोगों ने यह चेक किया है और इसमें से 2.54 करोड़ मामले सुलझाए जा चुके हैं (यानी फर्जी कनेक्शन बंद किए गए हैं)।

पुराने फोन की जांच: अगर आप सेकंड हैंड फोन खरीद रहे हैं, तो ऐप में उसका IMEI नंबर डालकर चेक कर सकते हैं कि वह चोरी का तो नहीं है।

इंटरनेशनल कॉल फ्रॉड: अगर आपके पास भारतीय नंबर (+91) से कॉल आता है लेकिन वह असल में विदेश से किया गया है तो आप इस ऐप पर उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए किसी OTP की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।

कुल मिलाकर, यह ऐप सरकार की तरफ से आपको दिया गया एक फ्री सुरक्षा कवच है। अब साइबर ठगी और मोबाइल चोरी से बचने की ताकत सीधे आपकी जेब में होगी।

ये भी पढ़ें

नौकरी करना मजबूरी नहीं, सिर्फ ‘शौक’ रह जाएगा; Nikhil Kamath के पॉडकॉस्ट में Elon Musk की बड़ी भविष्यवाणी
टेक्नोलॉजी
Elon Musk AI Prediction

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

02 Dec 2025 09:39 am

Hindi News / Technology / Sanchar Saathi App क्या है? जिसे हर फोन में इंस्टाल करवाना चाहती है सरकार, जानिए आपके लिए क्या बदलेगा

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

तत्काल टिकट बुक करने से पहले जान लें पूरी प्रक्रिया

Tatkal Ticket Booking Rules
टेक्नोलॉजी

नौकरी करना मजबूरी नहीं, सिर्फ ‘शौक’ रह जाएगा; Nikhil Kamath के पॉडकॉस्ट में Elon Musk की बड़ी भविष्यवाणी

Elon Musk AI Prediction
टेक्नोलॉजी

फोन से सिम निकाला तो बंद हो जाएगा WhatsApp, फ्रॉड रोकने के लिए नियम बदल रही है सरकार

WhatsApp New Rule in Hindi
टेक्नोलॉजी

Upcoming Smartphones: दिसंबर में होगी फोन्स की बारिश! Realme से लेकर Vivo तक, लॉन्च होंगे ये स्मार्टफोन्स, पढ़ें डिटेल

Upcoming Smartphones in December 2025
टेक्नोलॉजी

Aadhaar Card Update: UIDAI कर रहा बड़ा बदलाव, नए कार्ड पर पता और जन्मतिथि नहीं दिखेगी… क्या होगा नया?

Aadhaar Card Update
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.