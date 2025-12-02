Sanchar Saathi App क्या है? जिसे हर फोन में इंस्टाल करवाना चाहती है सरकार, जानिए आपके लिए क्या बदलेगा

Sanchar Saathi App: अगर आप जल्द ही नया स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। अब आपको अपने नए फोन की सुरक्षा के लिए प्ले स्टोर पर भटकना नहीं पड़ेगा। भारत सरकार ने मोबाइल सुरक्षा को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। दूरसंचार विभाग (DoT) ने साफ कर दिया है कि भारत में बिकने वाले हर मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप पहले से ही इंस्टाल होना चाहिए।