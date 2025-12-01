नौकरी करना मजबूरी नहीं, सिर्फ ‘शौक’ रह जाएगा; Nikhil Kamath के पॉडकॉस्ट में Elon Musk की बड़ी भविष्यवाणी

Elon Musk AI Prediction (Image: Nikhil Kamath/YT)
Elon Musk AI Prediction: आज हम AI यानि आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस के दौर में जी रहे हैं। एक कमांड देते ही हजारों काम सेकेंडो में हो जा रहे हैं। अभी हम इसे आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस की दुनिया का शुरुआती दौर कह सकते हैं, भविष्य क्या क्या होने वाला है, कभी आपने कल्पना की है? सोचिए, सुबह उठें और ऑफिस जाने की कोई टेंशन न हो। न बॉस की डांट का डर, न महीने के आखिर में बिल भरने की चिंता… सुनने में यह किसी हसीन सपने जैसा लगता है, है न? लेकिन दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला के मालिक एलन मस्क का मानना है कि यह सपना बहुत जल्द हकीकत बनने वाला है।
हाल ही में मस्क ने भारतीय शेयर ब्रोकिंग कंपनी 'जेरोधा' (Zerodha) के को-फाउंडर निखिल कामत के साथ एक खास बातचीत की है। निखिल कामत के पॉडकास्ट में मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रोबोटिक्स के भविष्य को लेकर जो कहा, उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है।
निखिल कामत से बात करते हुए मस्क ने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है। उनका कहना है कि जिस रफ्तार से AI और रोबोट्स समझदार हो रहे हैं उसे देखकर लगता है कि आने वाले 10 से 20 सालों में इंसानों के लिए काम करना 'मजबूरी' नहीं रहेगा।
मस्क ने कहा, "मेरा अनुमान है कि भविष्य में काम करना पूरी तरह 'ऑप्शनल' (वैकल्पिक) होगा।" उनका मानना है कि अगले डेढ़-दो दशकों में टेक्नोलॉजी उस स्तर पर पहुंच जाएगी जहां मशीनें हमारे लिए लगभग हर वो काम कर देंगी, जिसके लिए आज हमें पसीना बहाना पड़ता है।
अक्सर हम काम इसलिए करते हैं ताकि अपनी जरूरतें पूरी कर सकें और सुविधाएं खरीद सकें। मस्क का कहना है कि भविष्य में AI की मदद से सामान और सेवाएं इतनी आसानी से उपलब्ध होंगी कि किसी चीज की कमी नहीं रहेगी।
मस्क ने पॉडकास्ट में कहा, "अगर आप किसी चीज के बारे में सोच सकते हैं, तो आप उसे पा सकेंगे।" यानी प्रोडक्शन इतना ज्यादा और सस्ता होगा कि 'रोजी-रोटी' कमाने का संघर्ष खत्म हो जाएगा।
अपनी बात को समझाने के लिए मस्क ने एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि भविष्य में नौकरी करना वैसा ही होगा जैसा आज शौक के लिए घर में सब्जी उगाना है।
उन्होंने समझाया, "आज आप बाजार से सब्जी खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपने घर के बगीचे में सब्जी उगाते हैं। वो ऐसा मजबूरी में नहीं करते, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें इसमें मजा आता है।"
मस्क के मुताबिक, भविष्य में भी लोग काम करेंगे, लेकिन इसलिए नहीं कि उन्हें घर चलाना है बल्कि इसलिए क्योंकि उनका मन होगा। काम एक 'हॉबी' बनकर रह जाएगा।
मस्क ने यह भी कहा कि आज के दौर में लोग इस भविष्यवाणी को गलत मान सकते हैं और शायद 20 साल बाद इस वीडियो को चलाकर देखें कि मैं सही था या गलत। लेकिन जिस तरह से AI हर क्षेत्र में इंसानों की जगह ले रहा है मस्क को पूरा भरोसा है कि हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां मेहनत मशीनों के हिस्से आएगी और आराम इंसानों के।
