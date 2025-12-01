नौकरी करना मजबूरी नहीं, सिर्फ ‘शौक’ रह जाएगा; Nikhil Kamath के पॉडकॉस्ट में Elon Musk की बड़ी भविष्यवाणी

Elon Musk AI Prediction: आज हम AI यानि आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस के दौर में जी रहे हैं। एक कमांड देते ही हजारों काम सेकेंडो में हो जा रहे हैं। अभी हम इसे आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस की दुनिया का शुरुआती दौर कह सकते हैं, भविष्य क्या क्या होने वाला है, कभी आपने कल्पना की है? सोचिए, सुबह उठें और ऑफिस जाने की कोई टेंशन न हो। न बॉस की डांट का डर, न महीने के आखिर में बिल भरने की चिंता… सुनने में यह किसी हसीन सपने जैसा लगता है, है न? लेकिन दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला के मालिक एलन मस्क का मानना है कि यह सपना बहुत जल्द हकीकत बनने वाला है।