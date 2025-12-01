Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टेक्नोलॉजी

नौकरी करना मजबूरी नहीं, सिर्फ ‘शौक’ रह जाएगा; Nikhil Kamath के पॉडकॉस्ट में Elon Musk की बड़ी भविष्यवाणी

Elon Musk AI Prediction: दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ने निखिल कामत के पॉडकास्ट में बड़ी भविष्यवाणी की है। आने वाले 20 सालों में नौकरी करना मजबूरी नहीं, सिर्फ शौक बन रह जाएगा...पढ़ें पूरी खबर।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Dec 01, 2025

Elon Musk AI Prediction

Elon Musk AI Prediction (Image: Nikhil Kamath/YT)

Elon Musk AI Prediction: आज हम AI यानि आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस के दौर में जी रहे हैं। एक कमांड देते ही हजारों काम सेकेंडो में हो जा रहे हैं। अभी हम इसे आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस की दुनिया का शुरुआती दौर कह सकते हैं, भविष्य क्या क्या होने वाला है, कभी आपने कल्पना की है? सोचिए, सुबह उठें और ऑफिस जाने की कोई टेंशन न हो। न बॉस की डांट का डर, न महीने के आखिर में बिल भरने की चिंता… सुनने में यह किसी हसीन सपने जैसा लगता है, है न? लेकिन दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला के मालिक एलन मस्क का मानना है कि यह सपना बहुत जल्द हकीकत बनने वाला है।

हाल ही में मस्क ने भारतीय शेयर ब्रोकिंग कंपनी 'जेरोधा' (Zerodha) के को-फाउंडर निखिल कामत के साथ एक खास बातचीत की है। निखिल कामत के पॉडकास्ट में मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रोबोटिक्स के भविष्य को लेकर जो कहा, उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है।

अगले 20 सालों में कैसी होगी दुनिया?

निखिल कामत से बात करते हुए मस्क ने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है। उनका कहना है कि जिस रफ्तार से AI और रोबोट्स समझदार हो रहे हैं उसे देखकर लगता है कि आने वाले 10 से 20 सालों में इंसानों के लिए काम करना 'मजबूरी' नहीं रहेगा।

मस्क ने कहा, "मेरा अनुमान है कि भविष्य में काम करना पूरी तरह 'ऑप्शनल' (वैकल्पिक) होगा।" उनका मानना है कि अगले डेढ़-दो दशकों में टेक्नोलॉजी उस स्तर पर पहुंच जाएगी जहां मशीनें हमारे लिए लगभग हर वो काम कर देंगी, जिसके लिए आज हमें पसीना बहाना पड़ता है।

बस इच्छा जताइए, सामान हाजिर

अक्सर हम काम इसलिए करते हैं ताकि अपनी जरूरतें पूरी कर सकें और सुविधाएं खरीद सकें। मस्क का कहना है कि भविष्य में AI की मदद से सामान और सेवाएं इतनी आसानी से उपलब्ध होंगी कि किसी चीज की कमी नहीं रहेगी।

मस्क ने पॉडकास्ट में कहा, "अगर आप किसी चीज के बारे में सोच सकते हैं, तो आप उसे पा सकेंगे।" यानी प्रोडक्शन इतना ज्यादा और सस्ता होगा कि 'रोजी-रोटी' कमाने का संघर्ष खत्म हो जाएगा।

काम सिर्फ एक 'शौक' बनकर रह जाएगा

अपनी बात को समझाने के लिए मस्क ने एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि भविष्य में नौकरी करना वैसा ही होगा जैसा आज शौक के लिए घर में सब्जी उगाना है।

उन्होंने समझाया, "आज आप बाजार से सब्जी खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपने घर के बगीचे में सब्जी उगाते हैं। वो ऐसा मजबूरी में नहीं करते, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें इसमें मजा आता है।"

मस्क के मुताबिक, भविष्य में भी लोग काम करेंगे, लेकिन इसलिए नहीं कि उन्हें घर चलाना है बल्कि इसलिए क्योंकि उनका मन होगा। काम एक 'हॉबी' बनकर रह जाएगा।

क्या यह वाकई संभव है?

मस्क ने यह भी कहा कि आज के दौर में लोग इस भविष्यवाणी को गलत मान सकते हैं और शायद 20 साल बाद इस वीडियो को चलाकर देखें कि मैं सही था या गलत। लेकिन जिस तरह से AI हर क्षेत्र में इंसानों की जगह ले रहा है मस्क को पूरा भरोसा है कि हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां मेहनत मशीनों के हिस्से आएगी और आराम इंसानों के।

ये भी पढ़ें

Upcoming Smartphones: दिसंबर में होगी फोन्स की बारिश! Realme से लेकर Vivo तक, लॉन्च होंगे ये स्मार्टफोन्स, पढ़ें डिटेल
टेक्नोलॉजी
Upcoming Smartphones in December 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Tech news

Published on:

01 Dec 2025 11:01 am

Hindi News / Technology / नौकरी करना मजबूरी नहीं, सिर्फ ‘शौक’ रह जाएगा; Nikhil Kamath के पॉडकॉस्ट में Elon Musk की बड़ी भविष्यवाणी

बड़ी खबरें

View All

टेक्नोलॉजी

ट्रेंडिंग

फोन से सिम निकाला तो बंद हो जाएगा WhatsApp, फ्रॉड रोकने के लिए नियम बदल रही है सरकार

WhatsApp New Rule in Hindi
टेक्नोलॉजी

Upcoming Smartphones: दिसंबर में होगी फोन्स की बारिश! Realme से लेकर Vivo तक, लॉन्च होंगे ये स्मार्टफोन्स, पढ़ें डिटेल

Upcoming Smartphones in December 2025
टेक्नोलॉजी

Aadhaar Card Update: UIDAI कर रहा बड़ा बदलाव, नए कार्ड पर पता और जन्मतिथि नहीं दिखेगी… क्या होगा नया?

Aadhaar Card Update
टेक्नोलॉजी

Gemini 3 के ये स्मार्ट फीचर्स, जो आपकी स्टडी और ऑफिस लाइफ को बना देंगे हाई-टेक और आसान

Gemini 3 Features
टेक्नोलॉजी

घर बैठे अपने फोन से ऐसे करें Ration Card e-KYC, बस फॉलो करें ये आसान स्टेप्स

Ration Card e-KYC
टेक्नोलॉजी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.