Upcoming Smartphones: दिसंबर में होगी फोन्स की बारिश! Realme से लेकर Vivo तक, लॉन्च होंगे ये स्मार्टफोन्स, पढ़ें डिटेल

Upcoming Smartphones in December 2025: अगर आप भी टेक प्रेमी हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। आमतौर पर साल का आखिरी महीना टेक इंडस्ट्री में थोड़ा सुस्त माना जाता है। ब्रांड अपनी बड़ी घोषणाएं या तो त्योहारी सीजन में करते हैं या फिर नए साल के लिए बचाकर रखती हैं। लेकिन इस बार दिसंबर का महीना स्मार्टफोन के शौकीनों के लिए खास रहने वाला है। बजट सेगमेंट से लेकर फ्लैगशिप लेवल तक, OnePlus, Vivo, Realme और Redmi जैसी दिग्गज कंपनियां बाजार में गर्मी बढ़ाने आ रही हैं।