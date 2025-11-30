Patrika LogoSwitch to English

टेक्नोलॉजी

Upcoming Smartphones: दिसंबर में होगी फोन्स की बारिश! Realme से लेकर Vivo तक, लॉन्च होंगे ये स्मार्टफोन्स, पढ़ें डिटेल

Upcoming Smartphones in December 2025: नया फोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो रुकिए! दिसंबर में आ रहे हैं OnePlus, Realme और Vivo के ये दमदार स्मार्टफोन्स, देखें डिटेल।

Rahul Yadav

Nov 30, 2025

Upcoming Smartphones in December 2025

Upcoming Smartphones in December 2025 (Image: Vivo)

Upcoming Smartphones in December 2025: अगर आप भी टेक प्रेमी हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। आमतौर पर साल का आखिरी महीना टेक इंडस्ट्री में थोड़ा सुस्त माना जाता है। ब्रांड अपनी बड़ी घोषणाएं या तो त्योहारी सीजन में करते हैं या फिर नए साल के लिए बचाकर रखती हैं। लेकिन इस बार दिसंबर का महीना स्मार्टफोन के शौकीनों के लिए खास रहने वाला है। बजट सेगमेंट से लेकर फ्लैगशिप लेवल तक, OnePlus, Vivo, Realme और Redmi जैसी दिग्गज कंपनियां बाजार में गर्मी बढ़ाने आ रही हैं।

अगर आप भी नया फोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह लिस्ट देखने के बाद शायद कुछ दिनों के लिए इंतजार कर लें। चलिए जानते हैं दिसंबर महीने में आने वाले स्मार्टफोन्स के बारे में।

Vivo X300 Series

महीने का आगाज ही धमाकेदार होने वाला है। 2 दिसंबर को वीवो अपनी प्रीमियम 'X300 सीरीज' के साथ भारतीय बाजार में दस्तक देगा। वीवो की पहचान हमेशा से उसके बेहतरीन कैमरे रहे हैं और इस बार कंपनी ने इसे एक नए लेवल पर ले जाने की तैयारी की है। इस सीरीज में दो फोन लॉन्च होंगे जो Vivo X300 और X300 Pro हैं।

इन फोन्स की सबसे बड़ी खूबी इनका प्रोसेसर और कैमरा सेटअप है। दोनों ही मोबाइल्स में मीडियाटेक का सबसे शक्तिशाली चिपसेट 'Dimensity 9500' देखने को मिलेगा। अगर आप प्रो मॉडल (X300 Pro) की तरफ जाते हैंतो आपको 50MP के मेन कैमरे के साथ एक जबरदस्त 200MP का पेरिस्कोप लेंस मिलेगा। यानी दूर की फोटो भी अब इतनी क्लियर आएगी। साथ ही, फोन में 6,510mAh की बैटरी देखने को मिलेगी।

Redmi 15C 5G

वीवो के अगले ही दिन, यानी 3 दिसंबर को बजट रेंज में हलचल मचने वाली है। रेडमी अपना नया फोन 'Redmi 15C 5G' लॉन्च करने जा रहा है। यह फोन उन लोगों के लिए खास है जो अपनी जेब पर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहते लेकिन फीचर्स से समझौता भी नहीं करना चाहते हैं।

उम्मीद जताई जा रही है कि इसकी कीमत करीब 15,000 रुपये हो सकती है। इसमें 6,000mAh की बड़ी बैटरी और 33W की फास्ट चार्जिंग मिल सकती है। सॉफ्टवेयर के मामले में भी यह अप-टू-डेट रहेगा क्योंकि इसमें Android 15 पर आधारित नया HyperOS 2 दिया जा रहा है। मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 प्रोसेसर के साथ यह फोन अपने सेगमेंट में कड़ी टक्कर देने को तैयार है।

Realme P4x 5G

स्मार्टफोन बाजार की रेस में रियलमी भी पीछे हटने वाला नहीं है। 4 दिसंबर को कंपनी अपना 'Realme P4x 5G' भारत में पेश करेगी। इसे हम एक बैलेंस्ड मिड-रेंज फोन कह सकते हैं, जिसकी कीमत 20,000 रुपये के आसपास रहने की उम्मीद है।

लीक्स की मानें तो इसमें मीडियाटेक का Dimensity 7400 Ultra प्रोसेसर होगा। यह उन यूजर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है जो न तो बहुत महंगा फ्लैगशिप खरीदना चाहते हैं और न ही बिल्कुल एंट्री-लेवल फोन पर जाना चाहते हैं।

OnePlus 15R

इस महीने का सबसे चर्चित फोन OnePlus 15R 17 दिसंबर को लॉन्च होने वाला है। इसे कंपनी 'किफायती फ्लैगशिप' के तौर पर पेश कर रही है। इस वनप्लस फोन में मिलने वाले फीचर्स सीधे महंगे फोन्स को चुनौती देते हैं।

खबरों के मुताबिक, इसमें स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 (या उसका कोई पावरफुल वेरिएंट) और 16GB तक की रैम हो सकती है। डिस्प्ले के मामले में भी यह 165Hz रिफ्रेश रेट के साथ मक्खन जैसी स्मूदनेस देगा। लेकिन, जो फीचर सबका ध्यान खींच रहा है वह इसकी बैटरी है। इसमें 7,800mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल सकती है।

